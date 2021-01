Zippel-Premium-Reinigungstechnik mit Hoch- oder Niederdruck. Zippel KLT/ Multifunktionale Kammeranlage zur Reinigung von Kleinladungsträgern.

Die multifunktionale Zippel Kammeranlage kann diese Kisten und Behälter einfach und effektiv, mit integrierter Spritzreinigung, säubern.

Zippel-Premium-Reinigungstechnik mit Hoch- oder Niederdruck.

Seit mehr als 50 Jahren produzieren wir Anlagen für die industrielle Teilereinigung.

Sondermaschinenbau ist unser Spezialgebiet. Nun bieten wir unseren Kunden eine neue Standardanlage in unserem Portfolio an: die Zippel KLT/ Multifunktionale Kammeranlage zur Reinigung von Kleinladungsträgern.

Kleinladungsträger werden vielseitig im täglichen Gebrauch eingesetzt. Auch in der Logistik werden sie als einfache Transportkisten verwendet, wie beispielsweise zur Lagerung und zum Weiterreichen von Briefen und Päckchen.

Die multifunktionale Zippel Kammeranlage kann diese Kisten und Behälter einfach und effektiv, mit integrierter Spritzreinigung, säubern. Die Anlage glänzt durch Vielseitigkeit, da sie eine Vielzahl von Teilen reinigen kann und zudem eine Ladungslast von bis zu 1000kg ermöglicht.

Die Reinigungskammer ist mit einer integrierten Rotationseinheit ausgestattet. Dadurch können Waschteile um 360 Grad gedreht werden, sodass selbst kleinste Zwischenräume und schwer zugängliche Stellen, wie Bohrungen, problemlos mit den Spritzdüsen erreicht werden.

Die multifunktionale Kammeranlage von Zippel aus Neutraubling kann manuell über einen Verfahrwagen oder über automatisierte Systeme beschickt werden. Warenträgergrößen von 1300 x 1300 x 1300 mm sind möglich.

Speziell angeordnete Spritzstränge können, im Zusammenwirken mit der Rotationsmöglichkeit der Anlage, Waschteile optimal auswaschen und reinigen. Auch die Anzahl der Waschgänge kann flexibel eingestellt werden, um ein perfektes Reinigungsergebnis zu erzielen.

Das Ausblasen der Reinigungsstränge mit Druckluft reduziert ein Verschleppen zwischen den Waschgängen.

Nach dem Reinigungsprozess werden die Teile mit einem Mitteldruckventilator und nachgeschaltetem Lufterhitzer getrocknet. Ein in die Anlage integrierter Niederdruckventilator saugt die entstandenen Schwaden ab.

Zippel Anlagen werden aus Edelstahl gefertigt, was die Verwendung unterschiedlichster Reinigungsmittel zulässt.

Zur Standardversion der Anlage gehört auch eine eingebaute Dosierpumpe, die das genaue Dosieren der Reinigungsmittel ermöglicht.

Umweltgerecht werden herausgewaschenes Öl oder Fette durch einen Ölseparator abgetrennt. Dadurch wird der Verschmutzungsgrad des Reinigungsbades reduziert. Sauberes Wasser kann in die Tanks zurückgeführt werden. Das umweltfreundliche Kreislaufsystem, von Zippel entwickelt, erhöht die Standzeit der Zippel Anlagen erheblich. Die Leckwarnsonde schützt Kammer und Bodenwanne vor dem Überlaufen.

Egal, ob Sie eine Standardanlage wie die multifunktionale Kammeranlage/ KLT oder eine individuelle Anlage benötigen. Unser Team aus Spezialisten steht Ihnen ab dem ersten Kontakt zur Verfügung. Ihre Anforderungen und Bedürfnisse werden präzise aufgenommen und an Ihre Anforderungen optimal angepasst. Das lässt Anlagenkonzepte entstehen, die Jahrzehntelang in Betrieb sind und genutzt werden.

Zippel aus Neutraubling steht Ihnen in mehr als 20 Branchen seit über 50 Jahren kompetent zur Seite. Das ist unser Anspruch, auch an eine dauerhafte Partnerschaft mit Ihnen.

Wer sind wir:

Die Zippel GmbH ist Spezialist für industrielle Teilereinigung. In Zahlreichen Leitbranchen zu Hause, steht Zippel seit Jahrzehnten im Markt. Der Ansporn von Zippel liegt in der Innovation. Egal ob es um Hochdruck- oder Niederdruck-Reinigungsverfahren geht. Individualität, Innovation und mehr als 50 Jahre Erfahrung haben uns zum Komplettanbieter in der industriellen Teilereinigung werden lassen. Mehr als 2.800 unserer Anlagen sind im Markt und laufen gerne 30 Jahre und länger. Das ist das Ergebnis des Qualitäts- und Prozessmanagements von Zippel in Neutraubling. Made in Germany. Verwendung bester Grundmaterialien und Bauteile, eine umweltschonende Nieder- und Hochdrucktechnologie – eingesetzt in über 20 Branchen – garantiert eine ambitionierte, umweltschonende Reinigung.

Bei Zippel wird Partnerschaft GROSS geschrieben. Zuhören ist hier keine Floskel. Wir nehmen die Herausforderung an, mit Ihnen zusammen eine Reinigungslösung zu bauen, die fachlich perfekt funktioniert.

Eigenverantwortlich und vorausschauend wird Ihre Anlage von unseren Spezialisten entwickelt. Unser Anspruch ist, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Und das täglich.

Immer einen TICK besser. Kein 08/15. Selbst bei unseren Standardanlagen und Standardmaschinen.

Die umfassenden Leistungen von Zippel – auch international – gehen von der Angebotserstellung bis zur Inbetriebnahme. Denn Zippel Anlagen laufen und laufen und laufen…

Hersteller:

Zippel GmbH

Pommernstraße 29

93073 Neutraubling

Email: info@zippel.com

Web: zippel.com

Telefon: 09401 9210

Zippel Premium Cleaning Technology with High- or Low-Pressure.

We have been producing industrial parts cleaning systems for over 50 years.

Special engineering is our speciality. We can now offer our customers a new standard system from our portfolio: the Zippel KLT/ multifunctional chamber machine for cleaning small load carriers (KLT).

Small load carriers can be used for a wide variety of different applications. They are also used as simple transport boxes in logistics for storing and passing along letters and packages, for example.

The multifunctional Zippel KLT Chamber System can simply and effectively clean these boxes and containers with its integrated spray cleaning. The system is incredibly versatile as it can clean a wide range of parts and can also hold a load of up to 1000kg.

The cleaning chamber is equipped with an integrated rotation unit. This means that the parts to be washed can be turned 360° so that even the smallest gaps and hard-to-reach spots, such as drilled holes, can be easily cleaned with the spray nozzles.

The multifunctional chamber machine from Zippel in Neutraubling can either be charged manually with a carriage or with an automated system. They can hold goods carriers with dimensions of 1300 x 1300 x 1300 mm.

The combination of specially arranged spray lines and the system”s optional rotation unit optimally wash out and clean the washed parts. The number of wash cycles can also be flexibly adjusted so that you can get perfect cleaning results.

Blowing out the cleaning lines with compressed air reduces carry over between the wash cycles.

After the cleaning process, the parts are dried with a medium pressure fan and a downstream air heater. A low-pressure fan that is integrated into the system extracts the resulting steam.

Zippel systems are made from stainless steel which means that they can be cleaned with a wide variety of different cleaning agents.

The standard version of the system also includes a built-in dosing pump which enables a precise dosing of the cleaning agents.

Any oil or grease that is washed out is separated off in an environmentally-friendly way with an oil separator. This reduces the degree of contamination of the cleaning bath. The clean water can be returned to the tanks. The environmentally-friendly circulation system, developed by Zippel, significantly increases the lifetime of Zippel systems.

The leak warning probe protects chambers and floor trays against overflows.

Regardless of whether you need a standard system, like the KLT, or an individual system, our team of specialists is on hand to help you. Your requirements and needs will be precisely recorded and they will come up with the perfect solution for you. This approach has resulted in the production of system concepts that have been in operation and used for decades.

Zippel from Neutraubling is by your side to help with over 20 branches and over 50 years of experience. Our aim is also to build a long-lasting partnership with you.

Who are we:

Zippel GmbH are the specialists in industrial parts cleaning. At home in many leading industries, Zippel has been a major player on the market for decades. Zippel”s motivation is innovation. Whether it be high-pressure or low-pressure cleaning processes, individuality, innovation and over 50 years of experience has helped us to become full-range suppliers in industrial parts cleaning. More than 2,800 of our systems are currently in use and they will happily run for another 30 years or more. This is the result of the quality and process management of Zippel in Neutraubling. Made in Germany. The combination of the best basic materials and components and environmentally-friendly low- and high-pressure technology, which is used in over 20 industries, guarantees an ambitious and eco-friendly cleaning.

At Zippel, building a partnership with our customers is also a top priority. Listening is not just a buzzword. We take on the challenge of working with you to build a cleaning solution that works perfectly.

Your system will be developed by our specialists independently and with foresight. Our aim is to exceed your expectations each and every day.

Always a little better. Our solutions are not run-of-the-mill, even our standard systems and machines.

Zippel”s comprehensive services – which are also available internationally – go from the creation of a tailored quote right through to the commissioning. Zippel”s systems run and run and run…

Manufacturer:

Zippel GmbH

Pommernstraße 29

93073 Neutraubling

Email: info@zippel.com

Web: zippel.com

Telephone: +49 (0) 9401 9210

Press contact:

Service hotline +49 (0) 9401 9210 210

marketing@zippel.com | www.zippel.com

Kontakt

Zippel GmbH

Natalie Funk

Pommernstraße 29

93073 Neutraubling

09401 9210

info@zippel.com

http://www.zippel.com

