LANG auf der drupa 2024: Maschinensysteme für die Grafische Industrie

Antworten auf aktuelle Trends und Anforderungen der Branche

Hüttenberg, 26. April 2024 – Die Grafische Industrie steht vor mannigfaltigen Herausforderungen, von der Digitalisierung über Prozessoptimierung bis hin zu Qualitätsanforderungen. In diesem sich wandelnden Umfeld präsentiert die LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) auf der „drupa“ 2024 auf dem Stand 3D40 ganzheitliche Maschinensysteme. So arbeiten Unternehmen aus der Verpackungs-, Automotive- und Münzindustrie mit durchgängigen Systemen, von der Datenerstellung bis zur fertigen Präge- bzw. Stanzform. Dies begünstigt höhere Effizienz und Qualität.

„Viele Unternehmen in der Grafischen Industrie stehen vor einem starken Preis- und Wettbewerbsdruck. Das erfordert schnellere Produktionsprozesse und eine Differenzierung durch Qualität und Service. Auch die steigende Nachfrage nach personalisierten Druckerzeugnissen stellt Druckereien und Verpackungshersteller vor neue Herausforderungen“, sagt Joachim Steidel, Vertriebsleiter der LANG GmbH & Co. KG.

LANG antwortet auf diese Aufgabenstellungen mit ganzheitlichen Maschinensystemen, von CNC-Graviermaschinen bis hin zu Lasergravurtechnologien, inklusive 3D-Software. Sie zielen darauf ab, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig höchste Qualitätsstandards einzuhalten.

„Wir wollen es Klischee- und Verpackungsherstellern ermöglichen, wettbewerbsfähig zu bleiben und den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Einer der wichtigsten Hebel für schnellere Prozesse ist Durchgängigkeit. Wir bieten ein ganzheitliches System von der Datenerstellung bis zur fertigen Präge- bzw. Stanzform. Das hat den Vorteil, dass Unternehmen nicht mit mehreren Systemen arbeiten müssen und nur einen Ansprechpartner benötigen. Das reduziert Streuverluste“, erklärt Joachim Steidel.

Die gesamte Entwicklung der Maschinen, von der Fertigung bis hin zur Softwareerstellung, kommt ausschließlich von LANG. So können Weiterentwicklungen mit den Kunden in Teamarbeit umgesetzt werden. LANG-Maschinen sind mit modernster Technik und einem äußerst robusten, schwingungsfreien Granitaufbau ausgestattet, so dass höchste Qualität und Prozesssicherheit gegeben sind.

Von Gestaltung bis Produktion hochwertiger Gravuren und Prägungen

Auf der Messe präsentiert LANG eine breite Palette von Produkten, die die Bedürfnisse der Grafischen Industrie abdecken. Die CNC-Graviermaschinen der Baureihe IMPALA sind speziell für das 2,5D- und 3D-Fräsen von Prägestempeln, Patrizen, Matrizen und kleineren Zylindern ausgelegt. Zusätzlich zeigt LANG die RM-Serie an, die sich ideal für die Herstellung von Schneid- und Prägewalzen eignet, mit einem Durchmesser von 40 bis 400 mm und einer Ballenlänge von bis zu 1200 mm.

Zu dem Komplettsystem, das auf der Messe gezeigt wird, gehören auch die Lasergraviermaschine Pulsaris 300 für hochpräzise Spezialgravuren, ein ausgefeiltes 3D-Software-Paket für kreative und anspruchsvolle Designs und die Stichel-Schleifmaschine Su2.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

Firmenkontakt

LANG GmbH & Co. KG

Michaela Wenzel

Dillstraße 4

35625 Hüttenberg

+49 (0) 6403-7009-0



http://www.lang.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: LANG