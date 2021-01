Butylbänder – der “Tesafilm” der Dichtungsindustrie

Produktion umweltverträglicher Butylbändern

SM Klebetechnologie zur Produktion umweltverträglicher Butylbänder

Wartungsarm, flexibel anpassbar und effizient in Verbrauch und Auftrag

Butylklebebänder sind beschichtete Abdichtungsbänder, die sehr vielseitig im Bausektor wie im Metall-, Automobil-, Straßen- und Schiffsbau eingesetzt werden. Die Herstellung von Butylbändern erfordert moderne Coating- und Klebetechnologie. SM Klebetechnik bietet Einzelkomponenten wie auch komplette Beschichtungsanlagen zur effizienten Butylbänderproduktion.

Je nach Einsatzgebiet müssen die Butylbänder nicht nur ein- oder beidseitig verklebbar sein, sondern auch mit verschiedenen Materialien kaschiert werden. Butylbänder werden häufig zur Abdichtung von Fugen (z. B. zwischen Betonplatten, Dachpappen oder Fensterrahmen), zur Überlappungsabdichtung sowie zur korrosions- und feuchtigkeitsschützenden Befestigung von Montageteilen verwendet. Die geruchslosen, lösungsmittelfreien Abdichtungsbänder sind witterungs- und volumenbeständig und zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit aus.

Die Anforderungen an das fertige Butylband zur dauerhaften Abdichtung von Fugen und Kanten sind je nach Anwendungsgebiet sehr unterschiedlich – von zäh und hart bis sehr weich und von stark klebend bis wenig klebrig. Zur wirtschaftlichen Produktion und Butylverarbeitung sind daher moderne, flexible skalierbare Auftragssysteme notwendig.

Effizienzsprung – Breitschlitzdüsen zur flexiblen Butylverarbeitung

Mittels modularer Breitschlitzdüsentechnologie ist die Herstellung anwendungsfertiger Butylbänder in Standard- wie Sondergrößen mit variabel einstellbarer Beschichtungsbreite und randgenauer Beschichtung möglich. Die Schichtdicke kann zwischen 0,6 und 2,0 mm präzise gesteuert werden. Je nach Produktionsanforderungen können die Auftragstemperatur und die Auftragsmenge dem Prozess leicht angepasst und bei Bedarf auch inline eingestellt werden. “Butyl ist lösemittelfrei und damit umweltverträglicher als andere Kleber. Gleichzeitig verändert es seine Eigenschaften praktisch über Jahre nicht. Deshalb sind Butylbänder so weitverbreitet. Mit unserer zuverlässigen Breitschlitzdüsentechnologie und den zahlreichen Kaschierungsoptionen ermöglichen wir unseren Kunden eine große Produktionsbreite”, erläutert Rene Schog, Geschäftsführer SM Klebetechnik.

Kaschierte Butylbänder zur dauerhaften Abdichtung

Durch die Kaschierung der Butylbänder mit unterschiedlichen Trägermaterialien werden sie im Baugewerbe und vielen verschiedenen Industriezweigen gerne eingesetzt. Die Beschichtung mit Aluminium, Nonwoven-Materialien, EPDM, Polyester, Vlies oder Papier ist möglich. Auch Butyl Trilaminate oder Halbzeuge zur Weiterverarbeitung durch Ihre Kunden können mit den Coatingsystemen von SM Klebetechnik hergestellt werden. Um zu vermeiden, dass die Klebehaftmassen miteinander in Kontakt kommen (z. B. beim Wickeln der Klebebänder), kann eine Releaseliner Abdeckung mit geeigneten Trennmaterialien in den Produktionsprozess integriert werden.

Instandhaltung, Produktionsumstellung oder neue Produktionsanlage zur Butylverarbeitung?

Der Einzelfall entscheidet. SM Klebetechnik entwickelt mit Ihnen das passende, wartungsarme Anlagenkonzept für die Herstellung von anwendungsfertigen Butylbändern. Hierzu gehören die Modernisierung bestehender Anlagen ebenso wie die Planung und Umsetzung neuer Beschichtungsanlagen. SM Klebetechnik liefert Ihnen auf Wunsch alles aus einer Hand.

Umstellung auf Fassschmelzer und Maintenance mit Einzelkomponenten

Defekte oder ineffiziente Bauteile können Sie im Rahmen der Retrofit-Modernisierung durch Einzelkomponenten von SM Klebetechnik ersetzen. Insbesondere die Befüllung Ihrer Anlage über Fassschmelzer oder Extruder führt zu einer deutlichen Effizienzsteigerung. Insbesondere die Umstellung von Butylblöcken auf Fassschmelzer mit starker Schmelzleistung und hohen Durchflussmengen zur Befüllung der Beschichtungsanlage führt in der Praxis zu einem einfacheren Handling und spürbaren Kosteneinsparungen.

Produktionsumstellung auf Butylverarbeitung

Die Abdichtungsbänder sind aus vielen Branchen nicht mehr wegzudenken. Da sie ihre plastischen Merkmale über Jahre nicht verändern, leicht zu verarbeiten und umweltverträglicher als andere Materialien sind, ist der Markt für Butylbänder groß. Bei einer geplanten Umstellung Ihrer Produktion auf Butylbänder unterstützt Sie SM Klebetechnik gerne. Wir beraten Sie, welche Änderungen an der bestehenden Anlage notwendig sind, und rüsten Ihre Produktion mit Standardbauteilen, moderner Auftragstechnik und bei Bedarf mit passgenau angefertigten Einzelmodulen auf die effiziente Herstellung von hochwertigen Abdichtungsbändern um.

Anlagenbau mit modernster Breitschlitzdüsentechnologie

Die erfahrenen Ingenieure von SM Klebetechnik entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ihre neue Beschichtungsanlage, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Zur Klärung komplexer Verarbeitungsfragen, z. B. zur Kaschierung mit verschiedenen Materialien, können wir in unserem Technikum individuelle Testreihen durchführen, um die passende Lösung für Ihren Produktionsprozess zu finden. Wir kümmern uns von der Planung bis zur Inbetriebnahme um jedes Detail.

Effizienter Heißleimauftrag für Ihren Erfolg

Seit fast 30 Jahren macht sich SM Klebetechnik international einen Namen in der Entwicklung und dem Bau von Sondermaschinen und Standardgeräten für die Verarbeitung von Klebstoffen.

Unsere Maschinen für Heißleimauftrag und -beschichtung werden insbesondere in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, Klebebänder sowie in der Bau-, Holz- und Textilindustrie erfolgreich eingesetzt. In unserem zertifizierten, inhabergeführten Unternehmen engagieren sich mehr als 60 Mitarbeiter für unsere Kunden.

Unsere Grundsätze:

– Geräte wie der Kunde und der Markt sie fordern.

– Kurze Lieferzeiten durch Baukastensystem für Geräte und Köpfe.

-Die Verbesserung der Qualität ist für uns eine ständige Verpflichtung.

– Höchste Kundenzufriedenheit bestimmt unser Handeln.

