Zippel-Premium-industrielle Teilereinigung – mit Hochdruck oder Niederdruck. Neutraubling – Deutschland

Zippel Premium Cleaning Technology with High- or Low-Pressure

Zippel-Premium-Reinigungstechnik mit Hoch- oder Niederdruck. Seit mehr als 50 Jahren produzieren wir Anlagen fĂĽr die industrielle Teilereinigung.

Sondermaschinenbau ist unser Spezialgebiet. Nun bieten wir unseren Kunden eine neue Standardanlage in unserem Portfolio an: die Zippel Apollo 75.

In unserem Standardportfolio glänzt die Apollo 75 nicht nur mit einem großen Namen, nein, die Reinigung von einfach bis komplex ist mit dieser Standardanlagengeneration möglich. Bauteile bis 100kg, optional sogar 160kg können mit unterschiedlichen Reinigungsverfahren gereinigt werden. In der Anlage kommen Spritz- und Flutreinigung zum Einsatz, wodurch selbst geometrisch anspruchsvolle Stellen prozesssicher gereinigt werden. Somit werden auch Bohrungen und Hinterscheidungen ideal gesäubert. Die Apollo 75 reinigt sowohl kleine Teile wie Schüttgut oder Schrauben, als auch große und komplizierte Teile. Beispielsweise Getriebeteile, sofern sie die Größe des Waschkorbs nicht überschreiten.

Einsetzbar in der End- oder Zwischenreinigung kann die Charge in einer Apollo 75 von Zippel frei programmierbar über 360 Grad gedreht werden. Durch die Drehbewegung erreichen die Spritzdüsen alle zu säubernden Ecken. Was dann noch nicht sauber ist, wird bei der Flutreinigung mit Wasser durchspült.

Ultraschall kann optional noch mit hinzu aktiviert werden, damit selbst tiefsitzende Verschmutzungen besser gelöst werden.

Mit verschiedensten Trocknungsmodulen wie der UmluftheiĂźtrocknung und Vakuumtrocknung werden die gereinigten Teile im Anschluss getrocknet.

Die Apollo 75 und Ihre vielen Vorteile.

Als Standard-Spritz-Flut-Reinigungsanlage von Zippel ist die Apollo 75 mit einer Reinigungskammer und einer Rotationseinheit ausgestattet. Eine automatische Hubtür lässt Norm-Waschkörbe oder individuell abgestimmte Warenträger zuführen. Über das 7 (optional 9 Zoll) Zoll Touchpanel wird die Anlage gesteuert. Reinigungsmöglichkeiten werden übersichtlich und benutzerfreundlich angezeigt. Durch die flexible Programmierung können unterschiedliche Reinigungsanforderungen abgebildet werden. Die kompakte und anschlussfertige Bauweise und die wartungsfreundliche Anlagenstruktur lassen kaum Wünsche offen. Sie haben dennoch einen besonderen individuellen Reinigungswunsch? Unser Team aus Spezialisten wird Sie gerne beraten.

Eine energie- und umwelteffiziente Arbeitsweise der Anlage ist garantiert. Sämtliche Waschmedien werden zur Wiederaufbereitung gefiltert und verbleiben im Kreislauf. Elektrische Heizelemente bringen die Reinigungsmedien auf die gewĂĽnschte Reinigungstemperatur, welche während des Reinigungsprozesses konstant bleibt. Verschleppungen in den Medien können gar nicht entstehen – denn, die Spritzstränge werden nach jedem Reinigungs- und Prozessschritt mit Druckluft ausgeblasen.

Die Trocknung erfolgt in zwei Schritten: über eine kombinierte Heißluft-/Umluftkondensation mit anschließender Vakuumtrocknung. Dies gewährleistet eine optimale Trocknung des gereinigten Teils. Somit arbeitet die Anlage im geschlossenen Kreislaufsystem noch effizienter und reduziert zudem Emissionen nach außen.

Zur Badpflege nutzen Sie unseren integrierten Ölabscheider, um die Badstandzeiten um ein wesentlich Vielfaches zu verlängern.

Die Anlage wird in hochwertigster Edelstahlausführung nach den bekannten Zippel-Prozess- und Qualitätsstandards gefertigt. Der Betrieb der Anlage ist relativ leise und liegt bei 70 db(A).

Zahlreiche Optionen sind möglich und lassen keine Kundenwünsche offen. Sprechen Sie mit uns.

Ihr Team von Zippel.

Wer sind wir:

Die Zippel GmbH ist Spezialist fĂĽr industrielle Teilereinigung. In Zahlreichen Leitbranchen zu Hause, steht Zippel seit Jahrzehnten im Markt. Der Ansporn von Zippel liegt in der Innovation. Egal ob es um Hochdruck- oder Niederdruck-Reinigungsverfahren geht. Individualität, Innovation und mehr als 50 Jahre Erfahrung haben uns zum Komplettanbieter in der industriellen Teilereinigung werden lassen. Mehr als 2.800 unserer Anlagen sind im Markt und laufen gerne 30 Jahre und länger. Das ist das Ergebnis des Qualitäts- und Prozessmanagements von Zippel in Neutraubling. Made in Germany. Verwendung bester Grundmaterialien und Bauteile, eine umweltschonende Nieder- und Hochdrucktechnologie – eingesetzt in ĂĽber 20 Branchen – garantiert eine ambitionierte, umweltschonende Reinigung.

Bei Zippel wird Partnerschaft GROSS geschrieben. Zuhören ist hier keine Floskel. Wir nehmen die Herausforderung an, mit Ihnen zusammen eine Reinigungslösung zu bauen, die fachlich perfekt funktioniert.

Eigenverantwortlich und vorausschauend wird Ihre Anlage von unseren Spezialisten entwickelt. Unser Anspruch ist, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Und das täglich.

Immer einen TICK besser. Kein 08/15. Selbst bei unseren Standardanlagen und Standardmaschinen.

Die umfassenden Leistungen von Zippel – auch international – gehen von der Angebotserstellung bis zur Inbetriebnahme. Denn Zippel Anlagen laufen und laufen und laufen…

Zippel Premium Cleaning Technology with High- or Low-Pressure. We have been producing industrial parts cleaning systems for over 50 years.

Special engineering is our speciality. We can now offer our customers a new standard system from our portfolio: the Zippel Apollo 75.

Not only does the Apollo 75 stand out in our standard portfolio with its big name, from the most simple, to the most complex cleaning tasks – this standard system generation can handle it all. Parts weighing up to 100kg, and optionally even up to 160kg, can be cleaned with a variety of different cleaning processes. The system works with spray and immersion cleaning which means that even the most hard-to-reach spots can be cleaned in a process-reliable way. Drill holes and recesses can also get a thorough cleaning. The Apollo 75 cleans both small parts, such as bulk solids or screws, and large and complex parts, such as gearbox parts, provided that they do not exceed the size of the wash basket.

Perfect for final or intermediate cleaning, the charge in the Zippel Apollo 75 can be freely programmed and rotated around 360°. Thanks to this rotation, the spray nozzles can reach all the nooks and crannies that need to be cleaned. Anything that is not yet clean is rinsed off with water during the immersion cleaning.

Ultrasonic cleaning can also be used to loosen any ingrained dirt.

The machine is equiped with a variety of different drying modules, such as warm air, hot air or vacuum drying.

The Apollo 75 and its Advantages

As a standard spray-immersion cleaning system from Zippel, the Apollo 75 is equipped with a cleaning chamber and a rotation unit. An automatic lifting door makes it easy to insert the standard wash basket or individually designed goods carrier. The system can be controlled via the 7 (optionally 9) inch touch panel. It displays the cleaning options in a clear and user-friendly way. Thanks to the flexible programming, different cleaning requirements can be mapped out. The compact and ready-to-fit construction and low-maintenance system structure leave little to be desired. Do you have a special, individual cleaning request? Our team of specialists will be happy to advise you.

An energy- and environmentally-efficient operation of the system is guaranteed. All washing media are filtered out for reprocessing and remain in the circulation system. Electrical heating elements heat the cleaning agent up to the required temperature and then keep the temperature constant during the cleaning process. Any carry over of the cleaning agents is not possible as the spray lines are blown out with compressed air after each cleaning and process step.

Drying takes place in two steps: via combined hot air/recirculating air condensation followed by vacuum drying. This ensures optimum drying of the cleaned part.

For bath maintenance, use our integrated oil separator to extend the bath service life many times over. Thus, the plant works even more efficiently in a closed-loop system and also reduces emissions to the outside.

The system is made of the highest quality stainless steel according to the established Zippel process and quality standards. The operation of the unit is relatively quiet and is around 70 db(A).

There are a wide variety of options available to meet all customer requirements. Get in touch with us.

Your Zippel Team.

Who are we:

Zippel GmbH are the specialists in industrial parts cleaning. At home in many leading industries, Zippel has been a major player on the market for decades. Zippel”s motivation is innovation. Whether it be high-pressure or low-pressure cleaning processes, individuality, innovation and over 50 years of experience has helped us to become full-range suppliers in industrial parts cleaning. More than 2,800 of our systems are currently in use and they will happily run for another 30 years or more. This is the result of the quality and process management of Zippel in Neutraubling. Made in Germany. The combination of the best basic materials and components and environmentally-friendly low- and high-pressure technology, which is used in over 20 industries, guarantees an ambitious and eco-friendly cleaning.

At Zippel, building a partnership with our customers is also a top priority. Listening is not just a buzzword. We take on the challenge of working with you to build a cleaning solution that works perfectly.

Your system will be developed by our specialists independently and with foresight. Our aim is to exceed your expectations each and every day.

Always a little better. Our solutions are not run-of-the-mill, even our standard systems and machines.

Zippel”s comprehensive services – which are also available internationally – go from the creation of a tailored quote right through to the commissioning. Zippel”s systems run and run and run…

