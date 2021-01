M-Files sichert sich 67 Mio. Euro Wachstumskapital in Investitionsrunde angeführt von Bregal Milestone

Hersteller der Content-Services-Plattform M-Files hat Beschleunigung des internationalen Wachstums sowie Innovationen in Produktentwicklung, KI und der Cloud-Plattform im Fokus.

Ratingen, 12.01.2021 – M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Investition in Höhe von 67 Millionen Euro erhalten hat. Bregal Milestone, eine europäische Wachstumskapital-gesellschaft, führte diese Investment-Runde, an der sich auch die aktuellen Investoren Partech, Tesi und Draper Esprit beteiligten.

M-Files bietet ein intelligentes Informationsmanagement auf Basis einer Repository-neutralen Plattform, die Metadaten und Künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um die in einem Unternehmen allgegenwärtigen Informationssilos aufzubrechen und Systeme, Daten und Inhalte zu vereinheitlichen. M-Files lässt sich nahtlos in gängige Digital-Workplace-Plattformen wie Microsoft 365, Salesforce und Google Workspace einbetten. So können Benutzer über die Anwendungen, in denen sie bevorzugt arbeiten, auf alle erforderlichen Dokumente und Informationen zugreifen und diese einheitlich verwalten.

Von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen globalen Konzernen ist M-Files ein vertrauenswürdiger Partner für Tausende von Kunden in über 100 Ländern und hilft diesen, ihre Effizienz zu steigern und ihre Produktivität zu erhöhen. M-Files beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in 11 Niederlassungen weltweit. Das Software-as-a-Service-Geschäftsmodell (SaaS) des Unternehmens treibt das starke Wachstum weiter voran. M-Files wird seit 2012 im Gartner Magic Quadrant für Content-Services-Plattformen (ehemals Enterprise Content Management) geführt und wurde in den letzten fünf Jahren in Folge als Visionär eingestuft.

“Die umfangreiche Erfahrung bei Investitionen im Bereich der B2B-Unternehmenssoftware und ihre Philosophie bei der Zusammenarbeit mit schnell wachsenden Unternehmen wie M-Files machen Bregal Milestone zu einem attraktiven Investitionspartner. Wir haben Möglichkeiten identifiziert, um unser Wachstum zu beschleunigen und die Marktdurchdringung von M-Files weiter auszubauen, insbesondere in Nordamerika. Die wertvolle Investition von Bregal Milestone, ergänzt durch die Unterstützung unserer bestehenden Anteilseigner Partech, Tesi und Draper Esprit, wird es M-Files ermöglichen, weitere Innovationen in den Bereichen Produktentwicklung, KI und unserer Cloud-Plattform zu entwickeln”, erklärt Antti Nivala, CEO und Gründer von M-Files.

“Wir sind begeistert, mit M-Files zusammenzuarbeiten, um Antti und sein Team auf ihrem sehr spannenden Wachstumspfad zu unterstützen. M-Files verfügt über eine robuste und hochmoderne Lösung, die seinen Kunden nachhaltig einen deutlichen Mehrwert bietet. Wir freuen uns darauf, dass Management dabei zu unterstützen, das Wachstum zu beschleunigen und die Führungsposition von M-Files weiter zu festigen, insbesondere in den USA und anderen wichtigen Regionen. Die Transaktion ist die neunte Investition des Wachstumskapitalfonds von Bregal Milestone in etwas mehr als zwei Jahren, und wir könnten nicht stolzer sein, mit Antti und dem Weltklasse-Team von M-Files zusammenzuarbeiten”, sagt Cyrus Shey, Managing Partner von Bregal Milestone.

Mehr Informationen zu den intelligenten Lösungen zum Informationsmanagement von M-Files:

https://bit.ly/m-files-intelligentes-informationsmanagement-de

Eine Demo von M-Files kann hier vereinbart werden:

https://bit.ly/m-files-demo-vereinbaren-de

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist eine Wachstumskapitalgesellschaft, die einen paneuropäischen Fonds in Höhe von 495 Millionen Euro verwaltet, der sich auf Investitionen in wachstumsstarke europäische Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital und strategische Unterstützung bereit, um marktführende Unternehmen in den Bereichen Technologie und technologiegestützte Dienstleistungen zu unterstützen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, die bis heute über 15 Milliarden Euro investiert haben. bregalmilestone.com

M-Files bietet eine Softwareplattform der nächsten Generation für intelligentes Informationsmanagement. Sie verbessert die Performance von Unternehmen und Organisationen deutlich, indem sie den Menschen hilft, Informationen effektiver zu finden und zu nutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Enterprise-Content-Management-Systemen (ECM) oder anderen Content-Services-Plattformen vereinheitlicht M-Files Systeme, Daten und Inhalte in der gesamten Organisation, ohne bestehende Systeme und Prozesse zu stören oder eine Datenmigration zu erfordern. Unter Einsatz von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) bricht M-Files mit dem Intelligent Metadata Layer bestehende Informationssilos auf, indem es den Nutzern den Zugriff und die Nutzung von Informationen im gewünschten Kontext erlaubt. Dabei können sich die Informationen in beliebigen Systemen, Repositories oder anderen Datenquellen befinden, einschließlich Netzwerkordnern, SharePoint, File-Sharing-Diensten, ECM-Systemen, CRM-Systemen, ERP-Systemen und anderen Geschäftsanwendungen und Ablagen. Tausende von Organisationen in über 100 Ländern – wie beispielsweise NBC Universal, OMV, SAS Institute und thyssenkrupp – nutzen M-Files für die Verwaltung ihrer Informationen und Prozesse. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

M-Files

Jan Thijs van Wijngaarden

Kaiserswerther Str. 115

D-40880 Ratingen

+49 2102 420616

jan.thijs.van.wijngaarden@m-files.com

http://www.m-files.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team M-Files

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

mfiles@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.