Whirlpool Serie Tropic Seas Spas Verkaufsstart in Europa

Neue Whirlpool Serie für europäischen Markt

Im ersten Quartal wurde erstmalig der Whirlpool Tropic Sea 745L Kawaii in Europa vorgestellt. Dieser hat sich sofort zum bestverkauften Whirlpool im deutschsprachigen Raum entwickelt aufgrund seines einzigartigen Preis-Leistungsverhältnisses. Innerhalb von 6 Monaten wurde dieses Modell mehrere hundert Mal verkauft und es war damit klar, dass alle Whirlpools der Tropic Seas Spas Serie in Europa angeboten werden.

Seit Juli 2020 sind alle Modelle bestellbar und jetzt kommen die ersten Whirlpools zur Auslieferung. Die Tropic Serie besteht aus 6 verschiedenen Modellen und diese werden wie der Whirlpool Kawaii in den Standardfarben White, White Pearl und Sterling Marble angeboten. Bei den Außenverkleidungen und Abdeckungen ist grau Standard. Alle Modelle kann man auch mit graubrauner, dunkelbrauner und schwarzer Verkleidung und Abdeckung bestellt werden.

Das kleinste Modell ist der 531L Lanai als klassischer 3 Personen Pool mit einer Liege. Dann kommt der beriets seit März erhältliche Topseller Kawaii als 4 Personen Pool mit einer Liege und 3 extra Massageplätzen. Das nächstgrößere Modell ist der 751L Rio mit 213x213cm für 5 Personen. Danach gibt es die klassische 8 Fuß Größe mit 231x231cm in zwei Varianten dem Whirlpool 851L Maui und dem 864L Waikiki mit mehr Düsen und Pumpen. Und den Abschluss bildet ein XL Modell – der 965L Tahiti mit 65 Düsen und 231x275cm. Alles in allem eine komplette Palette von Whirlpools für jeden Bedarf. Ob Sie einen großen oder kleinen Whirlpool suchen oder etwas dazwischen – bei der Tropic Seas Serie ist der richtige Whirlpool für Sie dabei. Whirlpools von Artesian sind eine Investition für viele Jahre.

Und natürlich werden alle Whirlpools dieser Serie exklusiv nur in unserem Werk in den USA in Las Vegas produziert mit allen Qualitätskriterien aller Artesian Spas Whirlpools.

Artesian Spas Whirlpools Europa in allen Ländern Europas vertreten als größter amerikanischer Hersteller von Whirlpools und Swim Spas. Wir beliefern alle Länder und alle Schauräume europaweit von zwei HQ`s in Großbritannien und Österreich.

BW Handelsges.m.b.H. Artesian Spas Europe

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373

welcome@artesianspas-europe.com

http://www.artesianspas-europe.com

