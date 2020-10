Chill Out Christmas – Entspannt in die kommende Weihnachtszeit

Zwölf instrumentale Weihnachtslieder, neu arrangiert, sorgen für angenehme Hintergrund-Atmosphäre zum 1. Advent.

In einer 10-minütige YouTube Vorschau des Weihnachts-Albums von “Colors In Motion” bekommt man einen ersten Eindruck und genügend Vorfreude auf die kommende Weihnachtszeit. Das Album hat eine gesamte Laufzeit von 40 Minuten. In einem YouTube-Video (Link siehe unten) werden die Titel angespielt und nach einer Minute in den nächsten Song übergeblendet. “Chill Out Christmas” ist eine entspannend ruhige Produktion und erzeugt als Hintergrundmusik überall die gewünschte Weihnachts-Atmosphäre. Natürlich findet man das Album auf den bekannten Download-Plattformen, aber man kann es bei verschiedenen Streaming-Anbietern auch kostenlos streamen. (Einige Dienstleister bieten dafür ein “Free-Abo” an).

TITEL:

Ihr Kinderlein kommet

Stille Nacht

Alle Jahre wieder

White Christmas

Oh du fröhliche

Süßer die Glocken nie klingen

Vom Himmel hoch

Lasst uns froh und munter sein

Joseph, lieber Joseph mein

Jingle Bells

Morgen Kinder wird’s was geben

Kling Glöckchen

Das Studio 1 befindet sich seit vielen Jahren in Braunschweig. Mehrere instrumentale CD-Produktionen aus dem Studio haben in Amerika bereits die Top-10 der US-Billboard-Charts erreicht. In dieser entspannten, kreativen Atmosphäre werden Musiktitel für Film und Fernsehen produziert, Radio Jingles und Audio Logos entwickelt, Sprache für Telefon-Banking und Multimedia aufgezeichnet, Musik für Corporate-TV komponiert sowie modernste Sounds für DVD-Animationen erstellt.

