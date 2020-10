Schukat vergrößert Portfolio: Industrielle Tisch- und Steckernetzteile

Neu im Stromversorgungs-Portfolio: EDAC POWER ELECTRONICS

Monheim, Oktober 2020 – Mit EDAC POWER ELECTRONICS hat der Distributor Schukat electronic einen weiteren Stromversorgungs-Hersteller aus dem Bereich Tisch- und Steckernetzteile in sein Portfolio aufgenommen. Das Unternehmen aus Taiwan entwickelt und fertigt seit 1998 Schaltnetzteile für industrielle und medizinische Anwendungen in seinen Fertigungsstätten nahe Shenzhen und Shanghai, China.

Die AC/DC-Steckernetzteile von EDAC POWER bieten eine hohe Qualität, die den industriellen Anforderungen entspricht, und stellen gleichzeitig eine wirtschaftliche Lösung für Anwendungen dar, die über externe Netzteile versorgt werden. Sie zeichnen sich durch eine sehr kompakte Bauform und ein geringes Gewicht von nur 350g aus (bei EA1093 mit 134,5 x 58,8 x 25,4mm). Damit eignen sie sich ideal für mobile Anwendungen ebenso wie für stationäre Anwendungen mit begrenztem Bauraum.

Die Steckernetzteile verfügen über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240VAC, ihre DC-Ausgänge sind gegen Überspannung und Überlast geschützt. Zudem besitzen sie eine Zertifizierung nach EN 62368-1 und erfüllen die internationalen sowie amerikanischen Normen IEC 62368 und UL 62368-1. Neben weiteren internationalen Sicherheitszertifikaten und den geforderten EMV-Normen wie EN 55032 Klasse B entsprechen sie der Energy Star Richtlinie nach Level VI und der neusten ERP-Richtlinie (EU) 2019/1782. Demnach weisen sie eine hohe Effizienz und einen sehr geringen Standby-Verbrauch auf.

Im ersten Schritt hat Schukat Lagerartikel mit Ausgangsleistungen von 6 bis 200W und Ausgangsspannungen von 5, 12 sowie 24V aufgenommen, die ab sofort mit einer Herstellergarantie von 2 Jahren erhältlich sind. Auf Anfrage bietet der Distributor zudem weitere Artikel aus dem umfangreichen Portfolio von EDAC POWER ELECTRONICS an, darunter eine Vielzahl optionaler DC-Ausgangsstecker. Auf der AC-Eingangsseite stehen bei den Tischnetzteilen C14-, C8- und C6-Eingangsbuchsen zur Wahl.

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für aktive, passive und elektromechanische Bauteile. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller wie CDIL, CRC, Sensata/Crydom, Everlight, Finder, Fujitsu, Hahn, LiteOn, MeanWell, Microchip, Panasonic, Recom, Sunon, Talema und TSC sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat einen kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit gut 20 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2019 mit 200 Mitarbeitern/innen einen Umsatz von 104 Mio. Euro erzielt.

