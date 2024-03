Ostern bei schuhplus: 20% Rabatt auf große Schuhe bei Europas Nr. 1

MEGA-Aktion zu Ostern: Sparpreise beim Übergrößen-Spezialist schuhplus

Am heutigen Karfreitag startet schuhplus, Europas führendes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, in die österlichen Feierlichkeiten mit einer Sondersparaktion. Kundinnen und Kunden sind herzlich eingeladen, das Osterfest stilvoll zu begehen, indem sie von einem exklusiven Osterrabatt von 20% auf das gesamte Schuhsortiment profitieren. Diese besondere Aktion läuft bis zum 2. April und umfasst sowohl Online-Bestellungen auf der Website von schuhplus als auch Einkäufe in den Filialen bis zum kommenden Dienstag. Ob große Damenschuhe oder XL-Herrenschuhe: Der Rabatt umfasst das gesamte Angebot an XL-Schuhen.

„Kundinnen und Kunden können einfach den Rabattcode „Ostern-2024″ verwenden, um von dieser einmaligen Ersparnis zu profitieren: Und der Gutschein gilt sogar auf bereits reduzierte Modelle! Dadurch sind Rabatte von über 50% möglich, was den perfekten Anlass bietet, hochwertige Schuhe zu unschlagbaren Preisen zu erwerben“, freut sich Geschäftsführer Kay Zimmer. Die Filialen von schuhplus – Schuhe in Übergrößen – befinden sich in Dörverden, im Landkreis Verden, sowie im Saterland, im Landkreis Cloppenburg, und bieten neben einer breiten Auswahl an XL-Damenschuhen sowie XL-Herrenschuhen eine professionelle Beratung durch erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir freuen uns darauf, Kundinnen und Kunden in unseren Filialen begrüßen zu dürfen, wo sie die Möglichkeit haben, unsere Produkte anzuprobieren und sich von unserem engagierten Team beraten zu lassen“, fügt Georg Mahn hinzu. „Unser Ziel ist es, ein Einkaufserlebnis zu bieten, das über bloßes Schuhkaufen in Übergrößen hinausgeht und das Selbstvertrauen und die Individualität unserer Kundinnen und Kunden stärkt: Und mit einem 20% Rabatt-Gutschein macht das umso mehr Spaß“, so Mahn.

Große Größen ist die DNA von Europas Marktführer für XL-Schuhe. Erst vor wenigen Wochen wurde schuhplus mit dem Qualitätssiegel „Höchste Kundentreue“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde von ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST (FOCUS), einer Marke des Burda Verlages, verliehen. Knapp 500.000 Kundenurteile zu 1.646 Unternehmen und Marken aus 104 Branchen wurden im Januar 2024 via Online-Befragung eingeholt und ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Studie sind im FOCUS (Heft 10/24, Seite 89) nachzulesen. Mit dem Osterrabatt von 20% setzt schuhplus sein Engagement fort, hochwertige Schuhe für Menschen mit großen Füßen zugänglich zu machen und gleichzeitig ein unvergleichliches (Spar-)Einkaufserlebnis zu bieten.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

