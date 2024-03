Kay Zimmer und Georg Mahn enthüllen Frühlingskollektion 2024 beim Schuhe in Übergrößen Versandhaus schuhplus

Übergrößen-Spezialist für XL-Damenschuhe sowie XL-Herrenschuhe startet in die neue Saison Frühling/Sommer

Mit dem Frühling in vollem Gange ist es an der Zeit, den Kleiderschrank mit frischen Styles zu aktualisieren. In diesem Sinne präsentiert schuhplus, Europas größtes Versandhaus für XL-Herrenschuhe sowie Damenschuhe in Übergrößen, voller Vorfreude seine brandneue Frühlingskollektion. Die Geschäftsführer Kay Zimmer und Georg Mahn haben vor einem halben Jahr mit Hingabe und Sorgfalt die neuesten Trends und Highlights der Saison ausgewählt, um Kundinnen und Kunden auf die warme Jahreszeit einzustimmen.

Die neue Kollektion ist ab sofort sowohl online auf der Website von schuhplus als auch in den Filialen erhältlich. Die Frühlingskollektion an großen Schuhen bei schuhplus bietet eine umfangreiche Auswahl an Modellen für jeden Anlaß, die vom legeren Freizeitschuh bis hin zum eleganten Business-Look reichen. Von leichten Sandalen für sonnige Tage bis hin zu modischen Sneakers für lässige Spaziergänge im Park: Jedes Paar verkörpert Frische, Stil und Vielfalt. „Wir sind begeistert, unsere Kundinnen und Kunden in die Welt der Frühlingstrends einzuführen“, erklären Kay Zimmer und Georg Mahn. „Unsere neue Kollektion soll dazu beitragen, dass unsere Kundinnen und Kunden ihren persönlichen Look mit großen Schuhen zum Ausdruck bringen können und sich in ihren Schuhen rundum wohlfühlen.“

Die Filialen von schuhplus bieten nicht nur eine umfangreiche Auswahl an Schuhen in Übergrößen, sondern auch professionelle Beratung: „Unser Team steht bereit, um jede Kundin und jeden Kunden dabei zu unterstützen, das perfekte Paar an großen Schuhe zu finden, das sowohl in Bezug auf Stil als auch auf Passform optimal zu ihnen passt“, fügt Zimmer hinzu. Die neue Frühlingskollektion bei schuhplus ist das Ergebnis monatelanger Planung und Vorbereitung. Bereits ein halbes Jahr zuvor wurden die Kollektionen an großen Damenschuhen sowie Herrenschuhen in Übergrößen zusammengestellt. Dieser Prozess garantiert nicht nur die hohe Qualität der Übergrößen-Schuhe, sondern auch die Vielfalt und Aktualität der angebotenen Modelle.

Die Frühjahrskollektion beim SchuhXL-Übergrößen-Spezialisten schuhplus ist ab sofort verfügbar und verspricht Frische, Komfort und Stil für die warmen Monate. Kundinnen und Kunden sind herzlich eingeladen, die neuesten Modelle online zu entdecken oder in den Filialen vorbeizuschauen, um persönlich einzukaufen und sich von den aktuellen Trends inspirieren zu lassen.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.