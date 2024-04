Schlagerpiloten mit neuer Single „Was heißt das schon“

Die Schlagerpiloten starten mit einer neuen Single „Was heißt das schon“ in Richtung Album No. 6 „BONITA“! Das Album erscheint am. 02. August 2024.

Die erste Single der Schlagerpiloten aus dem neuen Album „BONITA“ heißt „Was heißt das schon“. Neben traumhaften Sehnsuchtsorten kommen auf „BONITA“ auch die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht zu kurz. Nicht selten gerät eine Beziehung aus dem Gleichgewicht, weil noch eine dritte Person im Spiel ist. In diesem Fall aus der Vergangenheit. Während SIE die rosarote Brille aufhat und fest davon überzeugt ist, dass ihr Ex sie noch liebt (denn er schreibt es ihr ja schließlich), hat der neue Anwärter, mit Pilotenbrille, das Ganze längst durchschaut. „Meinst du nur weil er von Liebe spricht, meint er das auch so“. Findet es heraus!

Bildquelle: Copyrights TELAMO