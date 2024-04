Tipps fürs Aprilwetter

Lagenlook im Frühling

Der April macht, was er will: Im einen Moment warmer Sonnenschein, im nächsten Moment Regen und kalter Wind. Wer bei jedem Wetter draußen ist, sollte auf den von der Zwiebel inspirierten Lagenlook setzen: Mehrere dünne Schichten übereinander, den Rücken mit einem isolierenden Rückenwärmer geschützt (gesehen bei www.medima.de). Als äußerste Schicht eine winddichte Regenjacke, dann lässt sich flexibel auf alle Wetterkapriolen reagieren.

Tageslicht und UV-Strahlen sind wichtig für unsere Gesundheit. Ohne UV-Licht kann unser Körper kein Vitamin D produzieren, das die Kalziumaufnahme und Knochendichte reguliert. „Raus an die frische Luft und Sonne tanken!“ heißt die Devise deshalb jetzt im Frühling. Wenn es morgens und abends noch empfindlich kühl ist, hilft kuscheliges Darunter die Draußenzeit zu genießen. Natürlich warm direkt auf der Haut hält Wärmewäsche mit Angora.

Aprilwetter – Bewegung hält fit

Es gibt kein schlechtes Wetter. Bewegung an der frischen Luft bringt nicht nur den Kreislauf in Schwung, sondern lockert außerdem Muskeln, Bänder und Sehnen. Egal ob Walking, Joggen oder Gartenarbeit: Unser Körper freut sich jetzt über viel Outdoor-Aktivität. Wer sich dabei im Lagenlook kleidet, kann sich Schicht um Schicht der Temperatur anpassen und vermeidet Schwitzen. Die empfindliche Rückenpartie lässt sich mit Rückenwärmern vor kalten Windböen schützen.

Frühling – draußen gute Laune tanken

Sport ist die beste Medizin gegen Frühjahrs-Müdigkeit. Durch blühende Gärten joggen, Stretching nach draußen in den Garten verlegen, mit dem Fahrrad eine schnelle Runde drehen: Wir lieben die frische Luft und sind nach dem grauen Winter wie ausgehungert danach. Bunte Blumen und saftiges Wiesengrün geben einen Extra-Kick für unsere Frühlingslaune. So schwer es ist sich „Aufzuraffen“, das Gefühl danach ist unvergleichlich.

Frisch, knackig, bunt – frühlingsfit ernähren

Auch eine vitaminreiche Ernährung hilft, energiegeladen in den Frühling zu starten. Knackige Freiland-Salate, frische Früchte und Gemüse aus regionalem Anbau sind wahre Booster für unser Immunsystem.

Tipps, um im Frühling gesund zu bleiben

Regelmäßig an der frischen Luft bewegen.

Sport in den Alltag integrieren.

Auf vitaminreiche Ernährung achten.

Richtig kleiden: Im Lagenlook der Temperatur anpassen.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg.

