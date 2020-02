NEUERSCHEINUNG: Gebrauchsanleitung Mensch

Lernen und Wachsen in dieser Zeit des Umbruchs

GEBRAUCHSANLEITUNG MENSCH

Lernen und Wachsen in dieser Zeit des Umbruchs

Wie wir dem „Schadprogramm Ego“ auf die Schliche kommen und das Lernziel in der Schule des Lebens erreichen können.

Dr. Martin Lüthkes jüngstes Buch befasst sich mit den großen Fragen des Lebens: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Zweck der Übung „Menschsein“? Ausgehend vom energetischen Paradigma skizziert der Autor die Grundrisse eines philosophischen Gebäudes, in dem es sich besser leben, lernen und wachsen lässt. Existentielle Themen – Tod, Sterben, Ursprung und Ziel, Reinkarnation – sowie spirituelle und psychologische Fragen werden in kurzen und prägnanten Kapiteln beleuchtet, die Anstoß zum Nachdenken und zur Selbstreflexion geben.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem „Schadprogramm Ego“ und seinen Tricks, welches nicht nur dem Einzelnen seinen Frieden raubt, sondern die Menschheit kollektiv in den Ruin zu treiben droht.

Der Autor benennt das Lernziel einer jeden Inkarnation und bespricht die Dynamik von Licht und Schatten, Dankbarkeit und Bitterkeit, Angst und Liebe, Karma und Wahlfreiheit, das Suchtmodel des Egos und die Bedeutung von Achtsamkeit, Disziplin und Humor im Dienste der Selbstheilung.

In die Gebrauchsanleitung Mensch flossen Einsichten aus zwei Quellen ein: Dr. Lüthkes langjährige Erfahrungen als Psychologe, Therapeut und Energetiker sowie, weit wichtiger, die Lehren, die er aus tausenden Gesprächen mit den aufgestiegenen Meistern und anderen Lichtwesen aufnehmen konnte. Dem Autor ist es gelungen, aus diesen Quellen ein hochprozentiges klares Destillat zu gewinnen, dessen Genuss beim Leser einen klareren Kopf und ein offeneres Herz hinterlassen kann.

Erscheinungsdatum: 06.02.2020 – 104 Seiten – Paperback EUR8,95 – Hardcover EUR15,99 – eBook EUR3,99

Pressekontakt Autor

Dr. Martin Lüthke, Blumenau 10, 94127 Neukirchen am Inn

www.heilpraxis.jetzt – info@heilpraxis.jetzt

Englischsprachige Bücher des Autors: www.expansionpublishing.com – www.u-r-light.com

Pressekontakt Verlag

tredition GmbH, Herrn Mirko Esquivel, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

Fon: 040 / 28 48 425-0 – Fax: 040 / 28 48 425-99 – info@tredition.de – www.tredition.de

Praxis von Dr. Martin Lüthke, Diplom-Psychologe, Klinischer Psychologe (USA), Heilpraktiker, Autor.

Firmenkontakt

Heilpraxis. Dr. Lüthke

Martin Dr. Lüthke

Blumenau 10

94127 Neuburg

085024639889

info@heilpraxis.jetzt

http://www.heilpraxis.jetzt

Pressekontakt

tredition GmbH

Mirko Esquivel

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

040 / 28 48 425-0

info@tredition.de

http://www.tredition.de

