Smartphone Case „Straw“ von MrDISC schützt das Handy und die Umwelt

Die innovative, passgenaue Handyhülle aus nachhaltigem Stroh und Weizen – umweltfreundlich und individuell bedruckbar

Neu im Rampenlicht steht die nachhaltige Handyhülle „Straw“. Passend für iPhone 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro und 11 Pro Max sowie Samsung S 20, S 20 Plus, S 20 Lite. Die hochwertig verarbeitete Hülle besteht aus natürlichem Weizen und Stroh. Die erste biologisch hergestellte und auch biologisch abbaubare Handyhülle für die Handys der Marktführer. Das weiche Material schmiegt sich passgenau an das Handy an, liegt optimal in der Hand dank „Soft Touch“ Oberfläche und bewahrt vor Schmutz, Kratzern und Staub. Das Display und die Kamera sind perfekt durch den Rand eingefasst. Die einteilige Schutzhülle, aus gepresstem Stroh, bietet Schutz bei einem plötzlichen Sturz und ist dabei auch noch nachhaltig. Trotzdem ist sie leicht und ultradünn.

Erhältlich ist die innovative Hülle in den trendigen Farben grün, gelb, rot, pink und schwarz.

Durch Lasergravur, Siebdruck oder vollflächigen Druck kann das Smartphone Case von MrDISC personalisiert werden und hinterlässt damit einen bleibenden, ökologischen Eindruck.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, massgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso groß geschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digital Gadgets.

Firmenkontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

Pressekontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

klaus.schwenk@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

