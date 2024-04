Online Personal Branding Test für erfolgreiche Selbstvermarktung

Die Personal Branding Company bietet einen Online-Test für Selbstständige und UnternehmerInnen, um Markenidentitäten zu schärfen und zu positionieren.

Mit dem Ziel, Selbstständigen und UnternehmerInnen dabei zu helfen, ihre individuelle Marke zu stärken und erfolgreich zu positionieren, bietet die Personal Branding Company einen Online-Test auf ihrer Website an. Dieses innovative Online-Analyse-Tool ermöglicht es Interessierten, Klarheit über das eigene Personal Branding zu gewinnen und gezielt an den richtigen Stellen anzusetzen.

„Personal Branding ist heutzutage entscheidend, um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt abzuheben und langfristig erfolgreich zu sein“, betont Strategie-Consultant Uwe Klössing. „Unsere Lösung bietet einen strukturierten Ansatz, um die persönliche Marke zu evaluieren und gezielt zu verbessern.“

Der Personal Branding Test besteht aus 48 Skalierungsfragen, die in die Bereiche Positionierung, Unternehmertum, Strategien & Konzepte sowie operative Umsetzung unterteilt sind. Diese umfassende Analyse ermöglicht es den Teilnehmenden, ihre Stärken zu erkennen und potenzielle Schwachstellen aufzudecken, die sie daraufhin optimieren können.

„Die Positionierung und Reputation spielen eine entscheidende Rolle im Personal Branding“, erklärt Strategie-Consultant Susanne Wagner. „Unser Test hilft dabei, Klarheit über die eigene Positionierung zu erlangen und dadurch auch die Markenkommunikation gezielt zu verbessern.“

Ein zentraler Aspekt des Tests liegt auf strategischem Denken und erfolgreicher Handlung. „Eine ganzheitliche, fundierte Strategie ist der Schlüssel zum Erfolg im Personal Branding“, ergänzt Produktionsleiter und Personal Branding Designer Philippe Fiedler. „Unser Online-Test identifiziert das größte Optimierungspotenzial und bietet konkrete Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Personenmarke.“

Der Personal Branding Test richtet sich an Selbstständige, UnternehmerInnen und alle, die ihre persönliche Marke stärken möchten. Durch eine schnelle und unkomplizierte Selbstbewertung erhalten Teilnehmende sofort Einblicke in ihre individuellen Handlungsbedarfe und können damit gezielt an ihrer Marke arbeiten. „Wir sind begeistert, mit unserem Test einen Beitrag zur Stärkung persönlicher Marken zu leisten und Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, schließt Uwe Klössing ab.

Der Personal Branding Test ist jederzeit online verfügbar. Mache jetzt den ersten Schritt, um deine Marke zu stärken! Mehr Informationen und den Online-Test der Personal Branding Company gibt es unter www.personalbrandingcompany.de/personal-branding-test.

Die Personal Branding Company, eine Marke der Ben Schulz & Partner AG, ist Pionier im Bereich Personal Branding und Unternehmertum. Seit mehr als 18 Jahren – viele Jahre bekannt als werdewelt GmbH – unterstützen sie mit einem klaren Fokus auf Kundenerfolg und ehrlicher Beratung Selbstständige und UnternehmerInnen. Die Dienstleistungen umfassen u. a. Unternehmensstrategie, Beratung für Personenmarken und die Umsetzung von Personal Branding. Das erfahrene Team aus 11 Fachexperten für Strategie und Umsetzung hat mit besonderem Fokus auf Unternehmertum und Authentizität bereits mehr als 1.000 individuelle Personal Branding Strategien und über 500 Projekte erfolgreich umgesetzt. Ihre Fach- und Sachbücher sind bei renommierten Verlagen erschienen – u. a. „Das große Personal Branding Handbuch“. Sie bieten zudem in Kooperation mit der HSB-Akademie die erste IHK und ZFU-zertifizierte Ausbildung zum Personal Branding Consultant an. Das Team der Personal Branding Company hat den Markt geprägt: Von ihrer Personal Branding Canvas über den Personal Branding Test bis hin zur Canvas für Geschäftsmodellentwicklung in Krisenzeiten setzen sie Maßstäbe und bieten Tools, die von Tausenden genutzt werden. Sie verstehen Personal Branding als ganzheitlichen Prozess, der Persönlichkeit, Strategie und Umsetzung vereint.

