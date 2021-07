Nächste Haltestelle Gold!

Edelmetallhändler philoro gestaltet Linienbus

Ganz ohne Parkplatzsuche zum Kauf oder Verkauf von Gold per Öffentlichem Personen-Nahverkehr (ÖPNV), direkt zum seriösen Goldhändler.

Auf diese Idee kam die philoro Edelmetalle GmbH. Der mehrfache Testsieger in der Kategorie “Bester Goldhändler” machte einen Bus der Linie M 48 in Berlin zum fahrenden Goldbarren, der ganz in der Nähe der Filiale des Unternehmens am Leipziger Platz Halt macht.

Für all jene also, die in diesen Zeiten eine krisensichere Anlage suchen, bietet sich damit die Gelegenheit, vorbei an Berlins Historie und Gegenwart, zugleich die eigene finanzielle Zukunft anzusteuern. Der “goldene” Bus passiert etwa den Botanischen Garten, die Einkaufsmeile Schloßstraße, Schöneberg, weiter zum Potsdamer Platz, die Kolonnaden, Berliner Dom, Nikolaikirche und Alexanderplatz.

Die Berliner philoro-Filiale bietet dabei jegliche Art des Gold-Investments, von Barren über Münzen bis zum Gold-Sparplan, der schon für kleine Sparbeträge zum einfachen und günstigen Aufbau von physischen Goldbeständen führt. Berlin ist für das Unternehmen zudem Zentrum des Altgold-Ankaufs, wo Schmuck, Zahngold und anderes Altgold zu tagesaktuellen Preisen angekauft werden. Auch in diesem Bereich schneidet der Goldhändler mit Bestwerten für seine fairen Preise und den kundenfreundlichen Service ab.

Die philoro Edelmetall GmbH gehört zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum mit insgesamt 14 Filialen, davon allein sechs in Deutschland: Hamburg, Bremen, Frankfurt, Freiburg, Leipzig und eben Berlin. Wo es jetzt heißt: Einsteigen zur Haltestelle Gold!

Über philoro

philoro wurde im März 2011 als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus in Wien gegründet und gehört zu den führenden Anbietern bei qualitativ hochwertiger Edelmetallveranlagung in Europa. Das Familienunternehmen, an dem sich im Jahr 2019 der Industrielle Max Turnauer beteiligt hat, betreut mit langjähriger Erfahrung private ebenso wie institutionelle Kunden online und an zwölf Standorten im deutschsprachigen Raum sowie in einer Niederlassung in Hongkong. In Deutschland ist das Unternehmen an den Standorten Leipzig, Berlin, Bremen, Hamburg und Freiburg vertreten. Im Jahr 2020 hat die philoro Unternehmensgruppe einen Gesamtumsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Neben höchsten Service- und Sicherheitsstandards im Web-Shop und im Filialbetrieb steht philoro für höchste Qualitätsansprüche im Handel und Vertrieb, aber auch bei der Produktqualität seiner Goldbestände. Dazu gehören die zertifizierten Goldprodukte gemäß LBMA (London Bullion Market Association) sowie die Lagerung von Edelmetallen und die Produktion von personalisierten Produkten. Das hohe philoro Servicelevel, kombiniert mit einer attraktiven Preispolitik, ist ausschlaggebend für die anhaltend große Beliebtheit von Edelmetallen in allen Zielgruppen.

Das Qualitätsmanagement von philoro erhielt vom TÜV NORD die DIN EN ISO 9001:2015-Zertifizierung.

