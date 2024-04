Erklärvideo Englisch: Scribble Video öffnet internationale Türen mit neuem Service

Erklärvideos in englischer Sprache

Hamburg, April 2024 – Scribble Video, eine führende Agentur im Bereich der Erklärvideo-Produktion, freut sich, die Einführung eines neuen Services bekannt zu geben: die Produktion von Erklärvideos in englischer Sprache. Dieser neue Service zielt darauf ab, den Bedürfnissen von Kunden im englischsprachigen Raum sowie international tätigen Unternehmen, deren Geschäftssprache Englisch ist, entgegenzukommen.

Produktionsablauf in Englisch

Mit diesem innovativen Angebot begegnet Scribble Video der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen, in Englisch produzierten Erklärvideos. Die Besonderheit dieses Services liegt darin, dass der gesamte Produktionsprozess – vom initialen Briefing über das Storyboard bis hin zum fertigen Video – in englischer Sprache durchgeführt wird. Hierbei setzt Scribble Video auf ein Team von englischen Muttersprachlern, die sicherstellen, dass jedes Video nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell auf die Zielgruppe abgestimmt ist.

„Uns ist bewusst, wie entscheidend die Rolle der Sprache in der Kommunikation und im Marketing ist. Mit unserem neuen Angebot möchten wir sicherstellen, dass Unternehmen, für die Englisch die primäre Geschäftssprache ist, Erklärvideos von höchster Qualität erhalten, die ihre Botschaft weltweit effektiv vermitteln“, erklärt Carsten Müller, Gründer von Scribble Video.

In einfachen Schritten zum fertigen Erklärvideo in englischer Sprache

Der einfache und effiziente Workflow von Scribble Video ermöglicht es Kunden, ihre Projekte mühelos zu realisieren. Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt begleitet Scribble Video seine Kunden Schritt für Schritt, um sicherzustellen, dass das endgültige Video genau den Anforderungen und Erwartungen entspricht.

International erfolgreich mit Erklärvideos in Englisch

Dieser neue Service unterstreicht Scribble Videos Engagement, innovative Lösungen zu bieten, die die Erwartungen seiner Kunden übertreffen. Unternehmen, die ihre Reichweite in englischsprachigen Märkten ausbauen möchten, finden in Scribble Video einen verlässlichen Partner für die Produktion von Erklärvideos, die informieren, überzeugen und begeistern.

Für weitere Informationen zu diesem neuen Service finden Sie hier:

https://www.scribble-video.de/erklärvideo-englisch

oder zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs kontaktieren Sie bitte Scribble Video, eMail: info@scribble-video.de.

Scribble Video aus Hamburg ist Experte für die Erstellung von Erklärvideos, besonders für anspruchsvolle Vorstandspräsentationen. Ihr markantes, zeitloses Design macht komplexe Themen leicht verständlich. Mit über 800 Projekten beweist Scribble Video, dass es Inhalte effektiv und eindrucksvoll für jedes Publikum aufbereiten kann. Sie sind die erste Wahl für Führungskräfte, die Wert auf klare und überzeugende Kommunikation legen.

