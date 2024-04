schuhplus erhält COMPUTER BILD Auszeichnung „TOP SHOP 2024“

„schuhplus zählt zu den besten Onlineshops des Landes“ (Statista)

(Hamburg/Dörverden) (26.04.2024) Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, schuhplus aus Niedersachsen, wurde von COMPUTER BILD und Statista mit dem Award „TOP SHOP 2024“ in der Kategorie Mode & Accessoires (Schuhe) ausgezeichnet. Der Nischenhändler steht für eine „herausragende Leistung und zählt damit zu den besten Onlineshops des Landes“, so Key Account Manager Carlos von Steinkeller von Statista. COMPUTER BILD und Statista führten auch in diesem Jahr eine umfangreiche Analyse durch, um die besten Onlineshops des Landes zu identifizieren. Die Analyse erfolgte anhand von 79 Bewertungskriterien und wurde von unabhängigen Testern geprüft und beurteilt. „Ich bin überglücklich und dankbar, dass unser Produktspektrum, zugleich aber auch das Engagement des gesamten Teams mit dieser fantastischen Auszeichnung pure Anerkennung erfährt. Das erfüllt mich mit großem Stolz und echter Dankbarkeit“, so Geschäftsführer Kay Zimmer. Mit der Spezialisierung auf Damenschuhe in Übergrößen sowie Herrenschuhe in Übergrößen hat schuhplus seit der Gründung im Jahr 2002 nicht nur eine einzigartige Nischen-Strategie initiiert, sondern sich vielmehr einen festen Platz im Deutschen Schuheinzelhandel erarbeitet.

Verbraucherstudie belegt: Bestnoten für SchuhXL-Händler schuhplus

Es ist nahezu eine grundsätzliche Fragestellung beim Webshopping: „Wo lässt sich online am besten einkaufen? Welche der vielen angebotenen Seiten bietet den besten Service, den besten Preis, die einfachste und zugleich schnellste Abwicklung?“ Antworten auf diese Fragen und Orientierung liefern COMPUTER BILD und das Marktforschungs-, Recherche- und Analyseinstitut Statista. Insgesamt 79 Merkmale standen in der Detailuntersuchung, vom strukturellen Aufbau des Anbieters, der Customer Journey bis hin zur Lieferdauer. Insgesamt ergab sich daraus ein Leistungskatalog von mehr als 130.000 Prüfpunkte. So überzeugte schuhplus beispielsweise mit einer „sehr hohen Benutzerfreundlichkeit“; im Segment „Technische Qualität“ wurde der Übergrößen-Schuhhändler mit dem Prädikat „Exzellent“ ausgezeichnet – ein Award, der die Seele des Unternehmens widerspiegelt. „Unsere Gedanken und Aktivitäten drehen sich rund um die Uhr um große Schuhe. Das ist unsere pure Leidenschaft, so dass wir aus völliger Grundüberzeugung jeden Tag aufs Neue daran arbeiten, unseren Kundinnen und Kunden das beste Einkaufserlebnis zu ermöglichen“, so Co-Gründer Georg Mahn.

Methodisches Vorgehen der Untersuchung

Auch in diesem Jahr wurden die TOP SHOPS 2024 auf Basis einer ausführlichen Verbraucherstudie ermittelt. Die ursprüngliche Prüfliste umfasste mehr als 7000 Online-Shops. Aussortiert wurden dabei Marketplace-Anbieter, Stores für Geschäftskunden sowie Shops mit einem rein fremdsprachigen Auftritt. Auch Händler, die lediglich digitale Güter im Angebot haben oder den Fokus auf Abos und Verträge legen, fielen durch das Auswahlraster. Um sich für die detaillierte Analyse zu qualifizieren, mussten die verbliebenen Shops eine gewisse Mindestreichweite erzielen, ihre Kunden und Kundinnen größtenteils in Deutschland haben, zu den ausgezeichneten TOP SHOPS 2023 gehören oder sich zur Auswertung über computerbild.de angemeldet haben.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.