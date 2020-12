Locker durch den Lockdown mit kontaktloser Essensausgabe

So sch√∂n und n√ľtzlich die Vorteile der Digitalisierung in diesen schweren Zeiten samt Lockdown auch sind – Nicht jede Arbeit l√§sst sich im Home Office machen. Die Wurst l√§sst sich nicht im Home Office machen, das synchronisierte 7-Gang Sportgetriebe f√ľr die 500PS Luxus Karosse l√§sst sich nicht im Home Office machen. Die Altenpflege l√§sst sich nicht im Home Office machen. Um nur einige wenige Berufe zu nennen, √ľber die wir meist gar nicht nachdenken, die sich aber nicht einfach vom K√ľchentisch aus bewerkstelligen lassen.

Auch wenn heute mit Beginn des Lockdowns viele nach M√∂glichkeit zuhause bleiben und vom Laptop aus arbeiten oder sogar noch ein paar √úberstunden oder Urlaubstage haben – viele fahren nach wie vor zur Arbeit. Ob dann aufgrund der geringeren anwesenden Belegschaft die Kantine √ľberhaupt noch ge√∂ffnet hat? Wenn es denn eine gibt… Hat das Stammlokal in der N√§he √ľberhaupt noch auf, oder musste der einzige Mittagstisch im Industriegebiet mit Sitzpl√§tzen im Warmen schon Anfang November schliessen und es bleibt nur noch der Imbi√ü-Wagen in 10 Minuten Fu√ümarsch Entfernung? “Bitte nicht Hinsetzen, gehen Sie weiter… Ja die Auflagen…”.

Hat gerade in diesen Berufen nicht jeder das Gl√ľck, sich vom franz√∂sischen Sternekoch in der Chef-Kantine Gaumenfreuden a la Minute zubereiten zu lassen, so freuen sich im Lockdown die Mitarbeiter vor Ort doch √ľber eine unkomplizierte betrieblich Zwischenverpflegung rund um die Uhr.¬†Ob als √úbergangsl√∂sung oder als dauerhafte Bereicherung des Arbeitsplatzes – ein Vending-Automat kann zwar nicht die Geselligkeit beim gemeinsamen Mittagessen wiederbringen, aber doch eine kontaktlose Rund-um-die-Uhr Verpflegung der Mitarbeiter mit Snacks, belegten Br√∂tchen, Salat-Tellern, S√ľ√üigkeiten, Kaffee, Kaltgetr√§nken usw. sicherstellen. Gerade f√ľr den Mittelstand, der evtl. keine eigene Gro√ük√ľche unterh√§lt, eine sinnvolle Erg√§nzung oder Alternative.

Einfach Automaten aufstellen lassen

Und absolut Risikofrei: Ab 20 Mitarbeitern √ľbernimmt die Firma Dh√ľnn Aufstellung, Betrieb, Bef√ľllung und Wartung der Automaten.

Die K√∂lner Automatenaufsteller von Dh√ľnn sorgen f√ľr die rundum gute¬†Betriebliche Zwischenverpflegung aus dem Automaten. Die Dh√ľnn GmbH bietet eine gro√üe Auswahl an Kaffeeautomaten, Getr√§nkeautomaten¬†, Snackautomaten, S√ľ√üigkeitenautomaten, Warenautomaten, Verkaufsautomaten und Vendingautomaten und √ľbernimmt das gesamte Operating der Automaten: das Aufstellen, Bef√ľllen und den technisch einwandfreien Betrieb. Nicht nur in K√∂ln – jetzt auch in der n√§heren Umgebung.

Verkaufsautomaten: 24h, kontaktlos, bargeldlos, risikofrei

Dass die Firma Dh√ľnn viel in K√∂ln unterwegs ist, sieht man schon an der Flotte der Fahrzeuge. Mindesten einmal pro Woche sieht man irgendwo einen gro√üen wei√üen Sprinter mit dem Rot-Blauen Logo der Firma Dh√ľnn. Was viele aber gar nicht wissen, ist, dass Dh√ľnn Automaten nicht nur in K√∂ln aufgestellt werden, sondern nat√ľrlich auch an √∂ffentlichen Pl√§tzen & Einrichtungen, Beh√∂rden, Hotels oder Firmen in St√§dten und Gemeinden im Umkreis. So k√∂nnen die Fahrer der Firma Dh√ľnn Automaten ihre w√∂chentlichen Routen planen und alle Automaten im Kundengebiet bequem und mit minimalem Zeitaufwand mit neuem F√ľllmaterial best√ľcken und die Ger√§te bei Bedarf warten oder reparieren.

Snackautomaten & S√ľ√üwarenautomaten f√ľr den kleinen Hunger zwischendurch

Dh√ľnn hat jedoch nicht nur Durstl√∂scher und Wachmacher unter seinen Automaten. Eine Vielzahl von Snackautomaten und S√ľ√üigkeitenautomaten f√ľr den kleinen Hunger zwischendurch hilft, die Belegschaft bei Laune und Konzentration zu halten. Der¬†Jazz¬†von Necta Wittenborg ist der Nachfolger des bew√§hrten Snakky / Snakky Maxx, bietet ein neues Design, ein neues Bedienfeld und aktualisierte Elektronik. Auch der¬†Samba¬†bietet eine eindrucksvoll vielf√§ltige Auswahl. Von Snacks, Sandwiches und Joghurt bis zu allen Dosen- und Flaschenformaten bietet der Samba als echter Kombiautomat dank einer innovativen Ausgabe- und Entnahmetechnologie der Produkte ein Maximum an Flexibilit√§t.

Neben dieser beeindruckenden Linie an Snackautomaten f√ľr den kleinen Hunger bietet Dh√ľnn eine Reihe von Essens- und Frischeautomaten f√ľr den gro√üen Hunger. Der¬†Festival Food¬†ist ein kompakter Verkaufsautomat mit Shopper-Funktion. Er maximiert das interne Raumangebot und beinhaltet 8 oder 10 Trommeln standardm√§√üig und bis zu 12 Trommeln auf Option mit einem jeweiligen Durchmesser von 700 mm und der Aufnahmem√∂glichkeit runder Teller (etwa mit Salat, Br√∂tchen oder kalten Platten) mit einem Durchmesser von 23 cm. Necta’s Leidenschaft f√ľr intelligente Vendingautomaten-L√∂sungen hat zur Entwicklung des TANGO Spiralautomaten gef√ľhrt, der durch seine flexiblen Eigenschaften √ľberzeugt. Tango ist in zwei Versionen erh√§ltlich, Tango Standard und Tango Food.

Der Automaten Aufsteller Dh√ľnn bietet nat√ľrlich ein breites Sortiment an Getr√§nkeautomaten¬†und Wasserspendern. Hierzu z√§hlen etwa der¬†G-Drink: Basierend auf dem ZEN-Prinzip der Einfachheit, kombiniert mit fortschrittlicher, topaktueller Technologie, hat SANDENVENDO einen innovativen “drink catcher” entworfen. Hohe Betriebssicherheit wird gew√§hrleistet durch extreme Einfachheit in Benutzung und Wartung. Der bew√§hrte¬†VDI 217-6¬†ist ein klares Konzept f√ľr zylindrische Produkte. Der Getr√§nkeautomat¬†VDI 217-6¬†ist bis zu einem Durchmesser von 66 mm einsetzbar und bietet wartungsfreundlich zwischen verschiedenen Modellen austauschbare Ersatzteile.

Der G-Drink Design:, die Evolution des G-Drink (Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte) pr√§sentiert sich in neuer Optik. Als Oudoor Variante¬†G-Drink Design Outdoor¬†bietet er hohe Zuverl√§ssigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink an. Witterungsbest√§ndige Anti-Vandalismus-Ausf√ľhrung und elektronischer Temperatur-Regler f√ľr Minus-Temperaturbereich, um Ihr Gesch√§ft auch auf den Au√üenbereich auszudehnen!¬†G-Drink DM: Ein zukunftsweisender Automat, der das Modell G-Drink DY mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet. Die japanische Sanden-Spitzentechnologie realisiert das Vertikal-Liftsystem der G-Drink-Serie und schafft eine einfache, benutzerfreundliche Bedienung f√ľr den Endanwender.

G-Drink DM Outdoor: Hohe Zuverl√§ssigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. Die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink DM von SandenVendo. Witterungsbest√§ndige Anti-Vandalismus-Ausf√ľhrung und elektronischer Temperatur-Regler f√ľr Minus-Temperaturbereich.

Als Wasserspender kommen etwa die beiden Spaqa IQ Wasserspender in Frage, Als Tisch- oder Standmodell Spaqa IQ Tower

Die Palette der Kaffeeautomaten der Firma Dh√ľnn reicht vom robusten Standmodell mit einer √§u√üerst zuverl√§ssigen Trinkdeckelausgabe f√ľr den klassischen Coffee-To-Go bis zur feinen Espressomaschine f√ľr die Chefetage. Auch hier gibt es robuste Outdoor Varianten

Die Firma Dh√ľnn bietet das Aufstellen und den Betrieb (Operating) von diversen Automaten zur betrieblichen Verpflegung, wie etwa Kaffeeautomaten und Getr√§nkeautomaten f√ľr Cola, Limo, S√§fte und Mineralwasser, Automaten f√ľr Snacks und S√ľ√üwaren sowie Automaten f√ľr Sandwiches, frische Br√∂tchen und Salate und sogar hei√üe W√ľrstchen.

1882 erfolgt die Gründung des traditionellen Familienunternehmens Dhünn Automaten in Köln-Mülheim, das seinem Standort bis 2016 treu geblieben ist, um dann in Köln Ossendorf neue Räumlichkeiten zu beziehen. Mittlerweile ist der alt eingesessene Dienstleistungsbetrieb in der 4. Generation erfolgreich unterwegs und beliefert ein großes Einzugsgebiet rund um Köln mit Vending-Automaten aller Art.

Bei der Bef√ľllung, bietet die DH√úNN Automaten GmbH Ihren Kunden eine breite sorgf√§ltig ausgew√§hlte Produktpalette von h√∂chster Qualit√§t. S√ľ√üwaren von f√ľhrenden Herstellern wie¬†Mars¬†(Mars,¬†Snickers,¬†Balisto¬†(z.B. in dn Geschmacksrichtungen ¬†Balisto Korn Mix Schokoriegel,¬†Balisto Erdbeer-Joghurt Mix Schokoriegel,¬†Balisto M√ľsli Mix Schokoriegel,¬†Maltesers Schokoriegel,¬†Balisto Joghurt Beeren Mix Schokoriegel),¬†Bounty,¬†Twix),¬†Nestle¬†(Kit Kat,¬†Lion,¬†Kit Kat Chunky,¬†Nuts, Caramac),¬†Bahlsen¬†(Kekse,¬†Brandt,¬†Pick Up,¬†Ohne Gleichen),¬†Alfred Ritter¬†(Ritter Sport),¬†Intersnack¬†(Ringli,¬†Chips),¬†Wrigleys¬†oder¬†Haribo.¬†Kaltgetr√§nke der Marktf√ľhrer Coca Cola und Pepsi, sowie Sinalco. F√ľllprodukte im Hei√ügetr√§nkesektor (Kakao & Kaffeeautomaten) von f√ľhrenden europ√§ische Markenhersteller wie Nestle, Jacobs, Westhoff, Eurogran und Polar Cup

Das Unternehmen Dh√ľnn Automaten GmbH besch√§ftigt etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Aussendienst, im technischen Service sowie in der Verwaltung.¬† Die Firma Dh√ľnn setzt hierbei auf¬†Getr√§nkeautomatenhersteller¬†und¬†Warenautomaten Hersteller¬†wie etwa Gerhardt,¬†Necta & Wittenborg,¬†Rheavendors,¬†Sielaff¬†und¬†Sandenvendo.

