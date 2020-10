Festes Shampoo: Die Alternative zu Plastik im Bad

Festes Shampoo: natürlich gepflegte Haare ohne überflüssigen Plastikmüll

Festes Shampoo, Haarpflege Bar, Shampoo Bar: Diese Bezeichnungen stehen für eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen flüssigen Shampoos. Diese Form des Shampoos sieht aus wie ein Stück Seife, sind aber von der klassischen Haarseife zu unterscheiden. Im Gegensatz zur Seife ist festes Shampoo nicht akalisch bzw. basisch. Haarseife kann deshalb die Haare spröde machen. In Bezug auf die Inhaltsstoffe sind Shampoo Bars wie z.B. die Produkte von Jolu Naturkosmetik speziell auf die reinigende Pflege von Haaren abgestimmt. Shampoos in fester Form eignen sich für alle, die ihre Produkte für die Körperpflege mit Bedacht aussuchen. Bei der Auswahl helfen Zertifizierungen wie das ICADA Siegel, um hochwertige und nachhaltig produzierte Shampoos zu finden. Shampoo Bars lassen sich problemlos vegan herstellen. Daher gibt es für Käufer, die vegane Körperpflegeprodukte bevorzugen, ein umfangreiches Angebot an geeigneten festen Shampoos.

Festes Shampoo: Das sind die Vorteile des plastikfreien Haarewaschens

Der bekannteste Vorteil von Shampoo Bars ist die Reduzierung des Plastikmülls. Durchschnittlich sechs Plastikflaschen lassen sich bei konsequenter Verwendung fester Shampoos jährlich einsparen. Viele der festen Produkte für die Haarwäsche schonen auch bezüglich der Zusammensetzung die Umwelt. Bedenkliche Inhaltsstoffe sind für schönes Haar nicht notwendig. Natürliche Öle und Pflanzenauszüge reinigen die Haare und verleihen dem festen Shampoo eine angenehme Duftnote. Für Allergiker eignen sich feste Shampoos ohne Duftstoffe wie die Shampoo Bar Pur von Jolu. Ein weiterer Vorteil fester Shampoos ist ihre Ergiebigkeit. Bei richtiger Anwendung reicht ein Shampoo Stück für etwa 50 Anwendungen.

Für welchen Haartyp eignet sich festes Shampoo?

Prinzipiell lassen sich alle Haartypen mit einem festen Shampoo ebenso gut reinigen wie mit einem flüssigen. Hersteller hochwertiger fester Shampoos wie Jolu Naturkosmetik bieten eine breite Auswahl an, um auf individuelle Kundenbedürfnisse und -vorlieben einzugehen. Es gibt Produkte für schnell fettendes, normales oder feines Haar. Aus den Kräuter und Öl Düften kann sich jeder seinen Lieblingsduft aussuchen.

Neben festen Shampoos gibt es auch feste Alternativen zu flüssigen Pflegespülungen. Diese Pflege Bars, auch als feste Haarspülung bezeichnet, sind vor allem für lange Haare gedacht. Sie lassen sich nach der Haarwäsche auf die gleiche Art und Weise anwenden wie herkömmliche Haarpflege in Plastikverpackung.

