Klein aber fein

Warendisplays müssen nicht immer riesig sein

Manchmal ist weniger mehr. Das gilt auch für Warendisplays am POS. Auch mit kleinen und schlichten Aufstellern kann man auffallen und sich von der Konkurrenz abheben, vor allem dann, wenn sie professionell angefertigt wurden und sich von der Masse abheben.

Nicht immer hat der Einzelhandel den notwendigen Platz, um riesige Displays aufzustellen. Gerade kleinere Läden tun sich oft schwer mit großen Bodendisplays. Einzelhändler kennen auch das Problem, das ein einziges Display alles dominiert, was dem Verkaufserfolg durchaus auch im Wege stehen kann, weil es von anderen Produkten und damit von anderen Umsatzträgern ablenkt.

Hier sind kleinere Aufsteller die ideale Lösung, denn sie fallen je nach Ausführung oft viel besser auf, zumindest dann, wenn sie pfiffig gemacht sind. Das kann beispielsweise eine kreative Gestaltung mit einprägsamen Aufdrucken sein oder eine geschickte Platzierung des Logos, das so viel schneller beim Kunden in Erinnerung bleibt. Auch kleine Ladendisplays haben genügend Platz zur Darstellung in Text und Bild. So bekommen Marken mehr Aufmerksamkeit und haben einen höheren Wiedererkennungswert, weil sie stärker wahrgenommen werden.

Eine hohe Tragfähigkeit haben die kleinen Aufsteller, egal aus welchem Material, trotzdem und sie sind robust, pflegeleicht und langlebig. Daneben können sie in der Ausführung natürlich auf jedes Produkt und jeden Kundenwunsch individuell abgestimmt werden. Innerhalb des Ladens sind sie flexibel einsetzbar, auch direkt an der Kasse oder im Schaufenster. So sind die kleinen Boden-, Theken- und Wanddisplays ein idealer Eye-Catcher, um die Aufmerksamkeit des Endkunden auf das Produkt zu lenken und damit Umsätze wieder so richtig anzukurbeln.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

Firmenkontakt

J.S. Wasikowski GmbH Co.KG

Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

+49957195573

09571955755

info@wasi-displays.de

http://www.wasi-displays.de

