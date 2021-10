Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) umschreibt den Einsatz von Osteopathie am Menschen

Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) macht darauf aufmerksam, dass Osteopathie eine eigenständige Methode in der Medizin darstellt. Zur Diagnose und Behandlung von Problemen setzt ein Osteopath oder eine Osteopathin ihre/seine Hände ein.

Uns erzählt Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) mehr zum Thema Osteopathie

– Was ist Osteopathie?

– Wann empfiehlt sich Osteopathie?

– Wie läuft eine Sitzung beim Osteopathen/bei der Osteopathin ab?

– Wie hoch fällt die Kostenübernahme für eine Sitzung beim Osteopathen/bei der Osteopathin durch die Krankenkasse aus?

WAS IST OSTEOPATHIE?

Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) umschreibt, dass Osteopathen/Osteopathinnen mit ihren Händen therapieren. Durch sie ist es möglich funktionale Störungen aufzuspüren. Das Basiskonzept der Osteopathie ist, dass viele körperliche Areale zusammenhängen. Neben den inneren Organen gehören zum System selbst der Kopf, Bewegungsapparat sowie das Rückenmark. Alle Bereiche sind durch das Gewebe und die Faszien miteinander verbunden. Dank erfahrener Grifftechniken von Ärzten/Ärztinnen besteht somit die Option, gesundheitliche Beschwerden zu reduzieren oder beseitigen. Langfristiges Ziel ist es die Kräfte des Organismus zu stimulieren und so eine Heilung anzustreben.

WANN EMPFIEHLT SICH OSTEOPATHIE?

Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) beschreibt, dass viele Personen von Osteopathie profitieren. Unter ihnen sind neben Erwachsenen selbst Kinder. Besonders nach der Geburt kann es zu Traumata kommen. Sie sollten frühzeitig angegangen werden, um spätere Schäden zu verhindern. Ebenso eignet sich die manuelle Therapie für Personen, die Probleme mit dem Nacken sowie Rücken haben. Nach Unfällen, Verletzungen oder Krankheiten kann es zusätzlich sinnvoll sein einen Arzt/eine Ärztin für Osteopathie aufzusuchen. Sie/Er hilft dabei, den Heilungsprozess zu beschleunigen und Betroffene schneller wieder in den Alltag zu integrieren.

WIE LÄUFT EINE SITZUNG BEIM OSTEOPATHEN/BEI DER OSTEOPATHIN AB?

Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) erzählt, dass vor der Behandlung beim Arzt ein ausführliches Gespräch erfolgt. In ihm erzählen Menschen ihre Vorgeschichte. Zu ihr gehören neben den erlebten Verletzungen selbst Operationen sowie chronischen Erkrankungen. Danach erfolgt die Palpation. Unter ihr ist das Abtasten des Körpers zu verstehen. Hierzu kommen die Hände des Arztes oder der Ärztin zum Einsatz. Dabei fühlt der Mediziner/die Medizinerin viele Areale, wie Becken, Bauch, Kopf, Beine, Brust, Arme und Wirbelsäule, ab. Diese Analyse wird übrigens bei Kinder sowie Erwachsenen angewandt und zeigt schnell, wo der Ursprung gesundheitlicher Probleme liegen kann.

WIE HOCH FÄLLT DIE KOSTENÜBERNAHME FÜR EINE SITZUNG BEIM OSTEOPATHEN/BEI DER OSTHEOPATIN DURCH DIE KRANKENKASSE AUS?

Ob die Krankenkasse oder Zusatzversicherung die Kosten für eine Behandlung beim Osteopathen/bei der Osteopathin übernimmt, hängt vom Unternehmen ab. Auch die Höhe der finanziellen Unterstützung variiert. Während die HEK sowie Energie-BKK 90 Euro im Jahr bezuschusst, gibt es selbst Kassen, die bis zu 390 Euro zur Verfügung stellen. Zu ihnen gehört unter anderem die BKK Pfaff, erzählt Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong).

Insbesondere die Akupunktur, ein wesentlicher Bestandteil aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), und die Osteopathie bilden für Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) (München) eine Einheit. Bei beiden Behandlungsmethoden geht es darum, Körper, Geist und Seele als ein Ganzes zu verstehen – so können Störungen erkannt und ganzheitlich behandelt werden. Aus diesem Grund wendet sie in ihrer Münchner Praxis eine Verknüpfung beider Methoden an.

