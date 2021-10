Vorweg sollte gesagt werden, dass ein Fettabscheider für gewisse Unternehmen Pflicht sind.

Der Fettabscheider ist, um es vereinfacht zu erklären, für die Trennung von Fett und Wasser zuständig, welche unter anderem in der Gastronomie anfallen.

Da dieses verunreinigte Abwasser nicht in den Abfluss gelangen darf, ist die Nutzung eines Fettabscheider unerlässlich.

Erwähnt werden muss darüber hinaus, dass dieses verunreinigte Abwasser auf keinen Fall in die Kanalisation gelangen darf.

Dies trifft im Übrigen auch auf die Klärgrube und die Sickergrube zu.

So funktioniert ein Fettabscheider

Wichtiges vorab:

– Ein Fettabscheider besteht aus einem Fettsammler und einem Schlammfang.

– Der Fettabscheider macht sich die Schwerkraft zu Nutze.

– Viele Fettabscheider verfügen über eine Vorrichtung, damit Proben entnommen werden können.

So funktioniert ein Fettabscheider:

Durch den Fettabscheider fließt zunächst das verschmutzte Wasser.

Dadurch, dass die Fließgeschwindigkeit vom verschmutzten Wasser im Fettabscheider verringert wird, sinken Essensreste sowie auch andere feste Stoffe auf den Boden vom Fettabscheider.

Diese setzen sich im sogenannten Schlammfang ab.

Die Fette sowie die Öle schwimmen nun oben im Fettabscheider und können somit ohne Probleme entnommen und entsorgt werden.

Das gereinigte Abwasser kann, wie gewohnt, über den herkömmlichen Abfluss entsorgt werden.

Welche Fettabscheider gibt es?

Es gibt Fettabscheider die in der Erde vergraben werden und es gibt Fettabscheider die frei stehen können.

Beachtet werden muss, dass der Fettabscheider bedenkenlos für das Entsorgungsfahrzeug erreichbar ist.

Darüber hinaus muss auch darauf geachtet werden, dass der Fettabscheider in einer frostfreien Umgebung aufgestellt wird.

Was die Größe des Fettabscheiders angeht, so richtet sich diese an das zu reinigende Schmutzwasser.

Komplett- oder Teilentsorgung?

In der Regel werden Fettabscheider einmal im Monat von einem fachlich geeigneten Unternehmen entleert und gesäubert.

Hier muss erwähnt werden, dass eine professionelle Reinigung angeraten wird.

Die Abfälle werden in diesem Schritt unauffällig mit einem Tankwagen entsorgt.

Im Unterhalt sind aber Fettabscheider günstiger, die teil entsorgt werden.

Die festen Stoffe werden hierbei in Kunststofftonnen gesammelt und müssen selbst fachgerecht(!) entsorgt werden.

Die Säuberung sowie die Wartungsarbeiten müssen in Eigenregie durchgeführt werden beziehungsweise hierfür muss ein Fachunternehmen beauftragt werden.

Ratgeber: Wenn Hausmittel nicht mehr helfen, wenn beispielsweise der Abfluss verstopft ist

Ist wieder einmal der Abfluss verstopft?

Egal, ob in Toiletten oder aber Duschen sowie Waschbecken, wenn Hausmittel nicht mehr helfen, dass der Abfluss wieder wie gewöhnlich ablaufen kann, sollte ein Fachmann beauftragt werden.

Eine Sanitärfirma kümmert sich umgehend darum, dass der Abfluss nicht mehr verstopft ist.

Im Übrigen kümmert sich eine Fachmann aus dem Bereich Sanitär beziehungsweise Klempner auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten, im Notdienst (Sanitär Notdienst beziehungsweise Klempner Notdienst) um die Kanalreinigung oder um die Kanalsanierung, wenn der Kanal verschmutzt oder marode ist.

Eine Rohrreinigungsfirma führt zudem beispielsweise bei Rohrverstopfung eine Reinigung vom Rohr vor, damit dieses wieder wie gewohnt genutzt werden kann.

Darüber hinaus auch eine professionelle Abflussreinigung, wenn der Abfluss regelmäßig verstopft ist und Hausmittel nicht mehr helfen, um den Abfluss frei zu bekommen.

