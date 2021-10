Neuer Podcast rund um das menschliche Herz

Im Mai 2021 startete die neue Podcastreihe “Hand aufs Herz”. +++ Initiatoren sind der Kardiologe Dr. med. Markus Knapp und Audio-Produzent Thomas Krug. +++ In den ca. 30-minütigen Hörbeiträgen unterhalten sie sich über ein alltagsrelevantes Thema rund um das menschliche Herz. +++ Mit dem Podcast setzen die beiden Macher ein Herzensprojekt um, das zur Prävention anregen soll. +++ Neue Episoden erscheinen einmal pro Woche. +++ Der Podcast ist kostenlos über gängige Podcast-Plattformen abonierbar.

Im Mai 2021 startete die neue Podcastreihe “Hand aufs Herz”. +++ In den ca. 30-minütigen Hörbeiträgen unterhalten sie sich über ein alltagsrelevantes Thema rund um das menschliche Herz. +++ Mit dem Podcast setzen die beiden Macher ein Herzensprojekt um, das zur Prävention anregen soll. +++ Neue Episoden erscheinen einmal pro Woche. +++ Der Podcast ist kostenlos über gängige Podcast-Plattformen abonnierbar.

Zum Herz haben wir Menschen eine besondere Beziehung. Nicht nur aus medizinischen Gründen, auch kultur- und menschheitsgeschichtlich ist es von zentraler Bedeutung – ob als Hort von Gefühlen, als Symbol mystischer Kräfte, als Ort von Gut und Böse, als Sinnbild der Liebe oder als Sitz der Seele.

Wie wichtig das Herz für den menschlichen Körper ist, zeigt ein Blick auf die Statistik: Heute gelten Herz-Kreislauf- Erkrankungen als häufigste Todesursache in Deutschland. Im Jahr 2019 gab es über 300.000 Todesfälle, was einem Anteil von rund 35 Prozent an allen Todesfällen in Deutschland gleichkommt (Zahlen Statista GmbH). Im Zuge der Pandemie kam es zu einer weiteren Häufung an Herzerkrankungen. Fachleute betonen, dass neben Diagnostik, Behandlung und Nachsorge von kardiovaskulären Erkrankungen sowie der Erforschung neuer Medikamente und Behandlungsmethoden vor allem eines wichtig ist: Prävention.

Genau aus diesem Grund startete im Mai 2021 eine neue Podcast-Serie mit dem Namen “Hand aufs Herz”. Initiiert wurde sie von Dr. med. Markus Knapp, der als Kardiologe in Schwäbisch Hall tätig ist und Podcast-Produzent Thomas Krug. “In meinem beruflichen Alltag habe ich mit allen Formen von Herz-Kreislauf-Beschwerden zu tun,” erläutert Knapp seine Beweggründe. “Dabei stelle ich immer wieder fest, dass es von enormer Bedeutung ist, ein Bewusstsein für das menschliche Herz, seine Beschaffenheit, seine Einzigartigkeit, seine Fähigkeiten, aber auch seine Grenzen zu schaffen.” Die Prävention von vermeidbaren Erkrankungen war es auch, die ihn dazu brachte, gemeinsam mit dem Unternehmer Thomas Krug ein – im wahrsten Sinne des Wortes – Herzensprojekt aus der Taufe zu heben.

In ihrer Podcastreihe “Hand aufs Herz” unterhalten sich die beiden Macher in ca. 30 Minuten langen Episoden über ein wechselndes Schwerpunktthema rund um das bedeutsamste menschliche Organ. Neue Beiträge erscheinen einmal pro Woche. Der Podcast ist kostenlos über die Plattformen Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und Deezer zu abonnieren. Alle Folgen können zudem über die Website https://www.handaufsherz-podcast.de abgerufen werden. Dort finden Interessierte auch weitere Informationen rund um den Podcast und die Personen dahinter.

“Hand aufs Herz” – Der rezeptfreie Medizinertalk: https://www.handaufsherz-podcast.de

