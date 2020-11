Digital erfolgreich – auch über den Tag hinaus

Das PM Forum und der PMO Tag fanden 2020 erstmals digital statt – Keynotes, Vorträge und Workshops ab sofort in der Mediathek abrufbar

Nürnberg, 04. November 2020 – Rund 1.400 angemeldete Zuschauerinnen und Zuschauer an drei Tagen sowie wie ein überwältigend positives Feedback sprechen für sich: PMO Tag und PM Forum 2020 waren – auch oder gerade in der digitalen Variante – ein voller Erfolg. Die Leitveranstaltungen der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. vom 19.-21. Oktober 2020 bestachen durch eine innovative digitale Kongressumgebung, ein vielfältiges Programm und heiß diskutierte Keynotes. Alle Programm-Highlights stehen ab sofort in einer Mediathek zum Abruf bereit.

Das PM Forum und der PMO Tag bilden seit vielen Jahren das Neueste aus der Welt des Projektmanagements sowie zukunftsweisende und impulsgebende Trends und Methoden ab. Auch 2020 standen zahlreiche Fachvorträge und Workshops zur Auswahl. Die Themen reichten von klassischem bis agilem PM, von PMO und Leadership zu New Work und Generation Y, von Künstlicher Intelligenz bis hin zur Nachhaltigkeit in Projekten. Technisch wie optisch modern und attraktiv präsentierten sich die digitalen Veranstaltungen dabei auf einer eigens gestalteten Event-Plattform, die zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten bot und bei den Teilnehmenden ein Live-dabei-Gefühl erzeugte.

Passend dazu betonte GPM Präsident Prof. Dr. Helmut Klausing in seiner Eröffnungsrede zum PM Forum die hohe Bedeutung der Digitalisierung und neuer Formen der Zusammenarbeit – beides habe uns die Corona-Pandemie noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt. “Viele Themen und Anregungen, wie wir mit den aktuellen Herausforderungen umgehen können, werden im Programm des PM Forum 2020 widergespiegelt”, so Klausing.

Nachhaltig und zukunftsweisend präsentiert sich das Kongressprogramm aber nicht nur an den Verstaltungstagen selbst. Wer die Veranstaltungen verpasst hat oder sich im Nachhinein die Beiträge noch einmal ansehen möchte, hat in den kommenden Monaten über die Mediathek Gelegenheit dazu. Enthalten sind neben den meisten Fachvorträgen und Workshops auch alle Keynotes: von Dr. Katharina Herrmann, Personaldirektorin bei Hubert Burda Media, Moderator Marius Jung, Executive Coach Dr. Stefan Wachtel, Fernsehköchin Sarah Wiener, Bestsellerautor Dr. Rolf Dobelli und Rechtspsychologin Dr. Julia Shaw.

Alle Informationen zur Mediathek finden Sie auf: www.pm-forum.de/teilnehmen/

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran. Mehr dazu unter www.gpm-ipma.de

