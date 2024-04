Der BFV setzt das zweite Jahr infolge auf die Green Aktiv

Bayerischer Fußball-Verband und Green Aktiv setzen erfolgreiche Partnerschaft fort

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) freut sich, die Fortsetzung seiner erfolgreichen Partnerschaft mit der Green Aktiv GmbH bekannt zu geben, die nunmehr ins zweite Jahr geht. Die Green Aktiv GmbH, ein unabhängiger, zertifizierter und mehrfach ausgezeichneter Energieberater für Wohn- und Nichtwohngebäude, hat sich als idealer Partner für die Fußballvereine in ganz Bayern erwiesen. Mit einem breiten Portfolio an Dienstleistungen, das darauf ausgerichtet ist, Energiekosten nachhaltig zu senken und gleichzeitig zur Kosteneffizienz beizutragen, setzt Green Aktiv neue Maßstäbe in der Energieberatung.

Im ersten Jahr der Partnerschaft konnten bereits signifikante Erfolge erzielt werden. Zahlreiche Vereine nahmen die Gelegenheit wahr, sich umfassend zum Thema Energieeffizienz beraten zu lassen, was zur erfolgreichen Umsetzung verschiedener Projekte führte. Ein Highlight war das Online-Webinar zum Thema Energieeffizienz, das auf großes Interesse stieß und als voller Erfolg gewertet werden kann. Das Expertenteam von Green Aktiv hat sich dabei besonders durch die individuelle Beratung ausgezeichnet, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Vereine zugeschnitten ist.

Für das zweite Jahr der Zusammenarbeit sind bereits viele spannende Projekte geplant, von denen die Vereine in besonderem Maße profitieren werden. Vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen im Bereich der Energieversorgung und -effizienz ist die Fortführung dieser Partnerschaft von besonderer Bedeutung.

Statistiken zeigen, dass Fußballvereine im Durchschnitt mit beträchtlichen Betriebskosten konfrontiert sind, von denen ein signifikanter Teil auf Energiekosten entfällt. Vor allem die Beleuchtung von Spielfeldern, die Beheizung von Umkleidekabinen und Clubhäusern sowie der Betrieb von Bewässerungssystemen tragen zu hohen Energieverbräuchen bei. In diesem Kontext stellt die Beratung durch Green Aktiv eine wertvolle Ressource dar, um Einsparpotenziale zu identifizieren und zu realisieren.

Die Herausforderungen, mit denen Vereine im Bereich Energie konfrontiert sind, sind vielfältig. Neben den steigenden Energiepreisen gehören dazu auch regulatorische Anforderungen und der zunehmende Druck, nachhaltigere Betriebspraktiken zu implementieren. Durch die Partnerschaft mit Green Aktiv erhalten die Vereine nicht nur Unterstützung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, sondern auch die Möglichkeit, ihre Energieeffizienz zu verbessern und somit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Der Bayerische Fußball-Verband und die Green Aktiv GmbH blicken optimistisch in die Zukunft und sind entschlossen, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle der Vereine und der Umwelt fortzusetzen. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von Green Aktiv finden Sie unter www.green-aktiv.de

Unser Team, bestehend aus unabhängigen Energieberatungsexperten, engagiert sich landesweit dafür, Unternehmen und Privatpersonen gezielt bei der Senkung ihrer Energiekosten zu unterstützen. Als vertrauenswürdige Energieagentur bieten wir eine Reihe von geförderten Beratungsleistungen zur Energieoptimierung an. Wir erstellen maßgeschneiderte Sanierungspläne, die sowohl für Wohngebäude im Rahmen der BAFA- und KfW-Programme als auch für Nichtwohngebäude geeignet sind, um effektive Energielösungen zu gewährleisten.

