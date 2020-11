News zu Politik und Gesundheit auf Havelstadt.de

Auf Havelstadt.de finden Sie

Regionale Neuigkeiten sind fĂĽr die meisten Menschen in Deutschland von groĂźer Bedeutung. Aktuelle Geschehnisse, Bewegungen und auch politische Neuigkeiten lokaler Art sind aber nicht immer in den beliebtesten Apps zu finden – daher gibt es Portale wie Havelstadt.de, die sich mit einer Bandbreite von Themen beschäftigen. In Zeiten sozialer Kanäle suchen Leser immer wieder Ausweichmöglichkeiten mit korrekten und grĂĽndlich recherchierten Informationen, die wirklich Wichtiges behandeln. Dies hat sich das regionale Onlineportal sichtlich zu Herzen genommen.

Mehr zum CBD-Trend in Deutschland erfahren? Kein Problem!

Im vergangenen Jahr soll der deutsche Cannabidiol Markt um die 38 Millionen Euro Umsatz eingebracht haben – die Prognose fĂĽr die nächsten Jahre sieht rosig aus. Kein Wunder also, dass sich mehr und mehr Unternehmen der Produktion der Erzeugnisse mit dem beliebten Hanfwirkstoff widmen. Doch so erfolgreich der Hanfwirkstoff auch ist – der CBD-Branche werden augenscheinlich mehr und mehr Steine in den Weg gelegt. Havelstadt.de beschäftigt sich mit regionalen CBD Unternehmen, News rund um die EU-Zulassungen und Wissenswertem fĂĽr Anwender. Unter anderem erfahren Kunden und Kaufinteressierte auch, wo genau es beliebteste Produkte lokal zu kaufen gibt – wodurch die Orientierung am Markt leichter fallen dĂĽrfte.

Von Demonstrationen bis hin zu Gegenbewegungen zu Fridays for Future

Auch über politische Themen kann es schwer fallen, einen guten Überblick zu behalten. Vom Klimawandel über Asylpolitik bis hin zur Corona-Pandemie sind die Nachrichten jeden Tag voll von Berichten, die ziemlich einseitig informieren. Daher beschäftigt sich Havelstadt.de unter anderem auch mit aktuell wichtigen Geschehnissen wie Demonstrationen und einer ziemlich rasant an Beliebtheit gewinnenden Gegenbewegung zu Fridays for Future. Wo sich die Gemüter gespalten zeigen und schnell hitzige Diskussionen entstehen können, sich aber auch falsche Informationen verbreiten und Verschwörungstheorien in den Umlauf gebracht werden, hat sich Havelstadt.de eine neutrale und objektive Berichterstattung zum Ziel gemacht. Nur so ist es möglich, sich auch wirklich eine eigene Meinung zu bilden.

Fotostrecken für mehr Kreativität und Entspannung

Zugegeben: Der Alltag allein kann schon genug Nerven kosten und mit schlechten Nachrichten rund um die verschiedensten Themen vom Blick auf neue Informationen abhalten. Daher setzt Havelstadt.de einen Ausgleich: Und zwar mit Fotostrecken rund um die Lokalitäten. Diese zeugen von den VorzĂĽgen der Umgebung und entspannen ganz nebenbei. Wer sich fĂĽr einen Ausflug informieren oder einfach nur umsehen will, ist hier also ebenfalls richtig. Wissenswert ist natĂĽrlich auch, dass in regelmäßigen Abständen neue Infos und optische Highlights zum Portfolio der Seite hinzukommen – damit jeder auf dem aktuellsten Stand der Dinge sein kann.

Abseits von Social Media eine Meinung bilden

Viele gesellschaftlichen Bewegungen finden heute größtenteils über soziale Kanäle statt. Hier tummeln sich jedoch zahlreiche Fehlinformationen und eingespeiste Meinungen zu Themen, die in gefährliche Richtungen führen können. Wem eine neutrale Meinungsbildung wichtig ist, der kann sich auf das Onlineportal Havelstadt.de verlassen. Abseits von Social Media findet man hier alles Nötige zu lokalen und weltlichen Geschehen, um sich selbst ein Bild zu machen. Was über soziale Kanäle unnötig aufgehübscht und ohne Hinterfragen geteilt wird, findet hier keinen Platz.

