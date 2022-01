Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Aachen

Ältere Menschen können das seniorengerechte Angebot der SeniorenLebenshilfe zukünftig auch in Aachen in Anspruch nehmen

Aachen, 24.01.2022. Die SeniorenLebenshilfe ist ein deutschlandweit tätiger Dienstleister, der ältere Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützt. Dazu werden vielfältige praktische Leistungen angeboten, die im vorpflegerischen Bereich angesiedelt sind. Die tatkräftigen und kompetenten LebenshelferInnen bereichern das Leben der Senioren außerdem durch soziale Zuwendung. Susanne Fischbach macht als neue Lebenshelferin das Angebot der SeniorenLebenshilfe fortan auch für Senioren in Aachen und Umgebung zugänglich.

Praktische und soziale Leistungen für ältere Menschen

Mit ihrem in Deutschland einzigartigen Angebot, das individuell auf die Bedürfnisse der betreuten Senioren abgestimmt wird, ist die SeniorenLebenshilfe seit 2012 für ältere Menschen aktiv. Gegründet wurde das Berliner Familienunternehmen von Carola Braun, die gemeinsam mit ihrer Familie die zahlreichen Lebenshelfer in allen Bereichen unterstützt. Die selbstständig-freiberuflich arbeitenden Lebenshelfer erhalten für einen optimalen Start in die Tätigkeit interne Schulungen und Unterstützung bei der Akquise von Neukunden. Neben den zahlreichen praktischen Leistungen, die von der SeniorenLebenshilfe angeboten werden, spielt auch der soziale Aspekt bei der Arbeit der Lebenshelferinnen und Helfer eine wichtige Rolle. Die Senioren bekommen von ihren Lebenshelfern vielfältige Vorschläge für eine interessante Freizeitgestaltung unterbreitet, um ihre Lebensqualität bis ins Alter hinein zu sichern.

Für mehr Lebensqualität und gegen Einsamkeit

Die Lebenshelfer unterstützen ihre Senioren überall dort, wo diese Hilfe benötigen. Dies kann bei der Haushaltsführung sein, aber auch in Form einer Alltagsbegleitung ablaufen. Die Lebenshelfer übernehmen den Wohnungsputz, den Lebensmitteleinkauf und begleiten die Senioren zu ärztlichen und bürokratischen Terminen. Jedem Lebenshelfer steht ein Pkw zur Verfügung, mit dem im Bedarfsfall Wege bequem zurückgelegt werden können. Zusätzlich zu der praktischen Unterstützung spielen die Lebenshelfer auch im sozialen Bereich eine wichtige Rolle im Leben der älteren Menschen. Die Lebenshelfer haben stets ein offenes Ohr für die ihnen anvertrauten Senioren und nehmen sich die nötige Zeit für zwischenmenschliche Gespräche oder gemeinsame Spaziergänge. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Senioren ihr Leben im eigenen Zuhause selbstbestimmt bewältigen können und sich nicht einsam fühlen.

Susanne Fischbach verstärkt fortan das Team der SeniorenLebenshilfe

Die 1970 in Hildesheim geborene Susanne Fischbach ist eine neue Lebenshelferin, die ihre Dienste zukünftig älteren Menschen in Aachen und Umgebung anbietet. Die alleinerziehende Mutter eines Sohnes hat nach ihrer Ausbildung zur Pflegekraft und Krankenschwester mehrere Jahre als stationäre Pflegekraft gearbeitet. Zudem hat sie eine Weiterbildung zur Stations- und Bereichsleitung als leitende Pflegekraft gemacht, ist qualifizierte Wundexpertin und in den Bereichen Phytotherapie, Homöopathie und Heilpraktik ausgebildet. In der Betreuung von Senioren hat sie während ihrer bisherigen Tätigkeit bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Als Lebenshelferin kann sie sich nun mehr Zeit für die individuelle Betreuung älterer Menschen nehmen und optimal auf die Bedürfnisse der Senioren eingehen.

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe

Neben Susanne Fischbach, die für Senioren in Aachen und Umgebung tätig ist, sind weitere Lebenshelferinnen und Lebenshelfer in ganz Deutschland aktiv. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ist jedoch ständig bestrebt, das seniorengerechte Angebot für noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Dazu werden stetig weitere motivierte Lebenshelfer gesucht, die das Leben von Senioren bereichern wollen. Weitere Informationen rund um das familiengeführte Unternehmen erhalten Sie online unter w ww.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Aachen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

