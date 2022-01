MGT Mobile Games Technology 2in1-Retro-Spielekonsole

Echtes Retro-Feeling in 16 Bit für bessere Grafik und besseren Sound

– Für echtes Retro-Feeling der 80er- und 90er-Jahre

– 84 Spiele auch für spannende Wettkämpfe zu zweit

– Jederzeit überall einsatzbereit dank Batteriebetrieb

– Direktanschluss an Fernseher per AV-Kabel möglich

– Mit zusätzlichem Controller

Angelehnt an unvergessliche Spiele-Hits der 80er- und 90er-Jahre: Jetzt entdeckt man mit 300 Spielen große Videospiel-Klassiker wieder und beeindruckt seine Familie und Freunde mit seinen Gamer-Fähigkeiten von damals. Die Handheld- & TV-Retro-Videospielkonsole von MGT Mobile Games Technology hat ein Farbdisplay und kommt dank 16 Bit mit noch besserer Grafik und besserem Sound daher. So entsteht beim Spielen echtes Retro-Feeling!

Spannende Zweikämpfe: 84 der integrierten Videospiele sind zu zweit spielbar! In der umfangreichen Spiele-Bibliothek ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einfach den Controller per USB an die Konsole anschließen und schon misst man sich mit Freunden in fesselnden Matches und zeigt, wer der Beste ist.

Perfekt für unterwegs: Mit seinen Mini-Maßen passt die Videospielekonsole bequem in jede Tasche und jeden Rucksack und kann überall mit hingenommen werden. So kommt selbst auf langen Autofahrten keine Langeweile auf.

Einfach überall anschließen und loslegen: Einfach die Spielekonsole per AV-Kabel mit dem TV verbinden und schon spielt man auf dem großen Bildschirm!

– Für echtes Retro-Feeling wie mit Spielekonsolen der 80er- und 90er-Jahre

– Große Bibliothek mit 300 integrierten 16-Bit-Spielen: u.a. Schieß-, Arcade-, Puzzle- und sportbasierte Spiele, inspiriert von Klassikern der Videospiel-Geschichte

– LCD-Farbdisplay mit mit 7 cm / 2,8″ Bilddiagonale

– Für zuhause und unterwegs: als Konsole in der Hand oder über TV-Anschluss spielbar

– Für spannende Wettkämpfe zu zweit: 84 Spiele sind Dual-Player-fähig

– Bedienung per Steuerkreuz und 4 Tasten oder per mitgeliefertem Controller

– Integrierter Lautsprecher: für Spielemusik und Sound-Effekte

– Farbe Konsole: blau mit schwarzen Tasten, Controller: schwarz mit grauen Tasten

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße Konsole: 130 x 80 x 32 mm, Gewicht: 93 g

– Tragbare Videospielkonsole inklusive zusätzlichem Controller, AV-Kabel (2,5-mm-Klinkenstecker auf Cinch) und deutscher Anleitung

– EAN: 402210739359

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3088-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3088-4471.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/wxeYEYXADrNfkSq

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.