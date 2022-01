EZVIZ gewinnt den BIG Innovation Award 2022 für seine führende Rolle bei der Entwicklung fortschrittlicher Smart-Home-Technologien

Die Technologiebranche würdigt EZVIZ als einen Pionier, der Millionen von Familien auf der ganzen Welt ein sicheres, smartes Leben ermöglicht.

24. Januar, 2022 – EZVIZ, eine weltweit führende Smart Home Marke, hat seine Wettbewerbsfähigkeit durch den Gewinn des BIG Innovation Awards 2022 in der Kategorie Technologieunternehmen erneut bewiesen. Unter den 56 ausgezeichneten Unternehmen wurde EZVIZ für seinen Erfolg bei der Entwicklung eines der umfangreichsten und vielfältigsten Produktportfolios im Bereich Smart Home Security ausgewählt, ebenso wie für die beeindruckende Effizienz bei der Einführung neuer Produktentwicklungen sowie für eine große Nutzer-Community, die aus mehr als 80 Millionen Technikbegeisterten in 130 Ländern und Regionen besteht.

Mit dieser jährlich von der Business Intelligence Group verliehenen Auszeichnung werden innovative Fortschritte von herausragenden Unternehmen, Produkten und Personen weltweit gewürdigt. Die Jury besteht aus Unternehmern und Führungskräften, die über umfangreiche Branchen- und Businesserfahrung verfügen. Sie berücksichtigt nur Kandidaten, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, Ideen in konkrete Geschäftserfolge umzusetzen.

Diese Auszeichnung bestätigt den entscheidenden Wettbewerbsvorteil von EZVIZ. Das Unternehmen transformiert modernste Technologien in leistungsstarke Produkte und zuverlässige Services, die dazu beitragen, jedes Zuhause kostengünstig zu sichern. Das Unternehmen investiert massiv in sein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam und hat verschiedene eigene Technologien in den Bereichen intelligentes Video, KI, Cloud Computing, drahtlose Konnektivität und andere entwickelt. 2021 beeindruckte EZVIZ den Markt mit der Einführung seiner brandneuen Outdoor-Akkukamera-Serie, einschließlich des kabellosen Kamera-Kits BC1 sowie der eLife BC1C Stand alone-Version. Diese neuen Produkte begeistern den Markt mit einer erstklassigen Akkulaufzeit, bei gleicher Leistung wie bei kabelgebundenen Kameras. EZVIZ ist auch eines der ersten Unternehmen, das eine Reihe von wetterfesten Schwenk- und Neigekameras auf den Markt gebracht hat, die mit 360-Grad-Panoramaabdeckung, KI-Personenerkennung und Farb-Nachtsicht große Areale überwachen können.

Heute bietet EZVIZ ein Smart-Home-System, das intelligente Sicherheitskameras, Videotürklingeln, intelligente Türschlösser, intelligente Beleuchtung, Haussensoren, Luftreiniger und anderes mehr miteinander verbindet. Das EZVIZ-System lässt sich einfach über die EZVIZ-App verwalten und steuern. Darüber hinaus kann es mit den Smart-Home-Systemen von Google und Amazon kombiniert werden und bietet so skalierbaren Bedienkomfort. Ergänzend zur Hardware unterstützt EZVIZ das breite IoT-Ökosystem mit seiner offenen Cloud-Plattform, von der zahlreiche Entwickler und Start-up-Unternehmen in der Branche bereits profitieren.

„Innovation ist in der DNA von EZVIZ verankert und das ist es, was uns auf dem Markt auszeichnet“, so Sandra Zheng, Global Marketing Director von EZVIZ. „Unser Ziel ist es, Smart-Home-Geräte der Zukunft in allen Bereichen intelligent und vernetzt zu gestalten. Das bedeutet eine umfassendere und intensivere Anwendung fortschrittlicher Technologien auch bei alltäglichen Produkten sowie eine interoperable und intuitive Steuerung mit geringstem Aufwand.“

Über EZVIZ

Seit 2013 widmet sich EZVIZ der Aufgabe, „easy Vision“ in jedes zu Hause zu bringen. Das Unternehmen strebt danach, einfache, aber leistungsstarke Smart-Home-Geräte und Vorrichtungen zu bauen, die jeder Familie visuellen Schutz und spürbare Freude bieten. Als globaler Marktführer im Bereich Smart Home Security ermöglicht EZVIZ die Zukunft des intelligenten, vernetzten Wohnens durch unermüdliche technische Innovationen, zuverlässige Qualitätsprodukte und vertrauenswürdige Cloud-Services. EZVIZ ist in mehr als 130 Ländern vertreten und mittlerweile setzen Millionen von Nutzern und Familien auf die Produkte des Unternehmens. https://m.ezvizlife.com/de

Über die Business Intelligence Group:

Die Business Intelligence Group wurde mit dem Ziel gegründet, wahre Talente und herausragende Leistungen in der Geschäftswelt zu fördern. Im Gegensatz zu anderen Branchenauszeichnungsprogrammen werden diese Programme von erfahrenen und sachkundigen Führungskräften aus der Wirtschaft begutachtet. Das firmeneigene und

einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst selektiv die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und honoriert die Unternehmen, die sich von ihren Mitbewerbern abheben.

Firmenkontakt

EZVIZ

Thomas Hahnel

. .

. .

+49 89 417761-10

ezviz@lucyturpin.com

https://m.ezvizlife.com/de

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Thomas Hahnel

Prinzregentenstr. 89

81675 München

+49 89 417761-10

ezviz@lucyturpin.com

http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.