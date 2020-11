Zumtobel Group Deutschland und Deutsche Lichtmiete bieten zukunftsfähige Lichtlösungen fur Städte und Gemeinden

Light as a Service für Kommunen

Oldenburg/Lemgo – Städte und Gemeinden befinden sich mitten in der digitalen Transformation. Heute zu treffende infrastrukturelle Entscheidungen haben Auswirkungen auf viele Jahre und mussen entsprechend nachhaltig und zukunftsfähig sein. Das gilt insbesondere fur Erneuerungs- und Umrustungsbedarfe im Bereich Licht. In den Fokus einer modernen Stadtbeleuchtung rucken Lösungen, die energetische, wirtschaftliche und ökologische Aspekte gleichermaßen berucksichtigen. Zwei fuhrende Branchenspezialisten eröffnen Kommunen nun innovative Wege fur die strategische Beleuchtungsmodernisierung inklusive Planung, Management und Finanzierung. Mit gebundelter Kompetenz bereits in ausgewählten Bereichen erfolgreich, bieten die Zumtobel Group Deutschland und die Deutsche Lichtmiete der öffentlichen Hand ein maßgeschneidertes Leistungspaket mit umfassender Beratung, Betreuung und Beleuchtungsgarantie.

Eine Welt ohne Stadtbeleuchtung? Nicht vorstellbar. Im Außenbereich erhellt sie Straßen, Plätze und Brucken, illuminiert Gebäude, Parks und Sportstätten, unterstutzt unsere Orientierung und unser Sicherheitsempfinden und erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr. Im Innenbereich ist sie in vielen öffentlichen Institutionen im Einsatz, zum Beispiel in Bildungseinrichtungen, sozialen Organisationen, öffentlichen Unternehmen, Vereinen und Verbänden. Der Energieverbrauch fur die Stadtbeleuchtung summiert sich und ist entsprechend kostenintensiv. Vor allem dort, wo alte, ineffiziente Lichtanlagen im Einsatz sind. Über eine Beleuchtungsmodernisierung können Kommunen hohe Energie- und Kosteneinsparungen nachhaltig, zukunftsfähig und umweltverträglich realisieren. Die LED-Technik ist die Schlusseltechnologie, Einsparpotenziale vollumfänglich auszuschöpfen. Sie senkt den Stromverbrauch und die -kosten, reduziert die CO2-Emissionen und ebnet uber intelligente Lichtsysteme den Weg in Richtung Smart City. Dass die Beleuchtungsmodernisierung in Städten und Gemeinden dennoch nur zögerlich vorankommt, liegt häufig an den damit verbundenen Investitionen bzw. ihrer Amortisierung sowie fehlenden personellen Kapazitäten fur Planung, Projekt- und Kostenmanagement inklusive umfassender Lebenszyklusrechnung. Stadtkämmerer sehen darin eine enorme Herausforderung.

Light as a Service bietet regelkonforme Planungssicherheit und Flexibilität

Genau hier setzt das gemeinsame Leistungspaket fur Kommunen von Zumtobel Group Deutschland und Deutsche Lichtmiete an. Zugeschnitten auf die spezifischen räumlichen und städtebaulichen Gegebenheiten bietet die Zumtobel Group professionelle LED-Lichtlösungen im In- und Outdoorbereich (auch Notbeleuchtung). Das Light as a Service (LaaS) Angebot der Deutschen Lichtmiete ermöglicht die Beleuchtungsmodernisierung inklusive sämtlicher Services. Alle erforderlichen Leistungen sind im LaaS-Paket enthalten: Bedarfsanalyse, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Lichtplanung unter

Berucksichtigung der gesetzlichen Regularien sowie Montage und Wartung. Ein funktionales Netzwerk mit regionalen Installationsbetrieben, Dienstleistern und Großhandelspartnern garantiert den Kunden optimalen Service vor Ort. Alle mit Erstellung und Nutzung der Anlage verbundenen Kosten sind mit der konstanten monatlichen Mietrate beglichen. Die Vorfinanzierung ubernimmt die Deutsche Lichtmiete. Haushaltsbelastende Investitionen werden damit vermieden. Im Gegensatz zu ublichen Verträgen im Investitionsguterbereich ist eine Vertragskundigung jährlich möglich. In Summe erhalten Stadtkämmerer so größtmögliche Planungssicherheit bei maximaler Flexibilität.

Plug & Play erfullt Voraussetzungen fur Smart Lighting

Die in den Umrustungsprojekten eingesetzten LED-Leuchten sind reparabel, austauschbar und recycelbar. Modulare Bauweisen ermöglichen jederzeit technische Upgrades oder den Umbau der Leuchten. Damit erfullen sie alle geltenden Vorgaben und Richtlinien fur Beleuchtungssysteme im öffentlichen Raum. Mit ihrem Rundum-sorglos-Paket schaffen die Zumtobel Group Deutschland und die Deutsche Lichtmiete optimale Voraussetzungen, die in vielen öffentlichen Bereichen noch anstehende Beleuchtungsmodernisierung nachhaltig wirtschaftlich, energieeffizient und klimafreundlich zu realisieren.

