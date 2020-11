Ein High Tech-Weihnachten mit Cellularline

Technologie ist ein fester Bestandteil des Alltagslebens und wird es auch in den Weihnachtsferien sein, wenn wir uns mit Freunden und Angehörigen aus der Distanz verbinden. Cellularline, der Marktführer im Bereich Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hi-Tech-Zubehör, bietet zahlreiche Geschenkideen für Weihnachten.

Volle Ladung und maximal geschützt

Gemini

Gemini ist das kabellose Ladegerät von Cellularline, mit Qi-Zertifizierung. Daher können zwei Smartphones, die den Qi-Standard für kabelloses Laden unterstützen, gleichzeitig geladen werden, ohne das Smartphone zu überhitzen. Das im Lieferumfang enthaltene 30W-Ladegerät sorgt selbst bei den leistungsstärksten Smartphones für eine maximale Ladegeschwindigkeit an beiden Stationen. UVP: 69,99EUR

Octopus Wireless Charger

Octopus ist das ideale kabellose Ladegerät für Smartphones mit einem einzigen Anschluss, da jedes Phone, das den Qi-Standard für kabelloses Laden unterstützt, damit geladen werden kann – und der Kopfhöreranschluss des Smartphones frei bleibt. Die Saugnäpfe von Octopus haften optimal auf der Oberfläche des Smartphones und sorgen für festen Halt. Ferner dient der Ring als Ständer und wird zu einer soliden Halterung, wenn Nutzer auf Reisen oder am Schreibtisch mit ihrem Smartphone arbeiten. Das kabellose Octopus ermöglicht es, die Geräte jederzeit ohne Kabel aufzuladen, selbst wenn User Videospiele spielen oder ihre Lieblingssendung ansehen, und bietet beim Spielen Halt. UVP: 29,99EUR

Stand Up

Stand-up ist die ideale Hülle für alle, die ihr Smartphone gern benutzen, um Videoanrufe zu tätigen oder Fernsehserien anzusehen. Die Kanten, der aus hochschützendem TPU gefertigten Hülle, können abgewinkelt werden und bieten eine Standfunktion für das Smartphone.

Erhältlich für iPhone SE, XS/X, 11, 11 Pro, XR, 8/7/6 – Samsung Galaxy A51, A41. UVP: 16,99EUR

Touch Gloves Sense

Weiche und modische Handschuhe, die an den kältesten Tagen getragen werden können und eine einfache, unmittelbare Benutzung des Smartphones ermöglichen. Dank ihrer berührungssensitiven, leitfähigen Faser sind Touch Gloves Sense auch mit Schutzglas kompatibel.

Erhältlich in Schwarz. Größen: S/M und L. UVP: 9,99EUR

Hark

Hark ist der Bluetooth-Kopfhörer mit In-Ear-Kapseln im einzigartigen Design, der mit True Wireless Technology ausgerüstet ist. Hark ist ideal für Nutzer, die ihrer Lieblingsmusik lauschen und auf einfache und bequeme Weise Anrufe annehmen wollen. Ausgestattet mit Touch-Bedienung, präsentiert sich Hark in einem ultramodern designten Ladecase, um die Kopfhörer bis zu dreimal pro Tag aufzuladen, was 16 Stunden Spielzeit bedeutet. Erhältlich in vier Farben: schwarz, weiß, rosa und blau. UVP: 39,99EUR

Flag

Flag ist der ideale Bluetooth Kopfhörer mit In-Ear-Kapseln, um die eigene Lieblingsmusik zu hören oder zu plaudern, während man sich frei bewegt. Dank der praktischen Touch-Bedienung an dem Kopfhörer lassen sich bequem Anrufe beantworten, die Lautstärke regeln und Titel ändern.

Das Case kann den Kopfhörer bis zu sechsmal aufladen und sorgt für eine Spielzeit von 28 Stunden. Dank seines Streaming Top Sound wird das Musikstreaming optimiert und ein kompletter Rundum-Sound garantiert. UVP: 59,99EUR

Java

Java ist der kleine, vielseitige Kopfhörer mit True Wireless Stereo-Technologie, der die Verbindung der Earbuds bei gleichzeitiger freier Bewegung erlaubt. In dem schicken, handlichen Ladegehäuse können beide Earbuds bis zu dreimal aufgeladen werden, während sich über das Mikrophon mit seinem Antwortknopf problemlos Anrufe verwalten lassen. Erhältlich in vier Farben: schwarz, weiß, rosa und blau. UVP: 79,99EUR

Antibakterieller Schutz

Antibacterial Case und Antibacterial Glass wurden in Kooperation mit Microban®, dem weltweit führenden Unternehmen für integrierte antibakterielle Lösungen, entwickelt. Sie schützen das Smartphone nicht nur vor Kratzern und Aufprall, sondern auch vor Bakterien. Die antibakterielle Technologie von Microban® wird während des Herstellungsvorgangs in die Hüllen und Gläser integriert. Bis zu 99,9% der Bakterien werden dadurch auf der Oberfläche der Hülle vernichtet und die Technologie ist wirksam und aktiv.

Antibacterial Case kombiniert eine starre Rückseite mit einem Gummirahmen und sorgt so für einen optimalen Schutz für das Smartphone und das Display. UVP Antibacterial Case: 16,99EUR – UVP Antibacterial Glass: von 19,99EUR bis 29,99EUR

Hi Gens – der UV-C-Sterilizer

Hi-Gens beruht auf der UVGI (Ultra Violet Germicidal Irradiation)-Desinfektion mit UV-Licht und UV-C-Wellen. In nur 1 Minute vernichten die zertifizierten UV-C LED-Lampen von Hi-Gens 99,9% der Bakterien und entfernen sie mit rascher Wirksamkeit von kleinen und größeren Gegenständen.

Hi-Gens ist mit einem bequemen Innenfach ausgestattet, in das die zu sterilisierenden Gegenstände gelegt werden können: Smartphones, Schlüssel, Brillen, Kleingeld und alles andere, was in die Größe des Faches passt. Durch Abnehmen der unteren Abdeckung kann außerdem die UV-C-Handlampe verwendet werden, die sich optimal für die Sterilisierung größerer Gegenstände (Schutzmasken, Computertastatur usw.) eignet.

Hi-Gens ist auch mit integriertem kabellosem 15-W-Ladegerät erhältlich und wird zum empfohlenen Preis von 69,99EUR (89,99EUR in der Ausführung mit kabellosem Laden) angeboten.

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

Firmenkontakt

Cellularline

Marco Cagnetta

Via Lambrakis 1/A

42122 Reggio Emilia

+39 (0522) 334002

info@cellularline.com

http://www.cellularline.com/

Pressekontakt

Alpha & Omega PR

Michael Hatemo

Schloßstraße 86

51429 Bergisch Gladbach

+49 (2204) 987 99 30

m.hatemo@aopr.de

http://www.aopr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.