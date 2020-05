Zaor Studio of the Month: Daueraktion mit Gewinnspiel

Salard, 27. Mai 2020 – Zaor startet mit dem “Studio of the Month” eine dauerhafte Gewinnspielaktion mit attraktiven Preisen. Anwender, die mindestens ein Zaor Möbelstück in ihrem Studio verwenden, können sich anmelden und zur Wahl stellen. Jeden Monat entscheidet die Community darüber, welches der auf zaorstudiofurniture.com/studio-of-the-month vorgestellten Studios gewinnt und zum “Zaor Studio of the Month” gewählt wird. Nach einem Jahr wird aus allen Teilnehmern zusätzlich ein Gewinner für den Hauptpreis gezogen: eine Reise nach Las Vegas inklusive Studiobesuch und viel mehr!

Für die Teilnahme

reichen Studiobesitzer (natürlich zählen auch Home-Studios) ein Foto ihres Setups mit Zaor Möbelstück über die Webseite zaorstudiofurniture.com/studio-of-the-month ein. Dazu schicken sie eine kurze Beschreibung ihres Studios und ihrer Tätigkeit und bestätigen die Teilnahmebedingungen, die auf zaorstudiofurniture.com/terms-and-conditions-zaor-studio-of-the-month einzusehen sind.

Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein im Wert von 199,00 US-Dollar für Quantica Audio Modula. Wer sich zusätzlich für den Zaor Newsletter anmeldet, erhält außerdem eine sechsmonatige Affiliate Membership für Music Alliance.

Zaor Studio of the Month

wird, wer im jeweiligen Abstimmungsmonat die meisten Stimmen auf www.zaor.de erhält. Gewinner des Titels “Zaor Studio of the Month” bekommen

– das virtuelle Abzeichen als “Zaor Studio of the Month” zur Verwendung auf Webseite und sozialen Medien,

– ein Produkt aus dem Portfolio von Zaor (Vision K/KS oder Miza V-Stands oder Humanscale M2 Monitorarm oder Octopus Kabel-/Kopfhörerständer),

– das Quantica Audio Modula Lite Software-Bundle,

– ein Jahr Pro Membership bei Music Alliance,

– ein 50-prozentiges Stipendium für den Kurs “Music Management and Marketing” von Music Alliance

Der Hauptgewinn umfasst

– einen 50-Prozent-Gutschein für ein Produkt aus dem Zaor Portfolio (Studiotisch, ergonomischer Stuhl, Monitor-Stands, etc.),

– eine Reise nach Las Vegas inklusive Flug, Hotelunterbringung und Mietwagen,

– Meet-and-greet mit dem dreifachen Grammy-Gewinner Luca Pretolesi in seinem Studio DMI,

– eine Zusammenarbeit an einem Mix oder Master mit Lucas Team,

– ein volles Stipendium für den Kurs “Music Management and Marketing” der Music Alliance; oder alternativ einen Nachlass von 1.000,00 US-Dollar auf einen anderen Kurs von Music Alliance,

– eine einjährige Elite Membership bei Music Alliance,

– das Quantica Audio Modula Bundle.

Detaillierte Informationen, Teilnahmebedingungen und mehr gibt es auf www.zaorstudiofurniture.com/studio-of-the-month

Das Unternehmen Zaor Studio Furniture

Möbel für Kreative mit professionellen Ansprüchen schaffen – das ist die Mission von Zaor. In Tonstudios, beim Videoschnitt, Grafikerstellung, Webdesign, aber auch im Hörraum oder beim Gaming – Möbel von Zaor verbinden technische Finesse mit optischem Schick und innovativen Ideen. Von klassischen Studiomöbeln bis hin zu modernen Designstücken wie der Vela Serie mit ihrem Einzelfußkonzept, der schwebenden Tischplatte und der farbigen Beleuchtung im Tischrand bietet Zaor immer das richtige Stück für Arbeitszimmer, Studio, Hobby und anspruchsvolles Vergnügen. Ausgesuchte Materialien, europäische Fertigung, clevere Lösungen, edles Design – Zaor baut Möbel zum Glücklichwerden.

