Zahnzusatzversicherung für Privatversicherte?

Ja, die gibt es, nämlich das Produkt DentOptimal der Würzburger Versicherungs-AG. Mit diesem Produkt bieten wir einen auf dem Versicherungsmarkt einzigartigen Schutz für privat Vollversicherte.

PKV-Vollversicherungstarife beinhalten zwar eine Absicherung für Zahnbehandlungen, die Kostenerstattung für Zahnersatz ist jedoch oft auf 75 – 90 % begrenzt. Es bleibt also ein entsprechender Eigenanteil, den Kunden aus eigener Tasche bezahlen müssen.

DentOptimal dient als Ergänzung zur bestehenden privaten Krankenversicherung und reduziert die Selbstbeteiligung auf bis zu 0 €. Dieser wichtige Zusatzbaustein schließt somit die bestehende Leistungslücke und sorgt dafür, dass Privatversicherte 100% der Kosten für Zahnersatz erstattet bekommen.

DentOptimal können Sie bequem zu Ihrerer bestehenden PKV-Vollversicherung dazu buchen und ersparen sich den lästigen Tarifwechsel in der Krankenvollversicherung mit erneuter Gesundheitsprüfung, denn beim Abschluss von DentOptimal müssen Sie keine Gesundsheitsfragen beantworten. Der Tarif kann flexibel an die Bedürfnisse Ihrer Kunden und den verbleibenden Selbstbehalt von 10% bis 25% angepasst werden.

Die Leistungen von DentOptimal im Überblick:

– Ergänzung des bestehenden Zahnschutzes in der privaten Krankenversicherung

– Ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeit

– DentOptimal erstattet Ihnen den verbleibenden Selbstbehalt bei Zahnersatz entsprechend dem vereinbarten Tarif

– Die Leistung ist nicht an den Höchstsatz (3,5-facher Satz) der GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte) gebunden

– Freie Zahnarztwahl auch im Ausland

– Keine Leistungsbegrenzung in den ersten 4 Jahren bei Unfall

Interessant: In der Regel ist der Abschluss eines PKV-Volltarifs mit z.B. 75% Erstattung für Zahnersatz zusammen mit dem Abschluss eines DentOptimal-Tarifs deutlich günstiger als der Wechsel in einen höherwertigen PKV-Volltarif.

Sie möchten noch mehr über die DentOptimal Zahnzusatzversicherung wissen?

Hier finden Sie weitere Informationen: https://www.wuerzburger.com/produkte/zahnzusatzversicherung/dentoptimal

Gerne können Sie uns auch direkt kontaktieren! Rufen Sie uns an unter 0931 2795-0

Sorgenfreie Zahngesundheit für alle – Mit unseren maßgeschneiderten Produkten finden Sie die optimale Zahnzusatzversicherung, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht!

Die Würzburger Versicherungs-AG ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Mit innovativen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ist sie als Nischenversicherer etabliert und hat sich auf die Konzeption und Abwicklung von Produkten mit hohem Kundennutzen spezialisiert. Mit der Marke TravelSecure hat sich die Würzburger Versicherungs-AG als einer der führenden Anbieter von Reiseversicherungen am Markt etabliert.

