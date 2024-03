Stadtwerke Flensburg belohnen Kunden bundesweit für Treue

Preissenkungen unterhalb der Strompreisbremse

Weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus beziehen Menschen Energie von den Stadtwerken Flensburg. Demnach profitieren sie auch bundesweit von der fairen und transparenten Preisgestaltung, der sich der Energieversorger verschrieben hat. Ein Kunde aus Münster freute sich so über die Preissenkung, die ihm während seines laufenden Vertrages angeboten wurde, dass er sich begeistert an die Westfälischen Nachrichten wendete. In dem Artikel heißt es, er sei „durch ein Vergleichsportal vor einigen Jahren auf die Stadtwerke Flensburg aufmerksam geworden“.

Preissenkungen unterhalb der Strompreisbremse

Mit einem Preis deutlich unterhalb der damals von der Bundesregierung festgelegten Strompreisbremse, wurde seine Treue belohnt. „Konkret bezahlt er nicht mehr 54,01 Cent, sondern 29,01 Cent,“ so die Zeitung. Eine solche Kulanzregelung wäre für andere Energieversorger „wirtschaftlich nicht vertretbar“, so der Artikel weiter.

Die Stadtwerke Flensburg verstehen sich als Partner ihrer Kunden. Daher ist es selbstverständlich, dass sie ihre Strompreise anpassen, wenn sich die Lage auf den Energiebeschaffungsmärkten wider Erwarten entspannt.

Rückenwind aus Flensburg für ganz Deutschland

In Schleswig-Holstein leben nachweislich die glücklichsten Menschen. Ebenfalls Fakt ist, dass der Norden in Sachen erneuerbarer Energien Spitzenreiter ist. Seine Windkraftanlagen versorgen das Land seit Jahren mit grünem Strom. Die Stadtwerke Flensburg haben sich zum Ziel gemacht, das Leben der Menschen in Flensburg, der Region und deutschlandweit nachhaltig weiter zu verbessern. Geschäftsführer Dirk Thole erklärt: „Wir haben in unserem Transformationspfad festgeschrieben, bis spätestens 2035 klimaneutral zu sein.“ Ein umfangreiches Maßnahmenpaket befindet sich nun in seiner Umsetzung. Darunter der Bau von Meerwasser-Großwärmepumpen und der Einsatz von Wasserstoff im bestehenden, hocheffizienten Heizkraftwerk.

Innovation im Sinne der Kunden

Preissenkungen und Rückzahlungen stehen für die Loyalität und Fairness der Stadtwerke Flensburg mit ihren Kunden. Selbstverständlich ist, dass auch die innovativen Maßnahmen zur Klimaneutralität die Kunden nicht über Gebühr belasten sollen.

Die Stadtwerke Flensburg sind ein norddeutscher Energieversorger mit Sitz in Flensburg. Neben Strom, Wasser, Wärme und Gas, bietet das Unternehmen auch Glasfaserinternetzugänge an.

