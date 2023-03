XING Mobility und Nordic Booster bündeln ihre Kräfte, um Industriefahrzeuge zu transformieren

Fortschrittliche Energiespeicherlösungen für den nordeuropäischen Markt der Elektrofahrzeuge

Taipei, Taiwan, 21. März 2023 – XING Mobility, weltweiter Pionier der Immersionskühlungstechnologie für Batterien industrieller Anwendungen, hat seine neueste strategische Partnerschaft mit Nordic Booster, dem norwegischen Marktführer für Batterielösungen für Baumaschinen und mobile Hochleistungsladesysteme für schwere Industriefahrzeuge und Industriefahrzeugprodukte bekannt gegeben.

Die Zusammenarbeit bringt das patentierte, immersionsgekühlte Batteriesystem IMMERSIO™ XM25 von XING Mobility auf den nordeuropäischen Industriefahrzeugmarkt für Bau, Landwirtschaft und Bergbau (CAM: Construction, Agriculture, Mining). Das XM25 wird für die Elektrifizierung von Bau- und Bergbaufahrzeugen von Nordic Booster angeboten, das seit 2019 Batterien von XING Mobility vertreibt. Nordic Booster ist der exklusive Alleinvertriebspartner für XING Mobility auf dem nordeuropäischen Markt. Das XM25 wird auch in den von Nordic Booster produzierten mobilen Ladestationen enthalten sein, darunter Boost Charger, Hummingbird und andere Anwendungen.

Nordic Booster hat bereits immersionsgekühlte IMMERSIO™ XM25 Batteriesysteme mit insgesamt 2 MWh bei XING Mobility bestellt und ist mit diesem Vertrag der größte Distributor auf dem europäischen Markt.

Schlüsselfertige Elektrifizierungslösung: unübertroffene Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung

XING Mobility liefert mit dem immersionsgekühlten Batteriesystem IMMERSIO™ XM25 die kühlste, sicherste und energieeffizienteste mobile Energiespeicherlösung. Dieses skalierbare, immersionsgekühlte Batteriepaket in Automobilqualität hat eine Vielzahl industrieller Anwendungen, wie etwa Load-Haul-Dump-Maschinen (LHD), Traktoren, Bagger und gewerbliche Flotten sowie stationäre Energiespeichersysteme (ESS). Die Batterie zeichnet sich durch hervorragenden Brandschutz und aktive Unterdrückung des thermischen Durchgehens sowie eine längere Lebensdauer aus, was sie zur idealen Wahl für ESS-, Nutz- und Schwerlastfahrzeuge macht. Es bietet Fahrzeugherstellern eine einfache, sichere und leistungsstarke Lösung für die Umstellung auf Elektroantrieb. IMMERSIO™ XM25 befindet sich in Massenproduktion, ist sofort einsatzbereit und für die Lieferung an alle Kunden verfügbar.

„Wir sind stolz darauf, mit Nordic Booster auf dem nordeuropäischen CAM-Markt zusammenzuarbeiten“, sagte Sherwood Hochen, CSO von XING Mobility. „Ihre Position als norwegischer Marktführer bei mobilen Schnellladegeräten und Baumaschinen, kombiniert mit unserer neuen, fortschrittlichen, immersionsgekühlten Batterietechnologie, schafft eine unschlagbare Kombination im Bereich der Industriefahrzeuge und eine Gelegenheit, den Markt für Industriefahrzeuge in Nordeuropa zu verändern. „

Ausgezeichnetes Marktwachstum erwartet

Laut Marktprognosen wird der nordeuropäische Markt für CAM-Industriefahrzeuge und batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) eine hohe durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen, wobei Norwegen mit 17 Prozent CAGR führend ist. XING Mobility und Nordic Booster werden diese Chance ergreifen und fortschrittliche Batterie- und Ladelösungen für Nutz- und Industriefahrzeuge in der Region anbieten.

„Wir freuen uns sehr, mit XING Mobility zusammenzuarbeiten und ihre fortschrittliche immersionsgekühlte Batterietechnologie auf den Markt zu bringen“, fügte Jannik Stanger, CTO von Nordic Booster, hinzu. „Das immersionsgekühlte Batteriesystem von XING Mobility bietet die gute Integration, die unsere Kunden fordern, und wir haben seit Beginn unserer Zusammenarbeit im Jahr 2019 tiefgreifende Kenntnisse über immersionsgekühlte Batterien von XING Mobility erworben. Immersionsgekühlte Batterien sind die nächste bahnbrechende Neuerung in der Batterietechnologie aufgrund sehr hoher Wirksamkeit gegen thermische Instabilitäten und die sehr vielversprechenden Lebenszyklus-Tests weisen auf eine 100-prozentige Verbesserung im Vergleich zur Standardkühlungstechnologie hin. Diese Funktionen bringen das XM25 in die führende Position, während sie noch Standard-Li-Ionen-Zellen verwenden. Nordic Booster freut sich darauf, mit XING Mobility zusammenzuarbeiten, um unsere Angebote in den Bereichen Bau, Landwirtschaft und Bergbau zu erweitern. Wir werden dieses Produkt in unser in Serie gebautes mobiles Schnellladegerät integrieren, um immersionsgekühlte Batterien als eine unserer Batterie-Technologien anzubieten.“

Über Nordic Booster

Nordic Booster ist norwegischer Marktführer für mobile und Hochleistungsladesysteme mit integrierter Batterietechnologie- und Energiemanagementsystemen. Darüber hinaus haben wir hochwertige technische Batterielösungen für Elektrofahrzeuge im Baugewerbe, im Bergbau und in der Schifffahrt geliefert.

Die Mitarbeiter von Nordic Booster sind Experten auf ihrem Gebiet und bilden ein leistungsstarkes Team, das in der Lage ist, die technischen Herausforderungen in unserem Werk in Norwegen zu meistern. Das Team besteht aus Elektro-, Mechanik-, Automatisierungs- und Kybernetikingenieuren sowie Full-Stack-Entwicklern, SPS-Programmierern und Industrieelektrikern. Das Managementteam verfügt über mehr als 25 Jahre Managementerfahrung in auf fossilen Brennstoffen basierenden Branchen, die den Übergang zu elektrischen Lösungen vollziehen mussten. Weitere Informationen finden Sie unter www.nordicbooster.com

XING Mobility wurde 2015 von Royce YC Hong und Azizi Tucker gegründet und ist ein Anbieter von Elektrofahrzeugbatterien in Automobilqualität für Spezialanwendungen, hauptsächlich industrieller Nutzung. XING Mobility entwickelt fortschrittliche Energiespeicher- sowie Elektroantriebstechnologie und nutzt dabei die Entwicklung extrem leistungsstarker Rennwagen und Supersportwagen als F&E-Plattform. Der Kern der Technologie des Unternehmens ist sein patentiertes Produkt IMMERSIO™, ein immersionsgekühltes Batteriesystem, das eine einfache, sichere und leistungsstarke EV-Lösung bietet, um Hersteller von Industriefahrzeugen in die Lage zu versetzen, auf Elektromobilität umzusteigen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xingmobility.com

