Tradesilvania.com lanciert OTC Krypto Desk mit über 2000 Kryptowährungen und 0% Kommission

Cluj-Napoca, 2023-03-20

Tradesilvania.com, die erstklassige europäische Krypto-Investmentplattform, hat den neuen Service Tradesilvania OTC Desk (Over the Counter) eingeführt, der allen Nutzern in ganz Europa zur Verfügung steht und Zugang zum Handel von mehr als 2000 Kryptowährungen zu 0 % Kommission pro Parität über mehrere Währungen (EUR/USD/RON) hinweg bietet, und zwar ab 30 Trades.

Tradesilvania OTC erleichtert es den Nutzern, in private und öffentliche Projekte und Krypto-Initiativen zu investieren, die sich weltweit in der Entwicklung befinden, zusätzlich zu den 64 Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, Ethereum, MultiversX (Elrond), Cardano, USDT, die auf der SPOT-Plattform durch die 144 aktiven Paritäten verfügbar sind.

Mit einem in Europa einzigartigen Ansatz begrenzt der neue Dienst das Risiko der Nutzer, das mit dem Handel auf zentralisierten Plattformen verbunden ist, indem er den Preis bestätigt und die anschließende Abrechnung erleichtert, die auch mit Adressen und Wallets außerhalb der Plattform möglich ist. Diese Funktionalität rationalisiert den Handelsprozess, indem sie sich direkt auf den sofortigen Zugang zu Marktchancen, kürzere Handelszeiten, das Abwicklungsrisiko und mehr auswirkt. Tradesilvania OTC übernimmt 100% des Risikos bei 0% Provision.

So bietet Tradesilvania.com der Investorengemeinschaft die Möglichkeit, in private, öffentliche und sich entwickelnde Krypto-Initiativen zu attraktiven Preisen zu investieren.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen, die auf der gesamten Plattform umgesetzt werden, gehören ein interner Regulierungsrahmen, der über dem Industriestandard liegt, ständige Audits und eine Finanzierungsgarantie von bis zu 30 Millionen US-Dollar. Auf Benutzerebene sind die Multi-Faktor-Authentifizierung und die Möglichkeit zur Nutzung von Cold Storage nur zwei der Maßnahmen, die die Plattform zur Verfügung stellt.

„Die Investition in die Entwicklung einer kompletten OTC-Desk-Lösung ist für uns ein natürlicher Schritt, der durch die Nutzung dieses Dienstes durch geschäftliche, institutionelle und fortgeschrittene Krypto-Investoren ausgelöst wurde, mit denen wir diese neuen Funktionalitäten entwickelt haben, um die Hauptmängel auf dem Markt zu beheben.“ sagte Ciprian Dobrescu, CEO von Tradesilvania.com_3.

Der OTC-Service ermöglicht es den Nutzern, Krypto-FIAT-Transaktionen zu speziellen Vorzugskursen abzuwickeln und die entsprechenden Beträge ein- und auszuzahlen, ohne die Plattform zu verlassen, einschließlich der FIAT-eigenen Ramp-ON- und Ramp-OFF-Dienste über FAST SEPA, SWIFT und SEND. So können die Nutzer ihr Tradesilvania-Konto nach der Ausführung der OTC-Transaktion über die IBAN in EURO/USD/RON zur Abrechnung aufladen.

Die Einführung des neuen Krypto-Service von Tradesilvania stellt eine neue Phase in der Entwicklung der Plattform dar und ist ein wichtiger Schritt für das Ökosystem moderner und personalisierter Krypto-Finanzdienstleistungen für Kryptowährungsanleger.

Um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, die eine spezialisierte Betreuung wünschen, bietet Tradesilvania unter support@tradesilvania.com eine OTC-Abteilung an, in der sich die Anleger an einen Spezialisten für ihr Konto wenden können.

Informationen über Tradesilvania.com

Die Premium-Handelsplattform von Tradesilvania bietet Zugang zu 64 Coins/144 SPOT-Handelspaaren, einen OTC-Service mit mehr als 2000 verfügbaren Kryptowährungen, ein sicheres E-Wallet und eine mobile IOS/Android-App, die jederzeit und überall Zugang zum Krypto-Portfolio ermöglicht.

Tradesylvania OTC

contact@tradesilvania.com; (+4) 031 631 3186

Adresse: 176 Constantin Brâncuși Straße, 3 Stock, Cluj-Napoca, Rumänien

https://tradesilvania.com/