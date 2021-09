Versa Networks präsentiert native 5G-WAN-Edge-Produkte

Versa Networks bringt die branchenweit ersten 5G-nativen Produkte für den WAN-Edge auf den Markt.

Versa Networks unterstützt nativ private 5G-Funktionen, ermöglicht eine einfache Bereitstellung und stattet Unternehmen mit branchenführenden QoS-, Netzwerksegmentierungs- und SASE-Diensten aus, um die höchsten Anforderungen an Compliance und Datenschutz für eine optimale 5G-Netzwerkarchitektur zu erfüllen.

5G-Konnektivität ist für viele Unternehmen eine zwingende Voraussetzung, da sie extrem hohe Geschwindigkeiten, hohe Leistung und geringe Latenzzeiten bietet. Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern in der heutigen “Work-from-Anywhere”-Umgebung eine hohe Leistung und Konnektivität bieten. Allerdings bringt 5G auch erhebliche Komplexität für Unternehmens- und Mobilnetzwerke mit sich und erfordert umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der am Rande verteilten und virtualisierten Netzwerkelemente.

Versa ermöglicht mit seinen SASE-Hardware-Appliances natives 5G mit hohen 5G-Geschwindigkeiten für ein verbessertes Anwendungserlebnis und mehr Kapazität für Umgebungen mit hoher Dichte. Die 5G-Appliances sind für nahtlose Benutzererfahrungen, größere Benutzer- und Gerätekapazitäten und eine zuverlässigere Abdeckung optimiert. Sie bieten die granularste, kontextabhängige Sicherheit für hochgradig verteilte 5G-Netzwerke. Dazu gehören umfassende Sicherheit, Echtzeit-Korrelation von Bedrohungen, netzwerkspezifisches Management des Anwendungsverkehrs, Netzwerk-Slicing-Funktionen und vieles mehr. Mit Versa können Partner diese nativen 5G-Appliances für ihre Managed-Service-Angebote nutzen, die die von ihren Kunden geforderte Geschwindigkeit und Sicherheit bieten.

“Für Unternehmen ist es entscheidend, sich mit 5G-Netzwerken zu verbinden und gleichzeitig SD-WAN- und Sicherheitsfunktionen zu nutzen, um sich mit Appliances, die SASE-Services nativ integrieren, vor Bedrohungen zu schützen”, sagt Dogu Narin, Head of Product Management bei Versa Networks. “Mit SASE und optimierten Verbindungen können Unternehmen anspruchsvolle SLAs erfüllen, während sie gleichzeitig von einer End-to-End-Sicherheit profitieren, die nativ in die Appliance integriert ist, und die schnellste Bereitstellung von SASE-Services am Edge realisieren. Versa bietet all dies in einer nahtlosen, benutzerfreundlichen und kostengünstigen Weise, die keine überflüssigen Hardware- oder Softwarekosten erfordert.”

Die branchenweit ersten Cloud-nativen, gehärteten 5G-Sicherheits-Appliances von Versa schützen unter anderem vor Zero-Day-Exploits, Distributed-Denial-of-Service-Angriffen (DDOS), Schwachstellenausnutzung, Malware, Ransomware-Angriffen. Dieser Ansatz einer gehärteten Technologie, die SASE-Dienste bereitstellt, ist für Unternehmen entscheidend, um optimale Konnektivität und Sicherheit in einer modernen Bedrohungslandschaft zu bieten. Die eingebetteten 5G-Appliances von Versa unterstützen aus der Cloud bereitgestellte SASE-Dienste, einschließlich SWG, NGFW, UTM und SD-WAN über eine Single-Pass-Architektur. Diese einzelne Hardware, die Secure SD-WAN, 5G und Sicherheit unterstützt, minimiert den Hardware-Wildwuchs und reduziert Angriffsflächen, indem sie drei Appliances in eine einzige integriert.

Die nativen 5G-WAN-Edge-Appliances von Versa unterstützen zudem Private LTE, Private 5G-Lösungen und First Responder und bieten Kunden zusätzliche Flexibilität bei der Bereitstellung. Versa 5G-Appliances bieten nativ integrierte VNF-Verwaltungsfunktionen, einschließlich des Hostings privater 5G-Kernnetzelemente als VNFs, wodurch die Notwendigkeit der Bereitstellung separater Hardware reduziert wird. Darüber hinaus ermöglicht Versa eine unübertroffene Segmentierung des Netzwerk- und Steuerdatenverkehrs sowie eine Mandantenfähigkeit, um die Konnektivität sowohl für Dienstanbieter als auch für Unternehmen zu sichern.

Weitere Informationen zu den Versa 5G-Appliances finden Sie hier.

Über Versa Networks

Versa Networks, ein Marktführer im Bereich Secure SD-WAN, kombiniert voll funktionsfähiges SD-WAN, vollständig integrierte Sicherheit, fortschrittliches skalierbares Routing, echte Mandantenfähigkeit und differenzierte Analysen, um die WAN-Edge-Anforderungen sowohl für kleine als auch sehr große Unternehmen und Service Provider zu erfüllen. Versa Secure SD-WAN ist on-premises verfügbar, wird von Versa-betriebenen Service Providern gehostet und über den vereinfachten, für schlanke IT konzipierten Versa Titan-Cloud-Service bereitgestellt. Das Unternehmen hat weltweit Hunderttausende von Softwarelizenzen über seine globalen Service Provider und Partner vertrieben. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird von Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, Liberty Global Ventures, Princeville Global Fund und RPS Ventures finanziert.

