Trendstudie Leadgenerierung in der IT-Branche 2021 – Die Ergebnisse liegen vor

GROHMANN BUSINESS CONSULTING hat die Ergebnisse der Trendstudie Leadgenerierung in der IT-Branche 2021 vorgestellt. Ziel der Umfrage, die bereits seit 2016 jährlich durchgeführt wird, war es auch dieses Jahr wieder, einen Überblick zu vermitteln, welche Kanäle und Formate IT-Unternehmen in Deutschland für die Leadgenerierung nutzen. Darüber hinaus wurden dieses Mal erstmals die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Leadgenerierung in deutschen IT-Unternehmen untersucht. An der Umfrage beteiligten sich wieder mehr als 200 Unternehmen. Der Ergebnisbericht zur Trendstudie Leadgenerierung in der IT-Branche 2021 kann unter https://www.grohmann-business-consulting.de/ergebnisse-umfrage-leadgenerierung-it/ angefordert werden

Trendstudie Leadgenerierung in der IT-Branche 2021: Die wichtigsten Ergebnisse

Die nachfolgenden Zahlen vermitteln einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Trendstudie Leadgenerierung in der IT-Branche 2021:

– Am häufigsten (38 %) ist in den befragten Unternehmen ist die Marketingabteilung für die Leadgenerierung verantwortlich. Bei knapp 30 Prozent (29 %) liegt die Verantwortung für die Leadgenerierung bei einem Gremium aus Geschäftsleitung, Marketing und Vertrieb.

– Vertriebspartner sind der am häufigsten (69%) von den Umfrageteilnehmenden eingesetzte Offline-Leadgenerierungskanal, der von den meisten Befragten (26 %) auch als der erfolgreichste Offline-Kanal zur Leadgenerierung genannt wurde.

– Bei den Online-Leadgenerierungskanälen wurden eigene Online-Events wie z.B. Webinare am häufigsten (85 %) genannt. Sie sind bei den meisten befragten Unternehmen auch der erfolgreichste Online-Kanal zur Leadgenerierung (29 %).

Erfolg der Leadgenerierung: Generelle Zufriedenheit …

Die Zufriedenheit der befragten Unternehmen mit ihren Maßnahmen zur Leadgenerierung ist in diesem Jahr weiter deutlich gestiegen. So ist der Anteil der “Zufriedenen” um 15 Prozentpunkte auf 28 Prozent gestiegen (2020: 13 %). Auf der anderen Seite muss aber festgehalten werden, dass noch immer mehr als ein Drittel (36 %) der befragten IT-Unternehmen mit dem Erfolg ihrer Leadgenerierungsmaßnahmen (eher) unzufrieden ist.

… mit einer Menge Optimierungspotenzial

Ähnlich wie im letzten Jahr sehen die befragten IT-Unternehmen in Deutschland auch in diesem Jahr das größte Optimierungspotenzial mit Abstand bei der “Qualität der Leads” (70 %). Die Tatsache, dass lediglich ein Prozent der Umfrageteilnehmenden keine Optimierungsmaßnahmen bei der Leadgenerierung für erforderlich hält, führt – im Zusammenhang mit der Frage nach der Zufriedenheit bei der Leadgenerierung zu der Erkenntnis, dass die meisten IT-Unternehmen in Deutschland mit dem “Status Quo” ihrer Leadgenerierungsmaßnahmen leben können, dennoch aber weitere deutliche Optimierungspotenziale sehen.

Leadgenerierung in der Corona-Krise: Schwerpunkt Veranstaltungen

In diesem Jahr wurden erstmals die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Leadgenerierungsmaßnahmen in deutschen IT-Unternehmen abgefragt. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Veranstaltungsbereich, dem Bereich, der durch Lockdowns und Kontaktbeschränkungen am meisten von der Pandemie betroffen war – und immer noch ist. Verglichen wurden dabei die vor Corona möglichen Präsenzveranstaltungen mit den während Corona notwendigen Online-Events. Darüber hinaus wurden die Umfrageteilnehmenden nach ihren Planungen für die Nach-Corona-Zeit befragt.

Trendstudie Leadgenerierung in der IT-Branche 2021: Ergebnisbericht anfordern

Die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Umfrage wurden in einem mehr als zwanzigseitigen Ergebnisbericht zusammengefasst. Der Bericht kann ab sofort auf der Webseite von GROHMANN BUSINESS CONSULTING ( https://www.grohmann-business-consulting.de/ergebnisse-umfrage-leadgenerierung-it/) angefordert werden.

Bereits seit 2001 unterstützt GROHMANN BUSINESS CONSULTING deutsche und internationale Hightech-Unternehmen bei der strategischen Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau fokussiert sich dabei auf die Konzeption, Durchführung und Vermarktung von individuellen IT-Trendstudien.

Mit dem Cloud Computing Marktbarometer Deutschland liefert GROHMANN BUSINESS CONSULTING regelmäßig aktuelle Daten zum deutschen Cloud Computing-Markt aus Anbietersicht.

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.grohmann-business-consulting.de verfügbar.

