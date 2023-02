Verbesserte Arbeitssicherheit durch externe Fachkraft der Firma Graubner

Mit externen Fachkräften für Arbeitssicherheit und mit modernen Hilfsmitteln trägt die Firma Graubner in der Automobilindustrie, Chemie- und Pharmaindustrie, Metallindustrie und in weiteren Branchen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit bei.

Externe Fachkraft der Firma Graubner für Arbeitssicherheit mit moderner Betreuung

Die Firma Graubner bietet Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen eine zeitgemäße Betreuung durch den Einsatz einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit an. Das Ziel ist es, die Sicherheit an Arbeitsplätzen systematisch zu verbessern.

Die Vorteile durch eine Zusammenarbeit mit der Firma Graubner

Seit 1995 ist die Firma Graubner beim Thema Arbeitssicherheit Partner vieler mittelständischen und großen Betriebe. Die langjährigen Teammitglieder des Dienstleisters verfügen über einen großen Erfahrungsschatz aus vielen verschiedenen Projekten. Mithilfe dieser Unterstützung lassen sich in den Betrieben die unternehmerischen Pflichten im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit rechtssicher umsetzen. Hierfür setzt die Firma Graubner bei Bedarf moderne Software und Tools ein. Neben Online-Unterweisungen von Fremdfirmen und Mitarbeitern zählen auch Schulungen mit Augmented Reality und Virtual Reality sowie der Einsatz eines von der Firma Graubner selbst entwickelten Verfahrens zur mobilen Prüfung von Arbeitsmitteln: PrüfExpress.

Vermeidung eines Arbeitsunfalls durch Motivation und Einbindung der Mitarbeiter

Die Fachkräfte der Firma Graubner motivieren die Mitarbeiter eines betreuten Unternehmens von Anfang an dazu, Arbeitssicherheit sprichwörtlich zu leben. Denn wenn alle Personen in einem Betrieb hierfür die erforderliche Begeisterung zeigen und aufmerksam bleiben, lässt sich in vielen Situationen ein Unfall vermeiden. Die Mitarbeiter der betreuten Unternehmen erhalten zum Thema Arbeitssicherheit nicht einfach nur Anweisungen, sondern werden aktiv in den Arbeitsschutz mit eingebunden.

Unterhaltsame, motivierende und interaktive Vermittlung der Informationen

Informationen und Wissen zur Arbeitssicherheit vermitteln die externen Fachleute der Firma Graubner unterhaltsam, motivierend sowie interaktiv. Hierfür kommen moderne Tools und benutzerfreundliche Softwareanwendungen zum Einsatz. In diesem Konzept spielen neben Online-Unterweisungen auch die Schulungen mit Augmented Reality und Virtual Reality eine zentrale Rolle.

Für die betreuten Unternehmen stellt die Firma Graubner ein webbasiertes Training zur Verfügung. Damit ist auf dem Computer und auf mobilen Geräten eine zeit- und ortsunabhängige Online-Unterweisung möglich. Die bereitgestellte Plattform lässt sich mit einer großen Auswahl von Unterweisungsthemen individuell anpassen und erweitern.

Schulungen durch Augmented Reality und Virtual Reality

Schulungen mit Augmented Reality und Virtual Reality erstellt die Firma Graubner in Abstimmung mit den betreuten Betrieben. Durch die AR- und VR-Technologie machen sich die Mitarbeiter eines Unternehmens mit potenziellen Gefahrensituationen am Arbeitsplatz vertraut und können diesen Vorgang ohne eine tatsächliche Gefährdung der Arbeitssicherheit beliebig oft wiederholen. Die unkomplizierte Bedienung der Technologie macht Spaß und die gelernten Inhalte werden besser im Gedächtnis verankert, was für einen höheren Trainingserfolg sorgt.

Branchenübergreifende und objektive Unterstützung bei der Arbeitssicherheit

Mit einem objektiven und unabhängigen Blick auf die betreuten Unternehmen analysiert das Team der Firma Graubner an Arbeitsplätzen potenzielle Sicherheitsprobleme, die intern oft unentdeckt bleiben. Die Experten der Firma Graubner verfügen durch ihre langjährige Erfahrung, ihr branchenübergreifendes Fachwissen zur Arbeitssicherheit und durch den Einsatz von modernen Methoden und Tools alle Mittel, um die Sicherheit der Mitarbeiter in den Unternehmen zu erhöhen.

Informationen über die Firma Graubner und zu den angebotenen Leistungen gibt es auf der Internetseite www.graubner-gmbh.de

Das Unternehmen Graubner wurde 1995 gegründet und etablierte sich innerhalb kurzer Zeit durch innovative Dienstleistungen und Lösungen für die Industrie. Eine der zentralen Kompetenzen ist die Arbeitssicherheit und die Prävention von Unfällen sowie Hygiene und Umwelt. Weitere wichtige Säulen des Unternehmens sind das Instandhaltungsmanagement und die auf die Kernkompetenzen abgestimmte Entwicklung von Softwarelösungen durch interne IT-Spezialisten. Eine dieser Lösungen sind beispielsweise Schulungen mit AR und VR.

Kontakt

Graubner Industrie-Beratung GmbH

Sebastian Graubner

Schwimmbadstr. 26

76332 Bad Herrenalb

0800 – 4728263

info@graubner-gmbh.de

https://graubner-gmbh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.