Wespenabwehr bietet Festpreis für Wespennestentfernung

Wenn Sie ein Wespenproblem haben, kann Ihnen Wespenabwehr helfen. Das Unternehmen bietet die Entfernung von Wespennestern zum Festpreis in neun Servicegebieten in ganz Deutschland an. Außerdem gibt es Tipps, wie man ein Wespennest sicher und effektiv entfernen kann, falls man es selbst versuchen möchte. Aber Achtung: Auch wenn Sie nicht allergisch gegen Wespen sind, sollten Sie die Arbeit lieber den Profis überlassen. Wespen sind schnelle Flieger und können mehrfach stechen, daher sollten Sie sie nach Möglichkeit meiden.

Die Dienstleistungen von Wespenabwehr umfassen sowohl die Entfernung von Wespennestern als auch die vorbeugende Behandlung. Bei der Entfernung bestimmen die Techniker zunächst die Wespenart. Dann untersuchen sie den Bereich auf Nester und behandeln sie mit Sprays, um erwachsene Wespen und ihre Larven zu töten. Sobald das erledigt ist, können die Techniker das Nest entfernen und alle potenziellen Eintrittsstellen versiegeln, um zukünftige Invasionen zu verhindern.

Wespenbekämpfung

Bei diesen Behandlungen wird ein Insektenschutzmittel im Umkreis Ihres Hauses und im Außenbereich versprüht. Das hilft, Wespen abzustoßen und sie davon abzuhalten, in der Nähe Ihres Hauses zu nisten.

Alle Techniker von Wespenabwehr sind umfassend geschult und versichert. Die Techniker tragen Schutzkleidung, Atemschutzmasken und Schutzbrillen, damit sie bei ihrer Arbeit sicher sind. Das Unternehmen garantiert außerdem, dass die Behandlungen wirksam sind und Ihrer Familie oder Ihren Haustieren keinen Schaden zufügen.

Kosten

Mit einem Preis von 187 €, inklusive 19 % Mehrwertsteuer und sonstiger Gebühren, machen wir es Ihnen leicht, Wespennester schnell zu entfernen. In über 95 % der Fälle sind sie mit einfachen Mitteln erreichbar – aber wenn es etwas Außergewöhnliches ist, wie z. B. das Abmontieren von Rollläden oder der Einsatz von Leitern, sagen Sie uns bitte bei der Terminvereinbarung Bescheid, damit sich unser Team angemessen auf Ihre speziellen Bedürfnisse vorbereiten kann.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder eine kostenlose Beratung vereinbaren möchten, rufen Sie uns bitte an oder besuchen Sie noch heute: https://www.wespenabwehr.de/

Kontakt / Verantwortlicher

Dietmar Golf

Frankfurter Str. 39

64739 Höchst

Telefon: 015792360012 (keine Beratung)

Mail: mail@wespenabwehr.de