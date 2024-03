uwe electronic präsentiert hochwertige Heizfolien

Individuelle Lösungen und projektbezogene Komplettlösungen

uwe electronic hat sich im Segment der Heizfolien durch die Lösung kundenspezifischer Anforderungen als kompetenter Partner etabliert. Hierbei beinhaltet das Angebot nicht nur Heizfolien mit verschiedenen Geometrien und Abmessungen, sondern auch verschiedene Leistungsbereiche und Schutzausrüstungen zur Temperaturüberwachung. Solche maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen es, sowohl in der Industrie als auch im Gesundheitswesen eine gezielte Flächenbeheizung zu gewährleisten, indem kälteliebende Geräte funktionstüchtig gehalten und verschiedene Medien temperiert werden können.

Breite Produktpalette und Individualisierung

Mit einer breiten Produktpalette und umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten ist es das Ziel, auf sämtlichen spezifischen Anforderungen der Kunden einzugehen. Durch innovative und passende Lösungen können so in verschiedenen Bereichen von der Medizintechnik bis hin zur Gastronomie Anwendungen umgesetzt werden.

Vielseitige Anwendungsbereiche dank hochwertiger Materialien

Das Angebot von Heizfolien umfasst Lösungen, die unter Verwendung verschiedener Träger- und Isolationsmaterialien, darunter Kapton, Silikon und Polyester, hergestellt werden. Diese unterschiedlichen Materialien weisen vielseitige Eigenschaften auf und sind daher für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet.

Maßstab für Qualität und Sicherheit

Eine Besonderheit von uwe electronic ist der Anspruch auf höchste Qualität und Sicherheit der Heizfolien. Dieses Engagement und der hohe Qualitätsstandard werden durch offizielle Zulassungen für alle Produkte garantiert.

Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere hohe Kompetenz sind wir in der Lage, eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen und innovative Heizlösungen bereitzustellen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Heizfolien

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

