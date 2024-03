Biteno GmbH führt innovatives IT-Patchmanagement mit EndpointCentral ein

Die Biteno GmbH macht modernes IT-Patchmanagement auch für mittelständische Firmen leicht verfügbar.

Stuttgart, Deutschland – Die Biteno GmbH, ein führender IT-Dienstleister mit Spezialisierung auf mittelständische Unternehmen, freut sich, die Einführung eines neuen, fortschrittlichen IT-Patchmanagement-Service bekannt zu geben. Dieser Service basiert auf der leistungsstarken Technologie von ManageEngine EndpointCentral und ist speziell darauf ausgerichtet, kleinen und mittelgroßen Unternehmen einen unvergleichlichen Schutz und eine effiziente Aktualisierung ihrer Windows-Endgeräte zu bieten.

Seit Jahren ist Biteno GmbH in der IT-Branche als zuverlässiger Partner für mittelständische Unternehmen bekannt. Mit einem umfangreichen Angebot, das von Betrieb und Wartung bis hin zum Support der IT-Infrastruktur reicht, hat Biteno stets den Fokus auf innovative Lösungen gelegt, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Die neueste Ergänzung ihres Servicespektrums, das IT-Patchmanagement mit ManageEngine EndpointCentral, stellt einen weiteren Meilenstein in ihrem Bestreben dar, Unternehmen jeder Größe den Zugang zu hochwertigen IT-Lösungen zu ermöglichen.

Im Gegensatz zu bisherigen IT-Patchmanagement-Lösungen wie OPSI, die Biteno über Jahre erfolgreich für die Aktualisierung und Installation von Software auf Windows-PCs und Notebooks genutzt hat, bietet EndpointCentral eine noch präzisere und effizientere Möglichkeit, sämtliche Software auf einem PC zu identifizieren und automatisch zu aktualisieren. Diese innovative Technologie ermöglicht es, dass veraltete und sicherheitskritische Software der Vergangenheit angehört und schützt Unternehmen so vor potenziellen Cyberangriffen.

„Wir bei Biteno GmbH verstehen die Bedeutung von zuverlässiger und sicherer IT-Infrastruktur für den Erfolg unserer Kunden. Mit der Einführung von EndpointCentral wollen wir einen Schritt weiter gehen und unseren Kunden nicht nur eine Wartung ihrer Systeme bieten, sondern eine proaktive und automatisierte Lösung für das Patchmanagement. Dies ist besonders für kleine und mittelständische Unternehmen von Vorteil, deren Ressourcen begrenzt sind und die dennoch den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen müssen“, sagt Matthias Böhmichen, Geschäftsführer von Biteno GmbH.

Die Einführung von ManageEngine EndpointCentral unterstreicht Bitenos Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit. Es ermöglicht Biteno, seinen Kunden eine noch breitere Palette an IT-Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig die Sicherheit und Leistung der IT-Infrastruktur zu gewährleisten. Unternehmen, die von diesem neuen Service profitieren, können sich auf eine zuverlässige und effiziente IT-Umgebung verlassen, die ihren Betrieb unterstützt und fördert.

Für weitere Informationen über Biteno GmbH und den neuen IT-Patchmanagement-Service mit EndpointCentral besuchen Sie bitte https://www.biteno.com/it-patch-management

Über Biteno GmbH:

Biteno GmbH ist ein IT-Dienstleister aus Stuttgart, der sich auf die Unterstützung von mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Mit einem breiten Spektrum an IT-Dienstleistungen, von Betrieb und Wartung bis hin zum Support der IT-Infrastruktur, steht Biteno für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation.

Das IT-Systemhaus Biteno GmbH mit Sitz in Stuttgart bietet mittelständischen Kunden ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen IT Support, IT Beratung, Hosting und EDV-Kurz- oder Langzeitmiete. Die Kundenzufriedenheit steht dabei stets im Mittelpunkt. Weitere Informationen zur Biteno GmbH finden Sie unter: https://www.biteno.com/blog/

Kontakt

Biteno GmbH

Matthias Böhmichen

Breitscheidstr. 65

70176 Stuttgart

0711-4889020

0711-4889029



https://www.biteno.com