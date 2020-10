Tripada® Pilatestrainer Ausbildung am 11.10.2020 erfolgreich beendet

Am 10. + 11.10.2020 fand das letzte Seminar der Tripada® Pilatestrainer Ausbildung in Wuppertal statt. Die Teilnehmer wurden an insgesamt 5 Wochenenden in allen wesentlichen Grundkenntnissen der Pilates Geschichte und den Pilates Prinzipien ausgebildet. Hierzu zählten neben Anatomie-Grundlagen auch das richtige Anleiten und Korrigieren der Basisübungen, Didaktik und Methodik sowie das Ausarbeiten einer schönen und abwechslungsreichen Unterrichtsstunde.

Im weiteren Teil wurde die Kombination und Variation von Pilates mit verschiedenen Kleingeräten, wie Rolle, Ball und Band vermittelt. Die Ausbildung richtet den Schwerpunkt auf Pilates in der Prävention. Als wichtiger Teil wurde daher ebenfalls auch der Aspekt im Unterrichten von Älteren thematisiert. Die Teilnehmer lernten, mit welchen Krankheitsbildern ältere Personen häufig zum Pilates kommen und worauf hierbei zu achten ist. Besonderes Thema war hierbei die Mobilisation aller Gelenke, Rotation und Seitneige, sowie die Wirbelsäulenstabilisation. Es wurden verschiedene Praxisbeispiele mit Zielgruppenerfassung zum präventiven Arbeiten angeführt.

Als abschließender Teil wurde das Planen und Anleiten einer kompletten Unterrichtsstunde mit Übungsverbindungen und Übungsflow geübt.

Die Pilatestrainer Ausbildung ist sehr praxisbetont und richtet sich auch an Interessenten ohne Vorkenntnisse. Alle Teilnehmer haben die Ausbildung erfolgreich bestanden.

Die nächste Pilates Trainer Klasse startet am 14. + 15. November 2020. Infos und Anmeldungen hierfür unter www.tripada.de

