Handwerk für Comedy, Speaker und Kabarett

Von der Idee zur bühnenreifen Vorstellung

Handwerk für Comedy, Kabarett und Speaker

ONLINE-KURS – Von der Idee zur bühnenreifen Nummer

Dieses Seminar vermittelt Basiskenntnisse zu Comedy und Kabarett für alle Menschen, die sich für Humor interessieren. Sie lernen, wie Sie eigene lustige Nummern entwickeln und witzig auftreten. Diese Erfahrungen helfen Ihnen auch im Beruf und Alltag weiter.

Der Workshop ist für Einsteiger geeignet, die sich in dem Genre ausprobieren möchten. Auftrittserfahrene können an eigenen Nummern weiterarbeiten oder erhalten frische Impulse für neue lustige Texte.

Folgendes Humor-Handwerkszeug erhalten Sie und setzen es im Kabarett- und Comedyspiel auf der virtuellen Bühne um:

– Wie Sie Ideen für komische Nummern finden,

– wie Sie aus einer Themenidee eine witzige Szene entwickeln,

– wie Sie selbst auf der Bühne und vor der Kamera lustig auftreten,

– wie Sie Gags schreiben, damit die Pointe sitzt und

– wie Humor grundsätzlich funktioniert.

Im Workshop wechseln sich praxisorientierte Theorie, lustige Übungen und die Arbeit an eigenen Comedy-und Kabarettnummern ab. Es gibt dabei garantiert viel zu lachen.

Technische Voraussetzungen

Computer mit Kamera/Mikro + stabiles WLAN bzw. LAN-Kabel/Adapter zum Router-Anschluss

Die Einwahldaten sowie weitere Informationen zum Online-Kurs erhalten Sie eine Woche vor Beginn. Der Kurs wird per Zoom stattfinden.

Organisation Humorkom- Internationales Trainingszentrum für Humor und Kommunikation

Das Trainingsinstitut HumorKom ist gewachsen aus der Philosophie und Gedankenwelt der Tamala Clown Akademie – internationales Ausbildungszentrum für Clown, Gesundheit!Clown und Comedy-Schauspieler. Es hat die Produktion und den Vertrieb der DVD übernommen.

Entstanden aus der Erfahrung, dass alle gesellschaftlichen Zusammenhänge menschlicher werden, wenn Humor im Spiel ist, ist der Trainingsbereich Humor und Kommunikation im Jahre 2008 entwickelt worden. 2011 gründeten Udo Berenbrinker und Jenny Karpawitz HumorKom® als eigenständigen Geschäftsbereich.

Mit über 35 Jahren Erfahrung als Trainer in der Clown- und Comedy-Ausbildung und selbst jahrelang als Schauspieler tätig, konnte das Trainer-Duo auf viele effektive Methoden zurück greifen, die das kreative und humorvolle Denken fördern. Ausgebildet zu CoreDynamik-Trainern (Therapie und Coaching) entwickelten sie bereits 2003 Seminare zum Thema Humor/Clown und Persönlichkeitsarbeit.

Trainingsexperten mit Praxiserfahrung

Es entstanden Trainings – als Inhouse- oder offene Seminare buchbar – verschiedene Vorträge und die Ausbildung zum Humortrainer/Coach bzw. Gesundheit!Clown. Verschiedene Methoden, speziell entwickelt für den Bereich Humor und Kommunikation, unterstützen die Teilnehmer, die eigene Humorkompetenz zu schulen.

Inzwischen arbeiten mehrere Trainer mit unterschiedlichen Modulen für HumorKom. Kunden und Seminarteilnehmer sind begeistert von der unkonventionellen und inspirierenden Art der HumorKom-Trainer.

Humorzentrum

Unsere Trainings werden als Inhouse-Seminare angeboten oder Sie kommen mit Ihrem Team zu uns an den Bodensee und nutzen unser Zentrum mit speziell hierfür gestalteten Räumen. Hier findet auch die Ausbildung zum HumorKom®Trainer/Coach statt.

HumorKom ist Teil der Firmengruppe Tamala Center mit Sitz in Konstanz.

