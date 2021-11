Top-Auswahl an medizinischem Verbrauchsmaterial auf Taiwantrade.com showcase

Taiwantrade.com, Taiwans führendes B2B-Portal, präsentiert ab November dieses Jahres ein Schaufenster mit medizinischem Bedarf und Produkten zur Bekämpfung von Epidemien von hervorragenden taiwanesischen Herstellern. Angesichts der immer noch andauernden Pandemie bietet das Schaufenster Einkäufern aus aller Welt eine einfache Möglichkeit, auf ein großes Sortiment an Hilfsmitteln zuzugreifen, um mit der neuen Normalität fertig zu werden.

Kontaktieren Sie die folgenden Top-Aussteller auf der Taiwantrade Medical Show 2021 Online:

Motex Healthcare Corp. stellt rautenförmige Gesichtsmasken her, die viel Platz zwischen dem Gesicht des Anwenders und der Maske bieten und so eine gleichmäßigere Atmung ermöglichen. Die perfekte Wahl für alle, die über einen längeren Zeitraum Gesichtsmasken tragen müssen.

Gehstöcke können auch modisch sein! Prosper Way Inc. verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Gehstöcken und bietet eine breite Palette von Gehstöcken an, die in Taiwan hergestellt werden. Die Produkte werden zu weltweit wettbewerbsfähigen Preisen mit strengen Qualitätsstandards angeboten. Eine große Auswahl an Druckdesigns und Griffformen steht den Kunden weltweit zur Verfügung.

Syndex ist ein Profi in der Herstellung von elektrochirurgischem Zubehör, einschließlich Kauterstifte und alle Arten von wiederverwendbaren bipolaren oder monopolaren Zangenkabeln. OEM-Dienstleistungen sind mit ISO 13485-Zertifizierung verfügbar. Standard-Elektrochirurgiekabel mit CE-Zeichen werden angeboten, um spezielle Anforderungen mit hoher Qualität zu erfüllen.

Zu den weiteren hervorragenden Ausstellern gehören Sunjoy, ein professioneller Hersteller, der sich auf Produkte für das Gesundheitswesen spezialisiert hat, Duobest, ein internationaler Anbieter von Gliedmaßen, Kniestützmanschetten und Kompressionskorsetten, und I-JANG, ein Spezialist für die Herstellung aller Arten von kommerziellen Ausstellungsgeräten, einschließlich Krankenhausmöbeln.

Sehen Sie sich das komplette Schaufenster an:https://medical.taiwantrade.com/pages/medshow.html

Taiwantrade.com ist die Heimat von über 70.000 ausgezeichneten taiwanesischen Lieferanten und 660.000 Produktkatalogen und ermöglicht es Nutzern in über 200 Ländern, mit Taiwans führenden Industrien in Kontakt zu treten. Jedes Lieferantenmitglied auf der Website wird mit Hilfe von Regierungs- und Drittanbieterdatenbanken überprüft, um die Zuverlässigkeit ihrer legalen Existenz zu gewährleisten.

Die Beschaffungsdienste von Taiwantrade.com, die Einkäufern kostenlos zur Verfügung stehen, zielen darauf ab, Unternehmen in aller Welt dabei zu helfen, schnell und einfach mit hochwertigen und zuverlässigen Lieferanten in Taiwan in Kontakt zu treten.

Taiwantrade.com wird von der taiwanesischen Regierung organisiert und vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) betrieben. TAITRA wurde 1970 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Taipeh und unterhält weltweit 61 Büros.

Presse Kontakt

Name: Eki Yi

Tel: +886-2-27255200#3958

E-Mail: eki@taitra.org.tw