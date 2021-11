UNISOC befürwortet die Aufnahme des Anwendungsszenarios für intelligente Stromnetze in den Entwurf des 5G Advanced RedCap Project

Auf dem 3GPP Release 18 Projekt-Diskussionstreffen, das vom 20. bis 29. Oktober dieses Jahres stattfand, setzte sich UNISOC gemeinsam mit dem China Electric Power Research Institute (CEPRI) der State Grid Corporation of China erfolgreich für die Aufnahme des Smart-Grid-Anwendungsszenarios in das Draft Rel-18 RedCap (Reduced Capability) Projekt als eines der Zielerweiterungsszenarien von Rel-18 RedCap ein. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von 5G Advanced in der Smart-Grid-Anwendung und konsolidiert die Standardplattform für die Anwendung von 5G-fähigem Smart Grid.

Als eines der angestrebten Erweiterungsszenarien von Rel-18 RedCap wird die Smart-Grid-Anwendung die Entwicklung neuer Energietechnologien, -modi und -geschäftsarten erheblich fördern, die soziale Verantwortung für Spitzenwerte bei den Kohlendioxidemissionen und die Kohlendioxidneutralität übernehmen und die soziale Verantwortung der Unternehmen für die nachhaltige Entwicklung der industriellen Ökologie von Kommunikationsnetzen erfüllen.

5G Advanced verbessert RedCap weiter, erhöht die Anzahl der 5G-Endgerätetypen, sorgt für ein besseres Gleichgewicht zwischen Kosten und Leistung und erfüllt die Nachfrage nach diversifizierten Endgeräten in verschiedenen Netzanwendungsszenarien. Rel-18 RedCap ermöglicht neue intelligente Stromversorgungssysteme, realisiert eine hochzuverlässige, kostengünstige 5G-Kommunikation für kooperative Steuerung und Präzisionsdisposition und erfüllt die Nachfrage nach sichtbarer, messbarer und kontrollierbarer Stromerzeugung.

