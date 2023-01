Thomas Fahlenbach: Hyaluron bremst die Faltenbildung

Thomas Fahlenbach über den Wirkstoff Hyaluron

Wenn es um das Thema Hautalterung geht, stößt man schnell auf den Begriff Hyaluron. Der Wirkstoff gilt heutzutage als wahres Wundermittel, wenn es darum geht, die Faltenbildung möglichst lange zu verhindern und ein gesundes Hautbild zu erhalten. Thomas Fahlenbach ist Experte, wenn es um den Bereich Hyaluron geht und weiß, warum der Stoff die Haut so effektiv mit Feuchtigkeit versorgt und in welcher Form er am besten angewandt werden sollte.

Inhalt:

– Was ist Hyaluron eigentlich?

– Ist Hyaluron als Serum oder Creme sinnvoll?

– Wie funktionierten Hyaluron-Injektionen?

WAS IST HYLAURON EIGENTLICH?

Hyaluron ist ein Stoff, der sich eigentlich ganz natürlich im menschlichen Körper finden lässt, erklärt Thomas Fahlenbach. Er ist dafür zuständig, die Feuchtigkeit in Regionen wie der Haut, dem Glaskörper des Auges oder den Gelenken zu binden und sorgt gerade bei der Haut so für Elastizität und Spannkraft. Unglücklicherweise lässt der natürliche Hyalurongehalt in der Haut etwa ab dem 25. Lebensjahr immer mehr nach. Infolgedessen wird die Haut trocken und Falten haben es leichter, sich einzugraben. Aus diesem Grund wird Hyaluron mittlerweile gerne extern zugeführt, sei es durch Cremes oder durch Seren, so Thomas Fahlenbach. Auch direkte Hyaluroninjektionen in die Haut sind mittlerweile möglich, um den natürlichen Hautalterungsprozess etwas zu entschleunigen.

IST HYALURON ALS SERUM ODER CREME SINNVOLL?

Bei den zahlreichen, verschiedenen Hyaluron-Produkten, die mittlerweile auf dem Markt sind, fällt die Entscheidung hin und wieder ziemlich schwer, weiß Thomas Fahlenbach. Sogar Kapseln zur oralen Einnahme werden mittlerweile angeboten, wobei die Wirksamkeit dieser bislang nicht wissenschaftlich bestätigt werden konnte und daher eher fragwürdig ist. Wer allerdings zwischen Creme und Serum schwankt, sollte sich überlegen, welchen Effekt er erzielen möchte. Cremes haben in der Regel den Vorteil, dass sie neben Hyaluron auch noch andere Wirkstoffe enthalten, die einen positiven Effekt auf die Haut haben. Darüber hinaus ist der Effekt meist zwar nicht sofort zu sehen, dafür aber langfristiger. Ein Serum legt sich, wie Thomas Fahlenbach erklärt, dagegen wie ein Film auf die Haut und schließt die Feuchtigkeit dadurch ein, wodurch das Ergebnis sehr schnell aufgepolsterter wirkt. Der pflegende Effekt ist hier jedoch eher weniger zu finden, da das Serum mit Wasser leicht wieder abgewaschen wird. Für einen optimalen Effekt empfiehlt Thomas Fahlenbach daher eine Kombination aus beidem: Serum und Creme.

WIE FUNKTIONIERN HYALURON-INJEKTIONEN?

Ausgewählte medizinische Fachkräfte bieten mittlerweile auch Hyaluron-Injektionen an, bei denen der Wirkstoff direkt in die betreffenden Partien des Gesichts gespritzt wird. Dadurch werden Falten recht unmittelbar und langfristig geglättet, erklärt Thomas Fahlenbach. Die Injektionen funktionieren wie eine Art punktuelle Gesichtsmodellierung, allerdings hebt der Experte hervor, dass es sich auch hier um kein Zaubermittel handelt. Komplett eliminiert werden können Falten nicht, zudem ist die Haltbarkeit von der Tiefe der Unterspritzung abhängig. Nichtsdestotrotz wird gerade für Menschen, die unter Augenfältchen, Nasolabialfalten oder Falten im Mundbereich leiden, ein positiver Effekt erzielt, so Thomas Fahlenbach.

Thomas Fahlenbach beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Hyaluronsäure und dem Thema Genanalysen. Seine langjährige Erfahrung und Expertise in diesen Bereichen machen ihn zu eine, kompetenten Ansprechpartner. Thomas Fahlenbach ist Gründer von TF SelectiveMedicalCare – Ein Anbieter für hochwertiges Hyaluron. Dabei verfolgt TF SelectiveMedicalCare nicht den Ansatz „one fits all“. Bei SelectiveMedicalCare steht der individuelle Bedarf im Vordergrund, denn jede Haut ist anders. SelectiveMedicalCare setzt somit stattdessen auf individualisierte Produkte auf Grundlage einer vorausgegangenen Genanalyse. Mehr Infos auf:

https://selectivemedicalcare.com/

https://thomas-fahlenbach.de/

https://thomas-fahlenbach-hyaluronsaeure.de/

https://thomas-fahlenbach-genanalysen.de/

Firmenkontakt

TF SelectiveMedicalCare

Thomas Fahlenbach

Geyersberg 31

94078 Freyung

+49 157 33 93 18 55

smcare@outlook.de

https://selectivemedicalcare.com/

Pressekontakt

TF MedicalSelectiveCare

Thomas Fahlenbach

Geyersberg 31

94078 Freyung

+49 157 33 93 18 55

info@thomas-fahlenbach.de

https://selectivemedicalcare.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.