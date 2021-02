Softwareanbieter DOMUS erfindet sich neu

Familienunternehmen, AG und Hidden-Champion

Der Münchner Softwarespezialist DOMUS erfindet sich neu: Das Familienunternehmen mit über 40-jähriger Markterfahrung ist als heutige Aktiengesellschaft mit 100 Personen einer der größten Softwareanbieter für die Verwaltungsbranche im deutschsprachigen Raum. Mit einem neuen Logo, einer neuen Homepage und einer bildstarken Image-Kampagne wird diese Marktstellung spürbar unterstrichen. Getreu dem Unternehmensclaim “Immobilien.Smart.Verwalten.” bieten die Produkte von DOMUS Verwaltern jeglicher Größe die Möglichkeit, ihr Unternehmen durch individuell anpassbare Softwarelösungen fit für die Zukunft zu machen.

“Als stetig wachsendes Unternehmen war es für uns an der Zeit, neue Wege in unserer Außendarstellung zu beschreiten”, erklärt DOMUS-Vorstand Stephanie Kreuzpaintner. “Schließlich haben wir uns von einem kleinen Unternehmen in den 1970er Jahren zu einem der größten Softwareanbieter für Immobilienverwalter entwickelt. Heute betreuen wir über 5.500 Firmenkunden mit mehr als 4 Millionen verwalteten Einheiten. Unsere Softwarelösungen wurden bereits über 40.000 Mal installiert. Jetzt haben wir auch unsere Produktpalette neu gestaltet. Selbstverständlich bieten unsere Produkte noch immer die bewährten Nutzungsmöglichkeiten. Durch eine Umbenennung einiger unserer Softwarelösungen wurde unser breites Portfolio allerdings etwas übersichtlicher gestaltet. Nachdem im Laufe unseres langen Bestehens sukzessive viele Lösungen hinzugekommen sind, haben wir den Zeitpunkt unserer neuen Marktpräsenz bewusst dazu genutzt, um auch unsere Softwarelösungen systematisch neu aufzustellen.”

Neue Homepage mit frischem Design

“Unser moderner und frischer Unternehmenslook spiegelt sich auch in unserer neuen Homepage wider,” freut sich Kreuzpaintner. “Dabei haben wir einen für die Verwalterbranche durchaus progressiven Weg beschritten”, so die Unternehmensführerin weiter. Durch die Darstellung mit einer eigenen Bildwelt im Comic-Stil und die Verwendung vieler authentischer Fotos gelingt dem Unternehmen auch hier den Spagat zwischen einem zukunftsgewandten und innovativen Softwareanbieter einerseits und einem menschlich nahbaren Unternehmen mit familiären Wurzeln auf der anderen Seite. Neben zahlreichen Verknüpfungen zu Online-Videos, Social-Media-Kanälen und Bewertungsplattformen folgt auch der neu entwickelte Produkt-Konfigurator einem innovativen Ansatz: Durch Beantwortung verschiedener Fragen wird der Schreibtisch des illustrierten Verwalters sukzessive immer leerer. Dadurch entsteht beim Nutzer neben der Beantwortung der wesentlichen Fragen zu seiner Verwaltung eine Art Spielerlebnis, das letzten Endes zur Empfehlung des perfekten DOMUS-Produkts führt.

Image-Kampagne “Wir sind DOMUS”

Der Relaunch des Unternehmens wird vom Start einer bildstarken Image-Kampagne unter dem Titel “Wir sind DOMUS” begleitet, in der das Softwareunternehmen sich und seine Mitarbeiter bewusst in den öffentlichen Fokus stellt. Durch die Verwendung echter Motive in Kombination mit dem Leitsatz “Wir sind DOMUS” beziehungsweise dem neuen Unternehmensclaim “Immobilie.Smart.Verwalten” wird nicht nur die sympathische Außenwirkung des innovativen und kreativen Softwareentwicklers unterstrichen, sondern auch das selbstbewusste “Wir-Gefühl” innerhalb des Unternehmens auf den Punkt gebracht. “Auch in der Verwalterbranche wird es zukünftig immer schwerer werden, kompetentes, qualifiziertes und motiviertes Personal zu finden”, ist Digitalisierungsexpertin Kreuzpaintner überzeugt. “Unternehmen müssen sich darum nicht nur aktiv darum bemühen, sich in der Außenwirkung von ihren Mitbewerbern zu unterscheiden. Ein frischer und ansprechender Look ist ebenso wichtig, um auch weiterhin derart kreative und fachkundige Arbeitnehmer hinter sich zu wissen, wie es bei uns bis heute der Fall ist.”

Weitere Informationen zu den Produkten des Unternehmens sowie den Möglichkeiten einer professionell digitalisierten Immobilienverwaltung erhalten Interessierte auf der brandneuen Homepage www.domus-software.de

Die DOMUS Software AG mit Sitz in Ottobrunn bei München bietet zukunftsorientierte Haus- und Immobilienverwaltungssoftware. Über die letzten Jahrzehnte hinweg entwickelte das 1974 gegründete Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern innovative Softwarelösungen für die Hausverwaltung. Dabei gehen die Anwendungsbereiche der angebotenen Produkte weit über die Funktionen klassischer ERP-Systeme (Buchen, Mahnen, Abrechnen) hinaus. Neben zahlreichen Mitgliedschaften in immobilienwirtschaftlichen Verbänden ist die DOMUS zertifizierter Softwarepartner der DATEV.

