Philadelphia From Home

die City of Brotherly Love vom Wohnzimmer aus entdecken

Wenn man nicht nach Philadelphia reisen kann, holt man sich Philadelphia eben nach Hause. Selbstverst├Ąndlich lohnt es sich unbedingt, der Metropole an der Ostk├╝ste der USA einen pers├Ânlichen Besuch abzustatten. Da dies derzeit aber leider nicht m├Âglich ist, haben sich viele lokale Institutionen Wege ├╝berlegt, wie sie ihre Attraktionen, Ausstellungen und Erlebnisse online teilen k├Ânnen – mit virtuellen F├╝hrungen, Behind the Scenes-Videos, Mitmachaktionen und mehr.

Das ber├╝hmt-ber├╝chtigte Eastern State Penitentiary, einst eine der bekanntesten und teuersten Strafvollzugsanstalten der Welt, bietet neben einer Online-Tour und informativen Videos in den diversen Social Media-Kan├Ąlen auch die M├Âglichkeit, eine individuelle virtuelle F├╝hrung zu buchen. Die Touren sind f├╝r Gruppen gedacht und werden derzeit zu den Themen Eastern State Penitentiary and Prisons Today sowie Organized Crime: Prohibition Era angeboten. Rund eine Stunde lang schildern erfahrene Museumsmitarbeiter jede Menge interessante Informationen aus der Geschichte des Gef├Ąngnisses und laden dazu ein, Parallelen zu ziehen und sich in einer anschlie├čenden Diskussionsrunde beispielsweise mit dem Thema Strafjustizsystem in der heutigen Zeit auseinanderzusetzen.

Eine F├╝lle an verschiedenen Optionen bietet das Museum of the American Revolution. Unter anderem f├╝hrt eine umfassende, digitale Reise durch das gesamte Museum, mit 360┬░ Repliken von Ausstellungsst├╝cken, hochwertigen Fotos, interaktiven Elementen, einer Audio-Tour und mehr. Auch die neue When Women Lost the Vote: A Revolutionary Story 1776-1807 ist schon in einer Online-Version verf├╝gbar. Dar├╝ber hinaus gibt es Bastel- und Mitmachideen f├╝r Familien und eine Reihe von virtuellen Veranstaltungen wie Workshops, Vortr├Ąge und Lesungen, an denen interessierte Besucher teilnehmen k├Ânnen.

Das Betsy Ross House, der Ort, an dem die erste Flagge der Vereinigten Staaten entstanden sein soll, bietet mit einer 360┬░ Virtual Tour des Anwesens einen Einblick in den Lebensraum der bekannten N├Ąherin, so kann man unter anderem den Innenhof des Hauses, den Salon, Betsys Schlafzimmer und die Polsterei besichtigen.

Auch eine weitere der beliebtesten Attraktionen der Stadt, die Philadelphia”s Magic Gardens Auch eine weitere der beliebtesten Attraktionen der Stadt, die Philadelphia”s Magic Gardens des K├╝nstlers Isaiah Zagar, kann man online erkunden.

Autofans werden sich ├╝ber die App des Simeone Foundation Automotive Museum im S├╝dwesten der Stadt freuen – neben einer virtuellen Tour durch das Museum stehen mehr als vier Stunden Audiomaterial zur Verf├╝gung, das umfangreich ├╝ber die Geschichte und Bedeutung jedes Fahrzeugs der Ausstellung informiert.

Das Lest We Forget Museum of Slavery ist das einzige seiner Art in Philadelphia. Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ungerechtigkeit der Sklaverei und den Einfluss, den dieses bedeutende Thema noch heute auf das Land, die Gesellschaft und deren Ideale aus├╝bt, zu beleuchten. Im Museum zu sehen sind unter anderem seltene Artefakte und bedr├╝ckende Ausstellungsst├╝cke wie authentische Ketten oder Brandeisen, die das Leid der Sklaven verdeutlichen. Um seine Botschaft auch in Zeiten der Pandemie weiter zu tragen, bietet das Museum eine rund 45-min├╝tige, kostenpflichtige Online-Tour an.

Auch das Penn Museum bietet die M├Âglichkeit, die antiken Ausstellungst├╝cke aus ├ägypten, Griechenland, Italien, Mesopotamien, Asien, Afrika und dem amerikanischen Kontinent per digitaler Tour zu erleben. Dar├╝ber hinaus stellt das Museum im dreimin├╝tigen Digital Daily Dig jeden Tag ein anderes besonderes Artefakt vor. Das t├Ągliche Wissensangebot gibt Einblick in die Geschichte, die kulturellen Zusammenh├Ąnge und auch die Sicht von Restauratoren, Arch├Ąologen, Anthropologen und anderer Spezialisten auf dieses besondere St├╝ck – so kann man jeden Tag ein bisschen was dazulernen. F├╝r Familien und solche, die einfach Freude daran haben, gibt es thematische R├Ątsel und Bastelideen zu den verschiedenen alten Kulturen, f├╝r das spielerische Lernen zu Hause. Auch virtuelle Veranstaltungen werden angeboten, zum Beispiel das Ancient Alcohol After Hours Event. Hier kann man zu Hause bei einem Glas Bier oder Wein etwas ├╝ber die Bedeutung von Alkohol in den antiken Zivilisationen erfahren.

Unter dem Motto Franklin@Home findet man auf der Internetseite des Franklin Instituts jede Menge unterhaltsame Informationen, Videos und Experimente zum Nachmachen und zu Hause ausprobieren. Themen wie Chemie, Weltraum oder der menschliche K├Ârper lassen keine Langeweile aufkommen, bis ein Live- Besuch im Museum wieder m├Âglich ist. Au├čerdem werden unter dem Hashtag #SparksofScience regelm├Ą├čig neue Videos mit wissenschaftlichen Versuchen oder spannenden Fakten aus der Welt der Naturwissenschaft in den Social Media-Kan├Ąlen des Museums ver├Âffentlicht.

Mural Arts Philadelphia hat mit Murals on the Fly eine neue Video-Reihe ins Netz gestellt, die die farbenfrohen Kunstwerke mal aus einer anderen Perspektive zeigt – aus der Luft. Neben beeindruckenden Aufnahmen enth├Ąlt jedes Video Hintergrundinformationen ├╝ber die Bedeutung und Entstehung des jeweiligen Murals sowie des schaffenden K├╝nstlers.

In einer Zeit von Home Office, Videokonferenzen und Online-Meetings k├Ânnen die eigenen vier W├Ąnde manchmal vielleicht etwas “eng” oder langweilig werden. Mit den Zoom-Hintergr├╝nden des Philadelphia CVB kann man sich zumindest virtuell in die City of Brotherly Love begeben – die Magic Gardens, Philadelphias Skyline bei Sonnenuntergang oder Al Capones Zelle im Eastern State Penitentiary – die M├Âglichkeiten sind vielf├Ąltig. Auch Motive aus der Countryside of Philadelphia oder dem Philadelphia Airport sind als virtuelle Hintergr├╝nde erh├Ąltlich.

Zum Abschluss noch ein Spiele-Tipp: Bei all den kreativen digitalen M├Âglichkeiten rund um Philadelphia bietet es sich an, beim Philadelphia From Home-Bingo mitzumachen. Das Bingo enth├Ąlt eine Menge weiterer Ideen, wie man die Stadt von zu Hause aus entdecken kann – und f├╝r jede erreichte Bingo-Reihe kann man sich eine kleine Belohnung g├Ânnen. Wie w├Ąre es zum Beispiel mit einem Philly Cheesesteak?

Das Rezept (zur Verf├╝gung gestellt vom Campo”s Deli Restaurant) gibt es hier:

Zutaten:

– Cup Speisezwiebel, gehackt (Menge entspricht ca. der einer mittlere Zwiebel)

-ca. 150-160 Gramm Rib Eye Steak, geschnetzelt, m├Âglichst d├╝nn

-2 Scheiben American Cheese (bspw. Cheddar)

-2 Teel├Âffel Oliven├Âl

-Wei├čbrot, L├Ąnge ca. 20 cm, bspw. weiches Ciabattabrot

-Salz und Pfeffer

├ľl in einer gro├čen Grillpfanne oder Sauteuse bei mittlerer Temperatur erhitzen.

Zwiebeln, gemeinsam mit einer Prise Salz und Pfeffer ca. f├╝nf Minuten in der Pfanne k├Âcheln lassen, gelegentlich umr├╝hren.

Das Rib Eye Steak mit einer Prise Salz und Pfeffer in die Pfanne geben und ca. 45 Sekunden anbraten, dann wenden und f├╝r weitere 30 Sekunden anbraten.

Nun den K├Ąse ├╝ber dem Fleisch verteilen und rund 10 Sekunden schmelzen lassen.

Anschlie├čend wird die gesamte Mischung in das aufgeschnittene Br├Âtchen gegeben.

Guten Appetit!

Textquelle und Bilder zur Verf├╝gung gestellt vom Philadelphia Convention & Visitors Bureau und folgenden Seiten:

Discover PHL ( https://www.discoverphl.com/blog/virtual-experiences-from-philadelphia-museums-and-attractions)

Eastern State Penitentiary

Museum of the American Revolution

Betsy Ross House

Philadelphia’s Magic Gardens

Simeone Foundation Automotive Museum

Lest We Forget Museum of Slavery

Penn Museum

Franklin Institue

Campo’s Deli

Die Metropole Philadelphia liegt an der Ostk├╝ste der USA und ist vor allem bekannt als die Stadt, in der die Vereinigten Staaten gegr├╝ndet wurden!

Die vor├╝bergehende Hauptstadt der damals jungen Nation bietet mehr historische St├Ątten zur amerikanischen Geschichte als jede andere Stadt der USA, darunter die Freiheitsglocke und die “Independence Hall”. Philadelphia beheimatet zudem eine Vielzahl an Museen und bietet ein gro├čartiges Kulturprogramm. Der neoklassische Kolossalbau des “Museum of Art”, dessen Freitreppe einst Sylvester Stallone als Rocky im gleichnamigen Film hinauf st├╝rmte, sowie zahlreiche weitere Kunstmuseen und diverse Kunstobjekte an Stra├čen und Pl├Ątzen haben Philadelphia den Ruf einer modernen Kulturmetropole eingebracht. “The City of Brotherly Love”, die “Stadt der br├╝derlichen Liebe”, ist zugleich Wiege der Nation und moderne Metropole und verbindet das Flair einer Gro├čstadt mit dem Charme einer geschichtstr├Ąchtigen Kleinstadt.

Kontakt

Fremdenverkehrsb├╝ro Philadelphia

Christine Hobler

Scheidswaldstrasse 73

60385 Frankfurt

069-25538250

069-25538100

philadelphia@wiechmann.de

http://www.discoverphl.de

Bildquelle: @Kyle Huff for PHLCVB